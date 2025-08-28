سىياسەت
1 مىنۇت ئوقۇش
كابۇلدا بىر يولۇچىلار ئاپتوبۇسى ئۆرۈلۈپ كەتتى
كاابۇلدا يولۇچىلار ئاپتوبۇسىنىڭ ئۆرۈلۈپ كېتىشى بىلەن 25 ئادەم جېنىدىن ئايرىلدى، 27 ئادەم يارىلاندى.
كابۇلدا بىر يولۇچىلار ئاپتوبۇسى ئۆرۈلۈپ كەتتى
ئافغانىستاندا قاتناش ۋەقەلىرى كۆپ يۈز بېرىدۇ. / AA
August 28, 2025

كابۇل دائىرىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، كابۇلنىڭ ئەزغەندى ئېغىزى ئەتراپىدا بىر يولۇچىلار ئاپتوبۇسىنىڭ ئۆرۈلۈپ كېتىشى نەتىجىسىدە كەم دېگەندە 25 ئادەم جېنىدىن ئايرىلغان، 27 ئادەم يارىلانغان.

تالىبان ھۆكۈمىتى ئىچكى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ئابدۇل ماتىن قانى چارشەنبە كۈنى (27-ئاۋغۇست) تولو خەۋەر ئاگېنتلىقى (Tolo News) غا بەرگەن باياناتىدا، بۇ ۋەقەنىڭ سەيشەنبە كۈنى (26-ئاۋغۇست) كەچتە كابۇلدىكى ئەزغەندى ئېغىزى ئەتراپىدا يۈز بەرگەنلىكىنى بىلدۈردى.

ئۇ سۆزلىرىگە ئىلاۋە قىلىپ، شوپۇرنىڭ بىپەرۋالىقى تۈپەيلىدىن ئاپتوبۇسنىڭ يولدىن چىقىپ ئۆرۈلۈپ كەتكەنلىكىنى قەيت قىلدى.

تالىبان باياناتچىسى زەبىھۇللا مۇجاھىد ئانادولۇ ئاگېنتلىقىغا بەرگەن باياناتىدا، بۇ ۋەقەدە جەمئىي 44 ئادەمنىڭ ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە زىيانغا ئۇچرىغانلىقىنى بىلدۈردى.

تەۋسىيە

ئالدىنقى ئايدا، ھېرات ۋىلايىتىدىكى ھېرات-ئىسلام قەلئە تاشيولىدا، ئىراندا تۇرۇشلۇق مۇساپىرلارنى ئېلىپ كېتىۋاتقان بىر ئاپتوبۇسنىڭ يۈك ماشىنىسى ۋە موتوسىكلىت بىلەن سوقۇلۇپ ئوت كېتىشى نەتىجىسىدە، بالىلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان 79 ئادەم جېنىدىن  ئايرىلغان ئىدى.

تاشيول ئۇل-ئەسلىھەلىرىنىڭ ناچارلىقى ۋە بىپەرۋالىق بىلەن ھەيدەش سەۋەبىدىن، ئافغانىستاندا قاتناش ۋەقەلىرى داۋاملىق يۈز بېرىدىغان تىراگېدىيەگە ئايلانغان.

ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us