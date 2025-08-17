غەززە ئۇرۇشى
2 مىنۇت ئوقۇش
ئاشقۇن ئوڭچى لۇمېرنىڭ ئەيىبلىشىدىن كېيىن، ئامېرىكا يارىلانغان پەلەستىنلىكلەرنىڭ ۋىزىسىنى توختاتتى
لۇمېر نىشان قىلغان ئورگان، ئۆتكەن ھەپتە غەززەدىكى 11 ئېغىر يارىلانغان پەلەستىنلىك كىچىك بالىغا ياردەم قىلغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئامېرىكادىكى HEAL Palestine خەير-ساخاۋەت ئورگىنى ئىدى.
ئاشقۇن ئوڭچى لۇمېرنىڭ ئەيىبلىشىدىن كېيىن، ئامېرىكا يارىلانغان پەلەستىنلىكلەرنىڭ ۋىزىسىنى توختاتتى
ئاشقۇن ئوڭچى لۇمېرنىڭ ئەيىبلىشىدىن كېيىن، ئامېرىكا يارىلانغان پەلەستىنلىكلەرنىڭ ۋىزىسىنى توختاتتى / AA
August 17, 2025

پىرېزىدېنت دونالد ترامپقا يېقىنلىقى بىلەن تونۇلغان ئاشقۇن ئوڭ قانات بىر شەخسنىڭ، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەگە قاراتقان ئۇرۇشىدا يارىلانغان پەلەستىنلىكلەرنىڭ ئامېرىكادا داۋالىنىشىغا رۇخسەت قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى شىكايىتىدىن كېيىن، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى غەززەدىكى پەلەستىنلىكلەرگە بېرىلىدىغان زىيارەت ۋىزىسىنى توختىتىپ قويغانلىقىنى ئېلان قىلدى.

شەنبە كۈنى ئېلان قىلىنغان بۇ بايانات، ئىرقىي سۇيىقەست نەزەرىيەلىرى بىلەن تونۇلغان لاۋرا لۇمېرنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقودا غەزەپلىك يازمىلارنى يوللىشىدىن بىر كۈن كېيىن يۈز بەردى.

تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ماركو رۇبىئونىڭ يېتەكچىلىكىدە X تورىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا: «يېقىنقى كۈنلەردە ئاز ساندىكى كىشىلەرگە بېرىلگەن ۋاقىتلىق تىببىي-ئىنسانپەرۋەرلىك ۋىزىلىرىنىڭ بېرىلىش جەريانى ۋە تەرتىپلىرى تولۇق ۋە ئەتراپلىق تەكشۈرۈلۈپ بولغۇچە، غەززەدىن كەلگەن شەخسلەر ئۈچۈن بارلىق زىيارەت ۋىزىلىرى توختىتىلدى» دېگەن ئىبارىلەرنى ئىشلەتتى.

لۇمېر جۈمە كۈنى X تورىدا يوللىغان بىر قاتار يازمىلىرىدا، تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنى غەززەدىن كەلگەن پەلەستىنلىكلەرنىڭ ۋىزىسىنى توختىتىشقا چاقىرىپ، بۇ كىشىلەر ھەققىدە «خاماسنى قوللىغۇچى»، «مۇسۇلمان قېرىنداشلار بىلەن مۇناسىۋەتلىك» ۋە «قاتار تەرىپىدىن مەبلەغ بىلەن تەمىنلەنگەن» دېگەندەك ئاساسسىز ئەيىبلەشلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ ئۆز سۆزلىرىگە ھېچقانداق دەلىل-ئىسپات كۆرسەتمىدى.

لۇمېر نىشان قىلغان ئورگان، ئۆتكەن ھەپتە غەززەدە ئېغىر يارىلانغان 11 پەلەستىنلىك بالا، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ قارىغۇچىلىرى ۋە قېرىنداشلىرىنىڭ ئامېرىكاغا بىخەتەر كېلىپ داۋالىنىشىغا ياردەم قىلغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئامېرىكادىكى HEAL Palestine خەير-ساخاۋەت ئورگىنى ئىدى.

بۇ خەير-ساخاۋەت ئورگىنى ئۆز تور بېتىدە، بۇنىڭ «يارىلانغان بالىلارنىڭ غەززەدىن ئامېرىكاغا قىلىنغان ئەڭ چوڭ كۆلەملىك داۋالاش يۆتكىلىشى» ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئىدى.

تەۋسىيە

«بىرسى خىزمەتتىن بوشىتىلىشى كېرەك»

لۇمېر يەنە بىر X يازمىسىدا: «بۇ ھەقىقەتەن قوبۇل قىلغۇسىز» دەپ يېزىپ، «ۋىزىنى كىمنىڭ تەستىقلىغانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن، (تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى) دا بىرسى خىزمەتتىن بوشىتىلىشى كېرەك» دەپ قوشۇپ قويدى.

لۇمېر كېڭەش پالاتاسى ئاخبارات كومىتېتىنىڭ رەئىسى، جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيەسىدىن توم كوتتوننىڭ خىزمەت ئەترىتى بىلەن كۆرۈشكەنلىكىنى، ئۇلارنىڭمۇ «بۇ غەززەلىكلەرنىڭ ئامېرىكاغا قانداق ۋىزا ئالغانلىقىنى تەكشۈرۈۋاتقانلىقىنى» بىلدۈردى.

جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيەسىدىن پارلامېنت ئەزاسى راندى فاين ۋىزا سىياسىتىدىكى ئۆزگىرىش ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن لۇمېرنى ئوچۇق-ئاشكارا ماختىدى. بۇ ئەھۋال لۇمېرنىڭ ئامېرىكانىڭ بەزى سىياسەتلىرىگە كۆرسىتىۋاتقان تەسىرىنىڭ بىر ئىپادىسى دەپ قارالدى.

فاين X تورىدا: «بۇ ئەھۋالنى ئاشكارىلىغانلىقى ۋە مېنى ھەمدە باشقا ئەمەلدارلارنى خەۋەردار قىلغانلىقى ئۈچۈن لۇمېر زور تەقدىرگە لايىق. ئاجايىپ ئىش قىلدىڭ، لاۋرا» دەپ يازدى.

7-ئايدا، لۇمېر بايدىن دەۋرىدە ۋەزىپە ئۆتىگەن يۇقىرى دەرىجىلىك بىر ئەمەلدارغا ۋېست پوينت ھەربىي ئاكادېمىيەسىدە نوپۇزلۇق بىر خىزمەت ئورنى ئۈچۈن قىلىنغان تەكلىپنى نىشان قىلغان  بولۇپ، پېنتاگون بىر كۈندىن كېيىن بۇ تەكلىپنى بىكار قىلغان ئىدى.

لۇمېرنىڭ 4-ئايدا ئاقسارايدا پرېزىدېنت بىلەن كۆرۈشۈشىدىن كېيىن، ترامپ ئىنتايىن مۇھىم ئورگان بولغان دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىسىنىڭ باشلىقى تىموتىي خاۋ ۋە ئۇنىڭ مۇئاۋىنى ۋېندى نوبىلنىمۇ ۋەزىپىسىدىن قالدۇردى. بۇ قارارمۇ لۇمېرنىڭ قۇترىتىشىنىڭ نەتىجىسى دەپ قارالماقتا.

مەنبە:TRT Global
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us