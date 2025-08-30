تۈركىيە
2 مىنۇت ئوقۇش
ئەردوغان تۈركىيەنىڭ قەھرىمانلىق تارىخىنى ۋە ئىتتىپاقلىقىنى مەدھىيەلىدى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغان زەپەر بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن ئېلان قىلغان تەبرىك تېلېگراممىسىدا، 30-ئاۋغۇستنى تۈركىيەنىڭ مۇستەقىللىق، ئەركىنلىك ۋە مىللىي ئىتتىپاقلىق كۈرىشىنىڭ غەلىبىسى دەپ ئاتىدى.
ئەردوغان تۈركىيەنىڭ قەھرىمانلىق تارىخىنى ۋە ئىتتىپاقلىقىنى مەدھىيەلىدى
ئەردوغان 30-ئاۋغۇست زەپەر بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن، ئاتاتۈرك قەبرىسىگە گۈلچەمبىرەك قويدى. سۈرەت: ئانادولۇ ئاگېنتلىقى. / AA
August 30, 2025

جۇمھۇر رەئىس رەجەپ تاييىپ ئەردوغان 30-ئاۋغۇست زەپەر بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن تەبرىك تېلېگراممىسى ئېلان قىلىپ، بۇ كۈننى تۈرك تارىخىنىڭ بۇرۇلۇش نۇقتىلىرىنىڭ بىرى دەپ ئاتىدى.

ئەردوغان شەنبە كۈنى (30-ئاۋغۇست) ئېلان قىلغان تەبرىك تېلېگراممىسىدا، زەپەر بايرىمىنىڭ تۈرك مىللىتى ئوتتۇرىغا قويغان تەڭداشسىز ئىرادە، مۇستەھكەم ئېتىقاد ۋە قەھرىمانلىقنىڭ ئەڭ كۈچلۈك ئالامەتلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى.

ئۇ: «قەھرىمان ئارمىيە ۋەتىنىگە بولغان مۇھەببىتى ۋە مىللەتنىڭ بىر تەنگە ئايلانغان ئىرادىسى بىلەن قولغا كەلتۈرگەن بۈيۈك غەلىبە، ئاسارەت زەنجىرىنى ئۈزۈپ تاشلاپ، مۇستەقىللىققا تۇتىشىدىغان يولنى ئاچتى» دېدى.

جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان بۈيۈك غەلىبىنىڭ پەقەت ھەربىي غەلىبەلا ئەمەس، بەلكى مىللىتىمىزنىڭ قايتا تىرىلىشى، مەۋجۇتلۇق كۈرىشى ۋە مەڭگۈلۈك مۇستەقىللىقىنىڭ ئىسپاتى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.

تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرغۇچىسى مۇستاپا كامال ئاتاتۈركنىڭ رەھبەرلىكىدە، بۈيۈك ھۇجۇمنىڭ بىر قىسمى بولغان بۇ ھەربىي ھەرىكەت 1922-يىلى 8-ئاينىڭ 26-كۈنى باشلانغان بولۇپ، 9-ئاينىڭ 18-كۈنى تاماملاندى ۋە تۈركىيەنىڭ مۇستەقىللىقىنى تولۇق كاپالەتكە ئىگە قىلدى.

تارىخشۇناسلار ئاتاتۈركنىڭ قوماندانلىقىدىكى بۇ غەلىبە، تۈركىيەنىڭ ئۆز تەقدىرىنى بەلگىلەش ئىرادىسىنى ۋە ئانادولۇدىكى مەڭگۈلۈك مەۋجۇتلۇقىنى جاكارلىدى، دەپ تەكىتلەيدۇ.

تەۋسىيە

تۈرك مىللىتى «مۇستەقىللىقىدىن ھەرگىز ۋاز كەچمەيدۇ

جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان زەپەر بايرىمىنىڭ پەقەت تۈرك مىللىتى ئۈچۈنلا ئەمەس، بەلكى ئاسارەت ئاستىدىكى بارلىق زۇلۇمغا ئۇچرىغان مىللەتلەرگە ئۈمىد ئاتا قىلغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئۇ: «بۇ بۈيۈك غەلىبە بىلەن تۈرك مىللىتى پۈتۈن دۇنياغا يەنە بىر قېتىم شۇنى جاكارلىدىكى، بۇ مىللەت ھەرگىز بويۇنتۇرۇق ئاستىغا چۈشمەيدۇ، ئاسارەتنى قوبۇل قىلمايدۇ، مۇستەقىللىقىدىن ھەرگىز ۋاز كەچمەيدۇ» دېدى.

غەلىبىنىڭ ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەش قىلغان بارلىق زۇلۇمغا ئۇچرىغان مىللەتلەر ئۈچۈن مۇستەقىللىق ئىدىيەسىنىڭ سىمۋولىغا ئايلانغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئەردوغان، خەلقنىڭ  ۋەزىپىسىنىڭ يېقىلغان مۇستەقىللىق مەشئىلىنى ئىتتىپاقلىق ۋە باراۋەرلىك بىلەن تېخىمۇ كۈچلۈك بىر كەلگۈسىگە ئېلىپ بېرىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.

ئۇ تەبرىك تېلېگراممىسىنى: «بۇ ئەھمىيەتلىك كۈن مۇناسىۋىتى بىلەن، غازى مۇستاپا كامال ئاتاتۈرك ۋە ئۇنىڭ سەپداشلىرىنى ئاساس قىلغان ھالدا، ۋەتەن يولىدا جانلىرىنى پىدا قىلغان ئەزىز شېھىدلىرىمىزنى رەھمەت بىلەن، قەھرىمان غازىلىرىمىزنى مىننەتدارلىق بىلەن ياد ئېتىمەن؛ ئەزىز مىللىتىمىزنىڭ 30-ئاۋغۇست زەپەر بايرىمىنى چىن قەلبىمدىن قۇتلايمەن» دېگەن سۆزلەر بىلەن ئاخىرلاشتۇردى.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT World - Türkiye marks 103rd anniversary of victory over invading forces.
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us