ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنسكىي رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننىڭ ئۇرۇش توختىتىشنىڭ ئورنىغا «يېڭى ھۇجۇم ھەرىكەتلىرى» گە تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
زېلېنسكىي دۈشەنبە كۈنى كەچتە ئېلان قىلغان باياناتىدا مۇنداق دېدى:
«رۇسلارنىڭ ئۇرۇشتىن كېيىنكى مەزگىلگە تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىغا دائىر ئەڭ كىچىك بىر ئالامەتمۇ يوق.
ئىستىخبارات ۋە ھەربىي دوكلاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، پۇتىن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى ترامپ بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغان ئۇچرىشىشنى شەخسىي غەلىبىسى سۈپىتىدە كۆرسىتىشكە تەييارلانماقتا. پۇتىن ئۇچرىشىشتىن كېيىن خۇددى ئىلگىرىكىگە ئوخشاشلا ھەرىكەت قىلىپ، ئۇكرائىناغا ئىلگىرىكىگە ئوخشاشلا داۋاملىق بېسىم قىلىدۇ.»
زېلېنسكىي يەنە رۇسىيەنىڭ تىنچلىققا تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىغا دائىر «ھېچقانداق ئالامەت يوقلۇقىنى» تەكىتلەپ، ھەربىي قىسىملارنىڭ قايتىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى ھۇجۇم تەييارلىقلىرىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ مۇنداق دېدى:
«ئەگەر بىرى تىنچلىققا تەييارلىق قىلسا، ھەرگىزمۇ بۇنداق قىلمايدۇ. كىيېۋ ھۆكۈمىتى ئىتتىپاقداشلىرىغا جەڭ مەيدانىدىكى ۋەزىيەت، دىپلوماتىيە مۇساپىلىرى ۋە رۇسىيەنىڭ كەلگۈسىدىكى پىلانلىرى ھەققىدە داۋاملىق مەلۇمات بېرىۋاتىدۇ.»
ئالياسكا باشلىقلار ئۇچرىشىشى
ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ئالدىنقى ھەپتە ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشنى ئاخىرلاشتۇرۇش نىشان قىلىنغان سۆھبەتلەر ئۈچۈن پۇتىننى ئالياسكادا ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغان باشلىقلار ئۇچرىشىشىدا كۈتۈۋالىدىغانلىقىنى جاكارلىدى.
ياۋروپا رەھبەرلىرى پۇتىننىڭ ترامپ بىلەن ھەمكارلىشىپ، قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان يول قويۇشلارنى مەجبۇرلىشىدىن ئەندىشە قىلغانلىقى ئۈچۈن، چارشەنبە كۈنى ھەم زېلېنسكىي ھەم ترامپ بىلەن ئايرىم - ئايرىم كۆرۈشۈشنى پىلانلىماقتا.
گەرچە ترامپ زېمىن ئالماشتۇرۇشنىڭ زۆرۈر بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ، زېلېنسكىي كېيىنچە بۇ ئېھتىماللىقنى قەتئىي رەت قىلدى.
گېرمانىيە باش مىنىستىرى فرىدرىخ مېرز چارشەنبە كۈنى فىرانسىيە، ئەنگىلىيە ۋە باشقا ياۋروپا رەھبەرلىرى شۇنداقلا ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ناتو دائىرىلىرىنى توردا ئۆتكۈزۈلىدىغان سۆھبەت يىغىنىغا تەكلىپ قىلدى.
مېرزنىڭ ئىشخانىسى تەرىپىدىن دۈشەنبە كۈنى ئېلان قىلىنغان باياناتتا، ھەر خىل ئولتۇرۇشلاردىن تەشكىل تاپىدىغان سىنلىق يىغىندا، رۇسىيەگە قارشى بېسىمنى كۈچەيتىش پىلانلىرى، تىنچلىق سۆھبەتلىرىنىڭ تەييارلىق خىزمەتلىرى ۋە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك زېمىن تەلەپلىرى ھەمدە خەۋپسىزلىك مەسىلىلىرىنىڭ مۇزاكىرە قىلىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلدى.