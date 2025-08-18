ئىسرائىلىيە ئۇنىۋېرسىتېتلىرىنىڭ مۇدىرلىرى نېتانياھۇ ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇرۇش توختىتىشىنى تەلەپ قىلىپ ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشقا قاتناشتى.
مىڭلىغان ئىسرائىلىيەلىك بېنيامىن نېتانياھۇ ھۆكۈمىتىگە بېسىم ئىشلىتىپ، پەلەستىنلىكلەر بىلەن تۇتقۇن ئالماشتۇرۇش كېلىشىمى ھاسىل قىلىش ۋە غەززەدە داۋاملىشىۋاتقان ئۇرۇشنى ئاخىرلاشتۇرۇش مەقسىتىدە مەملىكەت مىقياسىدا ئىش تاشلىدى ۋە نۇرغۇن شەھەرلەردە تاشيوللارنى توسۇۋالدى.
يەكشەنبە كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن ئومۇميۈزلۈك ئىش تاشلاشنى غەززەدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئىسرائىلىيەلىك تۇتقۇنلارنىڭ ئائىلىلىرىمۇ قوللىدى. بۇ ئائىلىلەر ئىسرائىلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆتكەن ھەپتە غەززەنى پۈتۈنلەي ئىشغال قىلىش قارارىنىڭ ئۆز يېقىنلىرىنىڭ ھاياتىنى خەۋپكە ئىتتىرىدىغانلىقىدىن ئەندىشە قىلماقتا.
نامايىشچىلار قۇددۇس ۋە تېل ئاۋىۋدىكى كوچىلار، تونېللار ۋە كۆۋرۈكلەرنى تاقاشقا ئۇرۇندى، ئەمما دائىرىلەر كۆپچىلىكنى تارقىتىش ئۈچۈن يۇقىرى بېسىملىق سۇ ئىشلەتتى.
نامايىشچىلار يەنە بالون كۆيدۈرۈپ، كەڭ كۆلەملىك قاتناش قالايمىقانچىلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.
دۆلەتلىك رادىيو-تېلېۋىزىيە ئىدارىسى KAN نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، يۈزلىگەن خۇسۇسىي شىركەت، يەرلىك ھۆكۈمەت ۋە تەشكىلاتلار قاتناشقان نامايىشتا، مىڭلىغان نامايىشچى ئاساسلىق يوللارنى توسۇۋالغان، بۇ ئەھۋال قاتناش قىستاڭچىلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، پويىز قاتنىشىنى توختىتىپ قويغان، شۇنداقلا رېستوران ۋە قەھۋەخانىلارمۇ تاقالغان.
«Haaretz» گېزىتى بولسا، ئونلىغان ئىسرائىلىيەلىك سەنئەتكار، داڭلىق شەخس ۋە تەنھەرىكەتچىنىڭ ئىش تاشلاشنى قوللاپ قۇۋۋەتلەپ نامايىشقا قاتناشقانلىقىنى خەۋەر قىلدى.
ئادۋوكاتلار، دوختۇرلار ۋە سودا دۇنياسى مۇنبىرى قاتارلىق چوڭ ئىشچىلار ئۇيۇشمىلىرى بىلەن قۇددۇس ئىبرانىي ئۇنىۋېرسىتېتىمۇ ئىش تاشلاشقا قاتناشقانلىقىنى دەلىللىدى.
ئىسرائىلىيە ساقچىلىرىنىڭ كۈندىلىك «Yedioth Ahronoth» گېزىتىگە بىلدۈرۈشىچە، ئىش تاشلاش جەريانىدا پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدا 38 نامايىشچى قولغا ئېلىنغان.
مۇخالىپەتچىلەرنىڭ قاتنىشىشى
مۇخالىپەت رەھبىرى يائىر لاپىد تېل ئاۋىۋدىكى «تۇتقۇنلار مەيدانى» نى زىيارەت قىلىپ، ئىش تاشلاشقا قاتناشتى.
لاپىد X سۇپىسىدا ئېلان قىلغان بىر سىنئالغۇدا: «بۈگۈن بىز دۆلەتنى تاقىدۇق. چۈنكى تۇتقۇنلىرىمىز ھۆكۈمەتنىڭ ئۇرۇش تىرىشچانلىقى ئۈچۈن قۇربان قىلالايدىغان پىشكىلار ئەمەس؛ ئۇلار ھۆكۈمەت ئائىلىلىرىگە قايتۇرۇپ بېرىشكە مەجبۇر بولغان پۇقرالاردۇر» دېدى.
ئۇ يەنە «ئۇلار بىزنى توختىتالمايدۇ، ھاردۇرالمايدۇ ۋە تۈگىتەلمەيدۇ. تۇتقۇنلار ئۆيىگە قايتقۇچە، بىر كېلىشىم ھاسىل قىلىنغۇچە ۋە ئۇرۇش ئاخىرلاشقۇچە كۈرەشنى داۋاملاشتۇرىمىز» دېدى.
