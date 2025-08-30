August 30, 2025
جۇمھۇر رەئىس رەجەپ تاييىپ ئەردوغان 30-ئاۋغۇست زەپەر بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن تەبرىك تېلېگراممىسى ئېلان قىلىپ، بۇ كۈننى تۈرك تارىخىنىڭ بۇرۇلۇش نۇقتىلىرىنىڭ بىرى دەپ ئاتىدى.
ئەردوغان شەنبە كۈنى (30-ئاۋغۇست) ئېلان قىلغان تەبرىك تېلېگراممىسىدا، زەپەر بايرىمىنىڭ تۈرك مىللىتى ئوتتۇرىغا قويغان تەڭداشسىز ئىرادە، مۇستەھكەم ئېتىقاد ۋە قەھرىمانلىقنىڭ ئەڭ كۈچلۈك ئالامەتلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتتى.
ئۇ: «قەھرىمان ئارمىيە ۋەتىنىگە بولغان مۇھەببىتى ۋە مىللەتنىڭ بىر تەنگە ئايلانغان ئىرادىسى بىلەن قولغا كەلتۈرگەن بۈيۈك غەلىبە، ئاسارەت زەنجىرىنى ئۈزۈپ تاشلاپ، مۇستەقىللىققا تۇتىشىدىغان يولنى ئاچتى» دېدى.
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان بۈيۈك غەلىبىنىڭ پەقەت ھەربىي غەلىبەلا ئەمەس، بەلكى مىللىتىمىزنىڭ قايتا تىرىلىشى، مەۋجۇتلۇق كۈرىشى ۋە مەڭگۈلۈك مۇستەقىللىقىنىڭ ئىسپاتى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرغۇچىسى مۇستاپا كامال ئاتاتۈركنىڭ رەھبەرلىكىدە، بۈيۈك ھۇجۇمنىڭ بىر قىسمى بولغان بۇ ھەربىي ھەرىكەت 1922-يىلى 8-ئاينىڭ 26-كۈنى باشلانغان بولۇپ، 9-ئاينىڭ 18-كۈنى تاماملاندى ۋە تۈركىيەنىڭ مۇستەقىللىقىنى تولۇق كاپالەتكە ئىگە قىلدى.
تارىخشۇناسلار ئاتاتۈركنىڭ قوماندانلىقىدىكى بۇ غەلىبە، تۈركىيەنىڭ ئۆز تەقدىرىنى بەلگىلەش ئىرادىسىنى ۋە ئانادولۇدىكى مەڭگۈلۈك مەۋجۇتلۇقىنى جاكارلىدى، دەپ تەكىتلەيدۇ.
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان زەپەر بايرىمىنىڭ پەقەت تۈرك مىللىتى ئۈچۈنلا ئەمەس، بەلكى ئاسارەت ئاستىدىكى بارلىق زۇلۇمغا ئۇچرىغان مىللەتلەرگە ئۈمىد ئاتا قىلغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئۇ: «بۇ بۈيۈك غەلىبە بىلەن تۈرك مىللىتى پۈتۈن دۇنياغا يەنە بىر قېتىم شۇنى جاكارلىدىكى، بۇ مىللەت ھەرگىز بويۇنتۇرۇق ئاستىغا چۈشمەيدۇ، ئاسارەتنى قوبۇل قىلمايدۇ، مۇستەقىللىقىدىن ھەرگىز ۋاز كەچمەيدۇ» دېدى.
غەلىبىنىڭ ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەش قىلغان بارلىق زۇلۇمغا ئۇچرىغان مىللەتلەر ئۈچۈن مۇستەقىللىق ئىدىيەسىنىڭ سىمۋولىغا ئايلانغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئەردوغان، خەلقنىڭ ۋەزىپىسىنىڭ يېقىلغان مۇستەقىللىق مەشئىلىنى ئىتتىپاقلىق ۋە باراۋەرلىك بىلەن تېخىمۇ كۈچلۈك بىر كەلگۈسىگە ئېلىپ بېرىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئۇ تەبرىك تېلېگراممىسىنى: «بۇ ئەھمىيەتلىك كۈن مۇناسىۋىتى بىلەن، غازى مۇستاپا كامال ئاتاتۈرك ۋە ئۇنىڭ سەپداشلىرىنى ئاساس قىلغان ھالدا، ۋەتەن يولىدا جانلىرىنى پىدا قىلغان ئەزىز شېھىدلىرىمىزنى رەھمەت بىلەن، قەھرىمان غازىلىرىمىزنى مىننەتدارلىق بىلەن ياد ئېتىمەن؛ ئەزىز مىللىتىمىزنىڭ 30-ئاۋغۇست زەپەر بايرىمىنى چىن قەلبىمدىن قۇتلايمەن» دېگەن سۆزلەر بىلەن ئاخىرلاشتۇردى.
