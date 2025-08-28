August 28, 2025
كابۇل دائىرىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، كابۇلنىڭ ئەزغەندى ئېغىزى ئەتراپىدا بىر يولۇچىلار ئاپتوبۇسىنىڭ ئۆرۈلۈپ كېتىشى نەتىجىسىدە كەم دېگەندە 25 ئادەم جېنىدىن ئايرىلغان، 27 ئادەم يارىلانغان.
تالىبان ھۆكۈمىتى ئىچكى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ئابدۇل ماتىن قانى چارشەنبە كۈنى (27-ئاۋغۇست) تولو خەۋەر ئاگېنتلىقى (Tolo News) غا بەرگەن باياناتىدا، بۇ ۋەقەنىڭ سەيشەنبە كۈنى (26-ئاۋغۇست) كەچتە كابۇلدىكى ئەزغەندى ئېغىزى ئەتراپىدا يۈز بەرگەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئۇ سۆزلىرىگە ئىلاۋە قىلىپ، شوپۇرنىڭ بىپەرۋالىقى تۈپەيلىدىن ئاپتوبۇسنىڭ يولدىن چىقىپ ئۆرۈلۈپ كەتكەنلىكىنى قەيت قىلدى.
تالىبان باياناتچىسى زەبىھۇللا مۇجاھىد ئانادولۇ ئاگېنتلىقىغا بەرگەن باياناتىدا، بۇ ۋەقەدە جەمئىي 44 ئادەمنىڭ ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە زىيانغا ئۇچرىغانلىقىنى بىلدۈردى.
تەۋسىيە