خەلقئارا
2 مىنۇت ئوقۇش
ئاۋسترالىيە ۋەكىللىرىنىڭ ۋىزىسىنىڭ ئىسرائىلىيە تەرىپىدىن ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشىنى ئادالەتسىزلىك دېدى
ئاۋسترالىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى پېننىي ۋوڭ نېتانياھۇ ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسرائىلىيەنى يالغۇزلۇققا ئىتتىرگەنلىكىنى، تىنچلىق ۋە ئىككى دۆلەتلىك ھەل قىلىش چارىسى ئۈچۈن خەلقئارالىق تىرىشچانلىقلارغا بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.
ئاۋسترالىيە ۋەكىللىرىنىڭ ۋىزىسىنىڭ ئىسرائىلىيە تەرىپىدىن ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشىنى ئادالەتسىزلىك دېدى
ئاۋسترالىيە ۋەكىللىرىنىڭ ۋىزىسىنىڭ ئىسرائىلىيە تەرىپىدىن ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشىنى ئادالەتسىزلىك دېدى / Reuters
13 hours ago

ئاۋسترالىيە ئىسرائىلىيەنىڭ پەلەستىن ھۆكۈمىتىگە ۋەكىل قىلىپ تەيىنلەنگەن ئاۋسترالىيە پۇقرالىرىنىڭ ۋىزىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش قارارىنى «ئادالەتسىزلىك» دەپ ئاتىدى.

تاشقى ئىشلار مىنىستىرى پېننىي ۋوڭ بايانات بېرىپ، ئىسرائىلىيەنىڭ بۇ قارارىنى ئاۋسترالىيەنىڭ پەلەستىننى ئېتىراپ قىلىش ھەرىكىتىگە قارشى «ئادالەتسىز بىر ئىنكاس» دەپ باھالىدى.

ۋوڭ، دۆلىتىنىڭ ئىككى دۆلەتلىك ھەل قىلىش چارىسى، غەززەدە ئۇرۇش توختىتىش ۋە گۆرۈگە ئېلىنغانلارنى قويۇپ بېرىش ئۈچۈن خەلقئارالىق شېرىكلىرى بىلەن داۋاملىق ئىشلەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.

بۇ بايانات ئىسرائىلىيەنىڭ دۈشەنبە كۈنى ئاۋسترالىيەنىڭ پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىش قارارىغا ۋە ئاشقۇن ئوڭ قانات بىر ئىسرائىلىيەلىك سىياسىيوننىڭ دۆلەتكە كىرىشىنى چەكلىشىگە جاۋابەن ئاۋسترالىيەلىك ۋەكىللەرنىڭ ۋىزىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشىدىن كېيىن ئېلان قىلىندى.

ۋوڭ، ئاۋسترالىيەنىڭ ئۆز جامائىتىنى قوغدايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، بارلىق ئاۋسترالىيەلىكلەرنى نەپرەت ۋە ھەر تۈرلۈك زىيان-زەخمەتلەردىن يىراق تۇتىدىغانلىقىغا ۋەدە بەردى.

ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتى دۈشەنبە كۈنى، ئىسرائىلىيە پارلامېنتى «كنېسسېت» نىڭ ئاساسىي قانۇن، قانۇن ۋە ئەدلىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى سىمچا روتماننىڭ غەززەدىكى پەلەستىنلىكلەرنىڭ يۇرت-ماكانلىرىدىن ئايرىلىشىنى ئوچۇق-ئاشكارە قوللىغانلىقى ۋە پەلەستىنلىك بالىلارنى ئىسرائىلىيەنىڭ «دۈشمەنلىرى» دەپ ئاتىغانلىقى ئۈچۈن ئاۋسترالىيە ۋىزىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۈچ يىلغىچە دۆلەتكە كىرىشىنى چەكلىگەن.

تەۋسىيە

ئاۋسترالىيە 2024-يىلى نويابىردا ئىشغال قىلىنغان غەربىي قىرغاقتا قانۇنسىز ئولتۇراق رايونلارنىڭ قۇرۇلۇشىنى قوللىغانلىقى ئۈچۈن، ئىسرائىلىيەنىڭ سابىق ئىچكى ئىشلار ۋە ئەدلىيە مىنىستىرى ئايېلېت شاكېدقا ۋىزا بېرىشنى رەت قىلغان.

ئاۋسترالىيە كېلەر ئايدا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئومۇمىي كېڭىشىدە پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىشقا تەييارلىق قىلماقتا. فىرانسىيە، ئەنگلىيە، مالتا، كانادا ۋە پورتۇگالىيە قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەتلەرمۇ سېنتەبىردە نيۇ-يوركتا ئۆتكۈزۈلىدىغان ب د ت ئومۇمىي كېڭىشى يىغىنىدا پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىش پىلانىنى ئېلان قىلدى.

بۇ ئۆزگىرىش ئىسرائىلىيەنىڭ 2023-يىلى ئۆكتەبىردىن بۇيان غەززەگە قاراتقان ۋەھشىيانە ھۇجۇملىرىنى داۋاملاشتۇرۇشى ۋە 62 مىڭدىن ئارتۇق كىشىنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلىشىدەك بىر ۋەزىيەتتە يۈز بەردى.

خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسى ئۆتكەن نويابىردا ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ ۋە سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوئاۋ گالانت ئۈستىدىن غەززەدىكى ئۇرۇش جىنايەتلىرى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سەۋەبىدىن قولغا ئېلىش بۇيرۇقى چىقاردى.

ئىسرائىلىيە يەنە بۇ رايوندىكى قىزغىنچىلىق ئۇرۇشى سەۋەبىدىن خەلقئارا ئەدلىيە سوتىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەۋاسىغا دۇچ كەلمەكتە.

 

مەنبە:TRT Global
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us