ترامپ: ياۋروپا رەھبەرلىرى بۇ ھەپتە ئامېرىكاغا كېلىپ، رۇسىيە-ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى مۇزاكىرە قىلىدۇ
ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ يېقىندا رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىن بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
/ Reuters
September 8, 2025

ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ يەكشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا، بەزى ياۋروپا رەھبەرلىرىنىڭ دۈشەنبە ياكى سەيشەنبە كۈنى ئامېرىكاغا كېلىپ، رۇسىيە-ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن سۆھبەت ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

ترامپ نىيۇ يوركتىكى ئامېرىكا چويلا توپ مۇسابىقىسىدىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن مۇخبىرلارغا بەرگەن باياناتىدا، رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىن بىلەنمۇ يېقىندا كۆرۈشىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ مۇنداق دېدى:

«بەزى ياۋروپا رەھبەرلىرى دۈشەنبە ياكى سەيشەنبە كۈنى دۆلىتىمىزگە كېلىدۇ.»

ترامپنىڭ قايسى رەھبەرلەرنى كۆزدە تۇتقانلىقى ئېنىق ئەمەس بولۇپ، ئاقساراي بۇ ھەقتە تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇر بېرىش تەلەپلىرىگە دەرھال جاۋاب قايتۇرمىدى.

پىرېزىدېنت ترامپ يەكشەنبە كۈنى كەچتە ئۇكرائىنا دائىرىلىرى كىيېۋدىكى ئاساسلىق ھۆكۈمەت بىناسىنىڭ كۆيۈپ كېتىشىگە سەۋەب بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن رۇسىيەنىڭ زور كۆلەملىك ھاۋا ھۇجۇمى ھەققىدىكى سوئاللارغا جاۋاب بېرىپ، رۇسىيە-ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىدىن «رازى ئەمەسلىكىنى» سۆزلىرىگە ئىلاۋە قىلدى، ھەمدە كىرىزىسنىڭ يېقىندا ھەل قىلىنىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى:

رۇسىيە-ئۇكرائىنا مەسىلىسىنى ھەل قىلىمىز.»