مىللىي بىرلىك پارتىيەسىنىڭ رەھبىرى بېننىي گانتزمۇ نامايىشچىلارنى قوللاپ، ھۆكۈمەتنىڭ تۇتقۇن ئائىلىلىرىگە ھۇجۇم قىلماسلىقى كېرەكلىكىنى ئېيتتى.
سابقا دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوئاۋ گاللانتمۇ تېل ئاۋىۋدىكى ئىش تاشلاشقا قاتنىشىپ، تۇتقۇن ئائىلىلىرىنى قوللىدى.
گالانت «Yedioth Ahronoth» گېزىتىگە قىلغان سۆزىدە: «ھەممەيلەننى ئۆيىگە ئېلىپ كېلىش بىزنىڭ ئەڭ ئالىي بۇرچىمىزدۇر» دېدى.
ئىسرائىلىيە ئۇنىۋېرسىتېتلىرىنىڭ مۇدىرلىرى نېتانياھۇ ھۆكۈمىتىنىڭ بىر ئۇرۇش توختىتىش ۋە تۇتقۇن ئالماشتۇرۇش كېلىشىمى ھاسىل قىلىشىنى تەلەپ قىلىپ نامايىشقا قاتناشتى.
نېگېۋ بېن-گۇرىيون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇدىرى دانىيال چاموۋىتز سۆزىدە: «ئۆتكەن مارتتا، ئىسرائىلىيەدىكى بارلىق ئۇنىۋېرسىتېت ۋە تېخنىكوملارنىڭ باشلىقلىرى باش مىنىستىرگە بىر خەت ئىمزالىدى. بىز ھۆكۈمەتنىڭ كېلىشىمنى تاماملاپ، ھەممەيلەننى قايتۇرۇپ كېلىشى كېرەكلىكىنى ئېنىق بىلدۈردۇق» دېدى.
«بۇ سىياسىي بىر تەلەپ ئەمەس؛ ئەخلاقىي ۋە ۋىجدانىي بىر تەلەپ ئىدى» دەپ قوشۇپ قويدى.
ئاشقۇن ئوڭ قانات
ئاشقۇن ئوڭ قانات مۇخالىپەتچىلەر ۋە ئىسرائىلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئاشقۇن ئوڭ قانات ئەزالىرى ئىش تاشلاشنى ئەيىبلىدى. ئاشقۇن ئوڭ قانات مالىيە مىنىستىرى بېزالېل سموترىچ تەشكىللىگۈچىلەرنى «ھاماسنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ھېسسىياتنى قالايمىقانلاشتۇرۇش بىلەن» ئەيىبلىدى.
سموترىچ: «ھازىرقى ئەھۋالغا قارايدىغان بولساق، مەسئۇلىيەتسىز تاراتقۇلار ۋە بىر تۈركۈم مەنپەئەتدار سىياسىي ئەربابلار تەرىپىدىن قىلىنغان ساراڭلارچە كۆپتۈرۈشلەرگە قارىماي، بۇ ھەرىكەت كۈچىيەلمەيۋاتىدۇ ۋە ئىنتايىن ئاز كىشىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ» دېدى.
ئاشقۇن ئوڭ قانات دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرى ئىتامار بېن-گۋىر X سۇپىسىدا نامايىشچىلارنىڭ «ئىسرائىلىيەنى ئۇ چاغدا ئاجىزلاشتۇرغان ۋە بۈگۈن يەنە شۇنداق قىلماقچى بولغان ئوخشاش كىشىلەر» ئىكەنلىكىنى ئېيتتى.
8-ئاۋغۇست، ئىسرائىلىيە بىخەتەرلىك كابىنېتى نېتانياھۇنىڭ غەززە شەھىرىنى پۈتۈنلەي ئىشغال قىلىش پىلانىنى تەستىقلىدى ۋە بۇ قارار نۇرغۇن دۆلەت ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قاتتىق خەلقئارالىق ئىنكاسىنى قوزغىدى.
ئىسرائىلىيەنىڭ مۆلچەرىچە، غەززەدە تەخمىنەن 50 تۇتقۇن بار بولۇپ، ئۇلارنىڭ 20 سىنىڭ ھايات ئىكەنلىكىگە ئىشىنىلىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن، ئىسرائىلىيە تۈرمىلىرىدە 10 مىڭ 800 دىن ئارتۇق پەلەستىنلىك ناچار شارائىتتا تۇتۇپ تۇرۇلماقتا، كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى قىيىن-قىستاق، ئاچارچىلىق ۋە داۋالاشقا سەل قاراش سەۋەبىدىن ئۆلۈم ۋەقەلىرىنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى دوكلات قىلماقتا.