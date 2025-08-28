August 28, 2025
تۈركىيە ھۆكۈمىتى پەيشەنبە كۈنى (28-ئاۋغۇست) بايانات ئېلان قىلىپ، مەركەزدىن باشقۇرۇلىدىغان سۈرىيە دۆلىتىنى قوللايدىغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىدى ۋە دەمەشقتىكى ھاكىمىيەتنىڭ دۆلەتنىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداش ئۈچۈن ئاتىدىغان ھەر قانداق قەدىمىگە ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
تۈركىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى سۈرىيەنىڭ مۇقىملىقىنىڭ تۈركىيەنىڭ بىخەتەرلىكى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى، بۇ يۆنىلىشتە ئېلىپ بېرىلغان ھەر بىر قەدەمنىڭ رايون تىنچلىقىغا تۆھپە قوشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
مىنىستىرلىق ئەمەلدارلىرى ھەپتىلىك ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا: «تۈركىيە سۈرىيەنىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكى ۋە ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغدايدىغان، بۆلگۈنچى ئامىللارنىڭ كۈچىيىشىنى توسىدىغان مەركەزدىن باشقۇرۇش ئەندىزىسى ئارقىلىق مۇقىملىققا ئېرىشىدۇ، دەپ قارايدۇ» دېدى.
ھەربىي ياردەم
تۈركىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى 13-ئاۋغۇست (2025) سۈرىيە بىلەن ئىمزالانغان كېلىشىم رامكىسىدا، سۈرىيە قوراللىق كۈچلىرىنىڭ ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلغان مەشىق ۋە مەسلىھەت بېرىش ئىشلىرىنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى قەيت قىلدى.
دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى: «بۇ دائىرىدە، سۈرىيەنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن پىلانلانغان مەشىق مەركەزلىرىنى قۇرۇش ئۈچۈن كېرەكلىك ياردەم بېرىلىدۇ. تۈركىيە سۈرىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بىرلىكى ۋە پۈتۈنلۈكىنى قوغداش ئۈچۈن يولغا قويىدىغان ھەر قانداق تەدبىرنى قوللايدۇ» دېدى.
سۈرىيە ئۆتكەن ئايدا يۈز بەرگەن مەزھەپچى زوراۋانلىق ۋەقەلىرىدىن كېيىن، مۇداپىئە ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن تۈركىيەدىن ياردەم تەلەپ قىلغان ئىدى.
تۈركىيە 13-ئاۋغۇست ئىمزالانغان مۇداپىئە كېلىشىمى رامكىسىدا، سۈرىيەگە قورال-ياراغ، ھەربىي مەشىق، ئەسلىھە ۋە ئارقا سەپ خىزمەتلىرى جەھەتتىن ياردەم بېرىشكە قوشۇلدى.
