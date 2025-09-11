ئوچېرىك
1 مىنۇت ئوقۇش
پ ك ك/ي پ گ تېررورلۇق تەشكىلاتى سۈرىيەدە پۇقرالارغا ھۇجۇم قىلدى
پ ك ك/ي پ گ تېررورلۇق تەشكىلاتىنىڭ ئەلقەييارىيە يېزىسىغا قىلغان ھۇجۇمىدا بىر پۇقرا ھاياتىدىن ئايرىلدى، بىر ئائىلىدىن ئىككى كىشى يارىلاندى. يارىلانغانلار يېقىن ئەتراپتىكى دوختۇرخانىلارغا ئورۇنلاشتۇرۇلدى.
پ ك ك/ي پ گ تېررورلۇق تەشكىلاتى سۈرىيەدە پۇقرالارغا ھۇجۇم قىلدى
/ Reuters
September 11, 2025

«سۈرىيە دېموكراتىك كۈچلىرى» (SDG) نامى ئاستىدا پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان پ ك ك/ي پ گ تېررورلۇق تەشكىلاتى چارشەنبە كۈنى سۈرىيەدە پۇقرالارا ھۇجۇم قىلدى، ھۇجۇمدا بىر ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلدى، بىر ئائىلىدىن ئىككى كىشى يارىلاندى.

سۈرىيە ئەرەب ئاگېنتلىقى (SANA) نىڭ خەۋەر قىلىشىچە، «سۈرىيە دېموكراتىك كۈچلىرى» ھەلەبنىڭ شەرقىي يېزىلىرىدىكى ئەلخەفسە يېزىسىنىڭ ئەتراپىغا مىناميوت بىلەن ھۇجۇم قىلغان، شۇنداقلا مەنبىچ يېزىسىدىكى ئەلقەييارىيە يېزىسىدىكى ئۆيلەرگىمۇ ھۇجۇم قىلغان.

بۇ جىددىيچىلىك 10-مارت سۈرىيە پىرېزىدېنتى ئەھمەد شارا بىلەن پ ك ك/ي پ گ تېررورلۇق تەشكىلاتىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك رەھبەرلىرىدىن فەرھات ئابدى شاھىن ئوتتۇرىسىدا، سۈرىيەنىڭ شەرقىي شىمالىدىكى پۇقرالار ۋە ھەربىي ئاپپاراتلارنى دۆلەت باشقۇرۇشىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش، سۈرىيەنىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداش ۋە بۆلگۈنچىلىك پىلانلىرىنى رەت قىلىش مەقسىتىدە ئىمزالانغان كېلىشىمدىن كېيىن يۈز بەردى.

تەۋسىيە

ئەمما بۇ تەشكىلات مەزكۇر كېلىشىمگە كۆپ قېتىم خىلاپلىق قىلدى.

سۈرىيە ھۆكۈمىتى 2024-يىلى 8-دېكابىر كۈنى ئۇدا 24 يىل ھاكىمىيەت يۈرگۈزگەن بەششار ئەسەد ھاكىمىيىتى ئاغدۇرۇلغاندىن بۇيان، دۆلەتتە بىخەتەرلىكنى ساقلاش ئۈچۈن پائال تىرىشچانلىق كۆرسەتمەكتە.

