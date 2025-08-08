. بۇ ئىنكاس، فىلىپپىن پىرېزىدېنتىنىڭ خىتاي بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدا تەيۋەنگە دائىر ھەرقانداق بىر توقۇنۇش يۈز بېرىدىغان بولسا، دۆلىتىنىڭ بۇنىڭغا پەرۋاسىز قاراپ تۇرالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنىدىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىقتى.
خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئېلان قىلغان باياناتىدا، دۇنيادا پەقەت بىرلا خىتاينىڭ بارلىقى، تەيۋەننىڭ بولسا خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى قايتا تەكىتلىدى.
باياناتتا: «بىز فىلىپپىننى ‹بىر خىتاي› پىرىنسىپىغا ۋە ‹خىتاي-فىلىپپىن دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئورتاق باياناتى›نىڭ روھىغا سەمىمىي ئەمەل قىلىشقا، شۇنداقلا خىتاينىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىگە چېتىلىدىغان مەسىلىلەردە ئوت بىلەن ئوينىشىشتىن ساقلىنىشقا دەۋەت قىلىمىز» دېيىلدى.
خىتاينىڭ بۇ ئىنكاسى، فىلىپپىن پىرېزىدېنتىنىڭ خىتاي بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدا تەيۋەن مەسىلىسىدە بىرەر توقۇنۇش كېلىپ چىققان تەقدىردە، فىلىپپىننىڭ جۇغراپىيەلىك ئورنى ۋە ئارالدا ياشاۋاتقان پۇقرالىرى تۈپەيلىدىن بىتەرەپ تۇرالمايدىغانلىقىنى ئېيتقىنىدىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىقتى.
ماركوس ھىندىستان زىيارىتى جەريانىدا قىلغان سۆزىدە، تەيۋەن بوغۇزىدا يۈز بېرىدىغان ھەرقانداق بىر توقۇنۇشنىڭ دەرھال ئىنسانىي بىر كىرىزىسكە ئايلىنىپ كېتىدىغانلىقىنى، دۆلىتىنىڭمۇ ئۆز پۇقرالىرىنى تارقاقلاشتۇرۇش ئۈچۈن بارلىق ئىمكانىيەتلىرىنى سەپەرۋەر قىلىشقا مەجبۇر بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى.
خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تەيۋەن مەسىلىسىنىڭ خىتاينىڭ ئىچكى ئىشى ئىكەنلىكىنى ۋە «باشقىلارنىڭ ئارىلىشىشىغا ھەرگىز يول قويۇلمايدىغانلىقى»نى بايان قىلدى. مىنىستىرلىق: «تەيۋەن مەسىلىسىنى قانداق ھەل قىلىش پەقەت خىتاي خەلقىگىلا باغلىق، باشقىلارنىڭ بۇنىڭغا ئارىلىشىشىغا قەتئىي يول قويۇلمايدۇ» دېدى.
بېيجىڭ فىلىپپىن رەھبەرلىرىنىڭ خىتايغا ئۆز دۆلىتىنىڭ «بىر خىتاي» سىياسىتىگە قەتئىي ئەمەل قىلىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلدۈرگەنلىكىنى، بىراق فىلىپپىننىڭ ھازىر بۇ ۋەدىسىدىن يېنىۋېلىپ، «ئاقىۋىتىنى ئويلىماستىن، خاتا ھەم قۇتراتقۇلۇق خاراكتېرلىك سۆز-ھەرىكەتلەرنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقى»نى ئەيىبلىدى.
خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋە خىتاينىڭ مانىلادا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىمۇ بۇ مەسىلە يۈزىسىدىن رەسمىي ئالاقىگە ئۆتكەنلىكىنى ئۇقتۇردى.