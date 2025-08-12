18 hours ago
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ دۈشەنبە كۈنى (11-ئىيۇل) خىتايغا قارىتا يۈرگۈزۈلگەن تاموژنا بېجىنىڭ يەنە 90 كۈن توختىتىلىشىنى كۆزدە تۇتقان بىر پەرماننى ئىمزالىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ترامپ دۈشەنبە كۈنى«ھەقىقىي مېديا» (Truth Social) دا بۇ ھەقتە ئۇچۇر ھەمبەھرلەپ: «كېلىشىمنىڭ باشقا بارلىق ئامىللىرى ئۆزگەرمەيدۇ. بۇ مەسىلىگە كۆڭۈل بۆلگەنلىكىڭىزگە رەھمەت!» دېدى.
بۇ پەرمانغا ئاساسەن، ئامېرىكا خىتايدىن ئىمپورت قىلىنىدىغان مەھسۇلاتلارغا قويۇلغان ئۆستۈرۈلگەن تاموژنا بېجىنى توختىتىپ تۇرۇشنى 11-ئاينىڭ 10-كۈنىگىچە ئۇزارتىدۇ.
بۇ مەزگىلدە، %10 لىك ئۆزئارا تاموژنا بېجى داۋاملىق ئىجرا قىلىنىدۇ.
بۇ بايانات «ۋال كوچىسى» گېزىتى (Wall Street Journal) ۋە س ن ب س (CNBC) تېلېۋىزىيەسىنىڭ ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ، ترامپنىڭ پەرماننى ئىمزالىغانلىقىنى خەۋەر قىلىشىدىن كېيىن ئېلان قىلىندى.
خىتاي سودا مىنىستىرلىقىمۇ ئامېرىكا ماللىرىغا قويۇلغان تاموژنا بېجىنى 90 كۈنلۈك توختىتىپ تۇرغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
باياناتتا، ئامېرىكا مەھسۇلاتلىرىغا قويۇلغان %10 لىك تاموژنا بېجىنىڭ ساقلىنىدىغانلىقى ۋە ئامېرىكا مەھسۇلاتلىرى دۇچ كەلگەن باج سىرتىدىكى توسالغۇلارنىڭ ھەل قىلىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلدى.
مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - US to maintain tariffs on China as Trump declares trade deal 'done'
نازۇك سودا سۈلھىسى
گەرچە ئىككى دۆلەت ماي ئېيى (2025) دا جەنۋەدە ئۆتكۈزۈلگەن يۇقىرى دەرىجىلىكلەر سۆھبىتىدىن كېيىن جىددىيلىكنى پەسەيتىش توغرىسىدا كېلىشىم ھاسىل قىلغان بولسىمۇ، ئەمما يۇمشاش مۇساپىسى مۇقىمسىز داۋاملاشماقتا.
ئىيۇن ئېيى (2025) دا، ئىقتىساد ساھەسىدىكى مۇھىم ئەمەلدارلار لوندوندا بىر يەرگە جەم بولدى. كۆرۈشۈشتە كېلىشىمگە ئەمەل قىلىنمىغانلىقى توغرىسىدا ئىختىلاپلار كېلىپ چىقتى. ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى خىتاي ئەمەلدارلىرىنى كېلىشىمگە خىلاپلىق قىلدى دەپ ئەيىبلىدى. سىياسەت بەلگىلىگۈچىلەر ئۆتكەن ئايدا ستوكھولمدا قايتا كۆرۈشتى.
تەۋسىيە