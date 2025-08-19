ئاۋسترالىيە ئىسرائىلىيەنىڭ پەلەستىن ھۆكۈمىتىگە ۋەكىل قىلىپ تەيىنلەنگەن ئاۋسترالىيە پۇقرالىرىنىڭ ۋىزىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش قارارىنى «ئادالەتسىزلىك» دەپ ئاتىدى.
تاشقى ئىشلار مىنىستىرى پېننىي ۋوڭ بايانات بېرىپ، ئىسرائىلىيەنىڭ بۇ قارارىنى ئاۋسترالىيەنىڭ پەلەستىننى ئېتىراپ قىلىش ھەرىكىتىگە قارشى «ئادالەتسىز بىر ئىنكاس» دەپ باھالىدى.
ۋوڭ، دۆلىتىنىڭ ئىككى دۆلەتلىك ھەل قىلىش چارىسى، غەززەدە ئۇرۇش توختىتىش ۋە گۆرۈگە ئېلىنغانلارنى قويۇپ بېرىش ئۈچۈن خەلقئارالىق شېرىكلىرى بىلەن داۋاملىق ئىشلەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
بۇ بايانات ئىسرائىلىيەنىڭ دۈشەنبە كۈنى ئاۋسترالىيەنىڭ پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىش قارارىغا ۋە ئاشقۇن ئوڭ قانات بىر ئىسرائىلىيەلىك سىياسىيوننىڭ دۆلەتكە كىرىشىنى چەكلىشىگە جاۋابەن ئاۋسترالىيەلىك ۋەكىللەرنىڭ ۋىزىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشىدىن كېيىن ئېلان قىلىندى.
ۋوڭ، ئاۋسترالىيەنىڭ ئۆز جامائىتىنى قوغدايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، بارلىق ئاۋسترالىيەلىكلەرنى نەپرەت ۋە ھەر تۈرلۈك زىيان-زەخمەتلەردىن يىراق تۇتىدىغانلىقىغا ۋەدە بەردى.
ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتى دۈشەنبە كۈنى، ئىسرائىلىيە پارلامېنتى «كنېسسېت» نىڭ ئاساسىي قانۇن، قانۇن ۋە ئەدلىيە كومىتېتىنىڭ رەئىسى سىمچا روتماننىڭ غەززەدىكى پەلەستىنلىكلەرنىڭ يۇرت-ماكانلىرىدىن ئايرىلىشىنى ئوچۇق-ئاشكارە قوللىغانلىقى ۋە پەلەستىنلىك بالىلارنى ئىسرائىلىيەنىڭ «دۈشمەنلىرى» دەپ ئاتىغانلىقى ئۈچۈن ئاۋسترالىيە ۋىزىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۈچ يىلغىچە دۆلەتكە كىرىشىنى چەكلىگەن.
ئاۋسترالىيە 2024-يىلى نويابىردا ئىشغال قىلىنغان غەربىي قىرغاقتا قانۇنسىز ئولتۇراق رايونلارنىڭ قۇرۇلۇشىنى قوللىغانلىقى ئۈچۈن، ئىسرائىلىيەنىڭ سابىق ئىچكى ئىشلار ۋە ئەدلىيە مىنىستىرى ئايېلېت شاكېدقا ۋىزا بېرىشنى رەت قىلغان.
ئاۋسترالىيە كېلەر ئايدا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئومۇمىي كېڭىشىدە پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىشقا تەييارلىق قىلماقتا. فىرانسىيە، ئەنگلىيە، مالتا، كانادا ۋە پورتۇگالىيە قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەتلەرمۇ سېنتەبىردە نيۇ-يوركتا ئۆتكۈزۈلىدىغان ب د ت ئومۇمىي كېڭىشى يىغىنىدا پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىش پىلانىنى ئېلان قىلدى.
بۇ ئۆزگىرىش ئىسرائىلىيەنىڭ 2023-يىلى ئۆكتەبىردىن بۇيان غەززەگە قاراتقان ۋەھشىيانە ھۇجۇملىرىنى داۋاملاشتۇرۇشى ۋە 62 مىڭدىن ئارتۇق كىشىنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلىشىدەك بىر ۋەزىيەتتە يۈز بەردى.
خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسى ئۆتكەن نويابىردا ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ ۋە سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوئاۋ گالانت ئۈستىدىن غەززەدىكى ئۇرۇش جىنايەتلىرى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سەۋەبىدىن قولغا ئېلىش بۇيرۇقى چىقاردى.
ئىسرائىلىيە يەنە بۇ رايوندىكى قىزغىنچىلىق ئۇرۇشى سەۋەبىدىن خەلقئارا ئەدلىيە سوتىدا ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەۋاسىغا دۇچ كەلمەكتە.