سىياسەت
2 مىنۇت ئوقۇش
زېلېنسكىي: پۇتىن ئۇرۇش توختىتىشنىڭ ئورنىغا يېڭى ھۇجۇملارغا تەييارلىق قىلىۋاتىدۇ
زېلېنسكىي رۇسىيەنىڭ ئۇرۇشتىن كېيىنكى مەزگىلگە تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىغا دائىر ھېچقانداق ئالامەت يوقلۇقىنى، پۇتىننىڭ ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغان ئۇچرىشىشنى ئۆزىنىڭ شەخسىي غەلىبىسى سۈپىتىدە كۆرسىتىشكە بەل باغلىغانلىقىنى ئېيتتى.
زېلېنسكىي: پۇتىن ئۇرۇش توختىتىشنىڭ ئورنىغا يېڭى ھۇجۇملارغا تەييارلىق قىلىۋاتىدۇ
/ AA
16 hours ago

ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنسكىي رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننىڭ ئۇرۇش توختىتىشنىڭ ئورنىغا «يېڭى ھۇجۇم ھەرىكەتلىرى» گە تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.

زېلېنسكىي دۈشەنبە كۈنى كەچتە ئېلان قىلغان  باياناتىدا مۇنداق دېدى:

«رۇسلارنىڭ ئۇرۇشتىن كېيىنكى مەزگىلگە تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىغا دائىر ئەڭ كىچىك بىر ئالامەتمۇ يوق.

ئىستىخبارات ۋە ھەربىي دوكلاتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، پۇتىن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى ترامپ بىلەن ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغان ئۇچرىشىشنى شەخسىي غەلىبىسى سۈپىتىدە كۆرسىتىشكە تەييارلانماقتا. پۇتىن ئۇچرىشىشتىن كېيىن خۇددى ئىلگىرىكىگە ئوخشاشلا ھەرىكەت قىلىپ، ئۇكرائىناغا ئىلگىرىكىگە ئوخشاشلا داۋاملىق بېسىم قىلىدۇ.»

زېلېنسكىي يەنە رۇسىيەنىڭ تىنچلىققا تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىغا دائىر «ھېچقانداق ئالامەت يوقلۇقىنى» تەكىتلەپ، ھەربىي قىسىملارنىڭ قايتىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى ھۇجۇم تەييارلىقلىرىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ مۇنداق دېدى:

«ئەگەر بىرى تىنچلىققا تەييارلىق قىلسا، ھەرگىزمۇ بۇنداق قىلمايدۇ. كىيېۋ ھۆكۈمىتى ئىتتىپاقداشلىرىغا جەڭ مەيدانىدىكى ۋەزىيەت، دىپلوماتىيە مۇساپىلىرى ۋە رۇسىيەنىڭ كەلگۈسىدىكى پىلانلىرى ھەققىدە داۋاملىق مەلۇمات بېرىۋاتىدۇ.»

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلار
تەۋسىيە

 ئالياسكا باشلىقلار ئۇچرىشىشى

 

ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ئالدىنقى ھەپتە ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشنى ئاخىرلاشتۇرۇش نىشان قىلىنغان سۆھبەتلەر ئۈچۈن پۇتىننى ئالياسكادا ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغان باشلىقلار ئۇچرىشىشىدا كۈتۈۋالىدىغانلىقىنى جاكارلىدى.

ياۋروپا رەھبەرلىرى پۇتىننىڭ ترامپ بىلەن ھەمكارلىشىپ، قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان يول قويۇشلارنى مەجبۇرلىشىدىن ئەندىشە قىلغانلىقى ئۈچۈن، چارشەنبە كۈنى ھەم زېلېنسكىي ھەم ترامپ بىلەن ئايرىم - ئايرىم كۆرۈشۈشنى پىلانلىماقتا.

گەرچە ترامپ زېمىن ئالماشتۇرۇشنىڭ زۆرۈر بولىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ، زېلېنسكىي كېيىنچە بۇ ئېھتىماللىقنى قەتئىي رەت قىلدى.

 گېرمانىيە باش مىنىستىرى فرىدرىخ مېرز چارشەنبە كۈنى فىرانسىيە، ئەنگىلىيە ۋە باشقا ياۋروپا رەھبەرلىرى شۇنداقلا ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ناتو دائىرىلىرىنى توردا ئۆتكۈزۈلىدىغان سۆھبەت يىغىنىغا تەكلىپ قىلدى.

مېرزنىڭ ئىشخانىسى تەرىپىدىن دۈشەنبە كۈنى ئېلان قىلىنغان باياناتتا، ھەر خىل ئولتۇرۇشلاردىن تەشكىل تاپىدىغان سىنلىق يىغىندا، رۇسىيەگە قارشى بېسىمنى كۈچەيتىش پىلانلىرى، تىنچلىق سۆھبەتلىرىنىڭ تەييارلىق خىزمەتلىرى ۋە بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك زېمىن تەلەپلىرى ھەمدە خەۋپسىزلىك مەسىلىلىرىنىڭ مۇزاكىرە قىلىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلدى.

ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us