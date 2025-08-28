تۈركىيە
دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى: سۈرىيەنىڭ مۇقىملىقى تۈركىيەنىڭ بىخەتەرلىكى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك
تۈركىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى سۈرىيە ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلەتنىڭ بىرلىكى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداش ئۈچۈن يولغا قويىدىغان بارلىق تەدبىرلىرىنى قوللايدىغانلىقىنى جاكارلىدى.
دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى سۆز قىلماقتا. سۈرەت:ئانادولۇ ئاگېنتلىقى. / AA
August 28, 2025

تۈركىيە ھۆكۈمىتى پەيشەنبە كۈنى (28-ئاۋغۇست) بايانات ئېلان قىلىپ، مەركەزدىن باشقۇرۇلىدىغان سۈرىيە دۆلىتىنى قوللايدىغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىدى ۋە دەمەشقتىكى ھاكىمىيەتنىڭ دۆلەتنىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداش ئۈچۈن ئاتىدىغان ھەر قانداق قەدىمىگە ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

تۈركىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى سۈرىيەنىڭ مۇقىملىقىنىڭ تۈركىيەنىڭ بىخەتەرلىكى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى، بۇ يۆنىلىشتە ئېلىپ بېرىلغان ھەر بىر قەدەمنىڭ رايون تىنچلىقىغا تۆھپە قوشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

مىنىستىرلىق ئەمەلدارلىرى ھەپتىلىك ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا: «تۈركىيە سۈرىيەنىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكى ۋە ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغدايدىغان، بۆلگۈنچى ئامىللارنىڭ كۈچىيىشىنى توسىدىغان مەركەزدىن باشقۇرۇش ئەندىزىسى ئارقىلىق مۇقىملىققا ئېرىشىدۇ، دەپ قارايدۇ» دېدى.

ھەربىي ياردەم

تۈركىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى 13-ئاۋغۇست (2025) سۈرىيە بىلەن ئىمزالانغان كېلىشىم رامكىسىدا، سۈرىيە قوراللىق كۈچلىرىنىڭ ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلغان مەشىق ۋە مەسلىھەت بېرىش ئىشلىرىنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى قەيت قىلدى.

دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى: «بۇ دائىرىدە، سۈرىيەنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن پىلانلانغان مەشىق مەركەزلىرىنى قۇرۇش ئۈچۈن كېرەكلىك ياردەم بېرىلىدۇ. تۈركىيە سۈرىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بىرلىكى ۋە پۈتۈنلۈكىنى قوغداش ئۈچۈن يولغا قويىدىغان ھەر قانداق تەدبىرنى قوللايدۇ» دېدى.

سۈرىيە ئۆتكەن ئايدا يۈز بەرگەن مەزھەپچى زوراۋانلىق ۋەقەلىرىدىن كېيىن، مۇداپىئە ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن تۈركىيەدىن ياردەم تەلەپ قىلغان ئىدى.

تۈركىيە 13-ئاۋغۇست ئىمزالانغان مۇداپىئە كېلىشىمى رامكىسىدا، سۈرىيەگە قورال-ياراغ، ھەربىي مەشىق، ئەسلىھە ۋە ئارقا سەپ خىزمەتلىرى جەھەتتىن ياردەم بېرىشكە قوشۇلدى.

تەۋسىيە

كېلىشىم بويىچە، تۈركىيە ئۇچۇر ۋە تەجرىبىلىرىنى ئورتاقلىشىدۇ، ھەربىي ئەسلىھەلەر، قورال سىستېمىلىرى ۋە ئارقا سەپ ئەسلىھەلىرى بىلەن تەمىنلەش ئارقىلىق سۈرىيەنىڭ ئىقتىدارىنى كۈچەيتىشىگە ياردەم بېرىدۇ. تۈركىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ ئەمەلدارلىرى ئىسىملىرىنى ئاشكارىلاشنى شەرت قىلىپ، بۇ ئۇچۇرلارنى ئورتاقلاشتى.

ئەمەلدارلارنىڭ ئېيتقانلىرىغا قارىغاندا، تۈركىيە سۈرىيەنىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكىنى قوغداش، مۇقىملىقنى ساقلاش ۋە تېررورلۇق تەشكىلاتلىرى بىلەن كۈرەش قىلىش توغرىسىدىكى كۈچلۈك مەيدانىنى ساقلاپ كەلمەكتە ئىكەن.

ئىسرائىلىيەنىڭ «رايون تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى نىشان قىلىشى»

مىنىستىرلىقنىڭ باياناتچىسى زەكى ئاكتۈرك ئاخبارات ۋاسىتىلىرىگە قىلغان سۆزىدە، ئىسرائىلىيەنىڭ رايوندىكى تىنچلىق ۋە مۇقىملىقنى نىشان قىلغان ھۇجۇملىرىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.

ئاكتۈرك غەززەدىكى پەلەستىن خەلقىنىڭ ئاچارچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقان ھايات قېلىش كۈرىشىنىڭ كۈنسېرى تېخىمۇ چىدىغۇسىز ھالغا كېلىۋاتقانلىقىنى، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىنىڭ دوختۇرخانىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىگۇناھ پۇقرالار ۋە ژۇرنالىستلارنى قەستەن نىشان قىلغان قىرغىنچىلىقلىرىنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى.

ئۇ: «مۇستەقىل ژۇرنالىستلارغا ھۇجۇم قىلىش، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ يۈز بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىقلارنى ۋە ئىنسانىي تىراگېدىيەلەرنى كۆرۈپ قېلىشىنى توسۇشنى مەقسەت قىلىدۇ. ئىسرائىلىيەنىڭ ئۇرۇش جىنايەتلىرى ۋە خەلقئارا قانۇنغا خىلاپلىق قىلىش ھەرىكەتلىرىگە قارىتا جازالانماسلىقى، ئۇنىڭ زوراۋانلىق قىلمىشلىرىنى ئۇزۇنغىچە داۋاملاشتۇرۇش نىيىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ» دېدى.

ئۇ مۇنداق ھەرىكەتلەرگە قارىتا، غەززەدە ئۇزۇن مۇددەتلىك ئۇرۇش توختىتىشنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش، ئىنسانپەرۋەرلىك  ياردەم كارىدورىنى ئۈزلۈكسىز ئوچۇق تۇتۇش ۋە جاۋابكارلارنى سوتقا تارتىشنىڭ خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئاساسلىق مەجبۇرىيەتلىرىگە ئايلانغانلىقىنى بىلدۈرۈپ: «ئىسرائىلىيەنىڭ سۈرىيە، لىۋان ۋە يەمەندىكى ھۇجۇملىرىمۇ رايونىمىزنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە مۇقىملىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلماقتا» دەپ قوشۇمچە قىلدى.

ئۇ: «رايون تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقى نامىدىن ئىسرائىلىيەنىڭ بارلىق قوشنا ۋە رايوندىكى دۆلەتلەرنىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكى شۇنداقلا ئىگىلىك ھوقۇقىنى ھۆرمەتلىشى ئىنتايىن مۇھىم» دېدى.

