ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ئۆزىنىڭ «Truth Social» ئىجتىمائىي سۇپىسىدا بىر ئىشلەتكۈچىنىڭ ئۇكرائىنانىڭ ئۆز زېمىنىنىڭ بىر قىسمىنى رۇسىيەگە بېرىشكە تەييار بولۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن ئۇچۇرىنى ھەمبەھىرلىدى.
ترامپ يەكشەنبە كۈنى: «ئۇكرائىنا رۇسىيەگە بىر قىسىم زېمىنىنى بېرىشكە قوشۇلىشى كېرەك، بولمىسا ئۇرۇش ئۇزارغانسېرى تېخىمۇ كۆپ زېمىنىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ!!» دېگەن ئۇچۇرنى ھەمبەھىرلىدى.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ماركو رۇبىيو ئىلگىرى رۇسىيە بىلەن ئۇكرائىنانىڭ تىنچلىق كېلىشىمى ھاسىل قىلىشى ئۈچۈن «مۇرەسسە قىلىشى» كېرەكلىكىنى ئېيتقان ئىدى.
رۇبىيو Fox News قانىلىغا: «ئۇرۇشۇۋاتقان ئىككى تەرەپ ئارىسىدا تىنچلىق كېلىشىمى تۈزۈش ئۈچۈن، ھەر ئىككى تەرەپ مەلۇم نەرسىلەردىن ۋاز كېچىشكە قوشۇلۇشى كېرەك. بولمىسا، بىر تەرەپ ئۆزى خالىغان ھەممە نەرسىگە ئېرىشسە، بۇ تىنچلىق كېلىشىمى ئەمەس، بەلكى تەسلىم بولۇش بولىدۇ.» دېدى.
رۇبىيو ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ بىلەن رۇسىيە پرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن ئوتتۇرىسىدا جۈمە كۈنى ئالياسكا شىتاتىنىڭ ئانكوراج شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشىدىن كېيىنكى ئاساسلىق مەسىلىلەرنىڭ «زېمىن چېگراسىنىڭ قەيەردە بولىدىغانلىقى، ئۇزۇن مۇددەتلىك بىخەتەرلىك كاپالىتىگە ئائىت سوئاللار ۋە ئۇكرائىنانىڭ كىم بىلەن ھەربىي ئىتتىپاق تۈزەلەيدىغانلىقى» بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى.
«رۇبىيو زېمىنغا ئائىت قارارلارنىڭ ئاخىرىدا ئۇكرائىناغا باغلىق ئىكەنلىكىنى» تەكىتلەپ، «ئۇ ئۇلارنىڭ زېمىنى. ئۇلارنىڭ دۆلىتى» دېدى.
ترامپ بىلەن پۇتىن ئالياسكادا يېپىق ئىشىكلەر ئارقىسىدا ئۈچ سائەت داۋاملاشقان ئۇچرىشىشتىن كېيىن، پۇتىن بىر «ئورتاق تونۇش» قا كەلگەنلىكىنى بىلدۈردى.
يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشىدىن كېيىن، ترامپ Fox News قانىلىغا مۇھىم نۇقتىلاردا كېلىشىم ھاسىل قىلىنغانلىقىنى، پەقەت كىچىك پەرقلەرنىڭلا قالغانلىقىنى ئېيتتى.
ئاقساراي ئۇچرىشىشى
ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنسكىي دۈشەنبە كۈنى ئاقسارايدا ترامپ بىلەن كۆرۈشۈپ، بۇ تەكلىپلەرنى مۇزاكىرە قىلىدۇ.
بىر گۇرۇپپا يۇقىرى دەرىجىلىك ياۋروپا رەھبەرلىرى ۋە شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى (ناتو) نىڭ باشلىقى دۈشەنبە كۈنى ۋاشىنگتونغا بېرىپ، ئۇكرائىنا مەسىلىسى توغرىسىدىكى سۆھبەتكە قاتنىشىدۇ. يىغىنغا قاتنىشىدىغانلار ئىچىدە فىرانسىيە پرېزىدېنتى ئېممانۇئېل ماكرون، ئىتالىيە باش مىنىستىرى جورجىيا مېلونى، گېرمانىيە باش مىنىستىرى فرىدرىخ مېرز، فىنلاندىيە پىرېزىدېنتى ئالېكساندېر ستۇبب، ياۋروپا كومىسسىيەسىنىڭ رەئىسى ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيېن ۋە ناتونىڭ باش كاتىپى مارك رۇتتې قاتارلىقلار بار.
ترامپ يەكشەنبە كۈنى «Truth Social» دىكى يەنە بىر يازمىسىدا، پۇتىننىڭ ئامېرىكادا چوڭ بىر يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشى ئۆتكۈزۈشىگە يول قويۇش ئارقىلىق «چوڭ مەغلۇبىيەت» كە ئۇچرىغانلىقى توغرىسىدىكى تاراتقۇ خەۋەرلىرىنى تەنقىد قىلدى.
ئۇ پۇتىننىڭ «ئۇچرىشىشنى ئامېرىكادىن باشقا ھەر قانداق جايدا ئۆتكۈزۈشنى بەكلا ئارزۇ قىلغانلىقىنى ۋە يالغان خەۋەرلەرنىڭ بۇنى بىلىدىغانلىقىنى» ئېيتىپ، «بۇ چوڭ بىر مۇنازىرە تېمىسى ئىدى!» دەپ قوشۇپ قويدى.