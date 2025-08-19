خەلقئارا
ئەنگلىيەنىڭ ئالما شىركىتىنىڭ شىفىرلانغان سانلىق مەلۇماتلىرىنى زىيارەت قىلىش تەلىپى رەت قىلىندى
ئامېرىكا ئىستىخبارات باشلىقى: «ئەنگلىيە ئالما شىركىتىنىڭ شىفىرلانغان سانلىق مەلۇماتلىرىنى زىيارەت قىلىش تەلىپىدىن ۋاز كەچتى» دېدى.
ئەنگلىيەنىڭ ئالما شىركىتىنىڭ شىفىرلانغان سانلىق مەلۇماتلىرىنى زىيارەت قىلىش تەلىپى رەت قىلىندى / Reuters
13 hours ago

لوندون، ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى بىلەن نەچچە ئاي داۋاملاشقان سۆھبەتلەردىن كېيىن، ئالما شىركىتىنىڭ شىفىرلانغان ئىشلەتكۈچى سانلىق مەلۇماتلىرىنى ھۆكۈمەتنىڭ زىيارەت قىلىشىغا يول قويۇشنى مەجبۇرىي قىلماسلىققا قوشۇلدى.

ئامېرىكا دۆلەتلىك ئىستىخبارات ئىدارىسىنىڭ باشلىقى تۇلسى گاببارد دۈشەنبە كۈنى قىلغان سۆزىدە، ئەنگلىيەنىڭ ئايفون ئىشلەپچىقارغۇچىسى ئالما شىركىتىنىڭ ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ شىفىرلانغان سانلىق مەلۇماتلىرىنى زىيارەت قىلالايدىغان بىر «ئارقا ئىشىك» قۇرۇش مەجبۇرىيىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا قوشۇلغانلىقىنى ئېيتتى.

گاببارد ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسى X ئارقىلىق ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئەنگلىيە بىلەن كېلىشىم ھاسىل قىلىش ئۈچۈن پىرېزىدېنت دونالد ترامپ ۋە مۇئاۋىن پرېزىدېنت ج.د. ۋانس بىلەن بىرلىكتە نەچچە ئايدىن بۇيان تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.

ئەنگلىيە باش ۋەزىرى كېير ستارمېر دۈشەنبە كۈنى ياۋروپادىكى باشقا رەھبەرلەر بىلەن بىرلىكتە ۋاشىنگتوندا ئىدى. رەھبەرلەر ترامپ بىلەن كۆرۈشۈپ، رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشىنى مۇزاكىرە قىلدى.

ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى ۋە ئالما شىركىتى گابباردنىڭ باياناتىغا ئالاقىدار باھا بېرىش تەلىپىگە تېخى جاۋاب قايتۇرمىدى.

ئامېرىكالىق پارلامېنت ئەزالىرى ماي ئېيىدا، ئەنگلىيەنىڭ ئالما شىركىتىگە شىفىرلانغان ئىشلەتكۈچى سانلىق مەلۇماتلىرىنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن ئارقا ئىشىك قۇرۇش توغرىسىدىكى بۇيرۇقىنىڭ تور جىنايەتچىلىرى ۋە مۇستەبىت ھۆكۈمەتلەر تەرىپىدىن كەلسە-كەلمەس ئىشلىتىلىشى مۇمكىنلىكى بىلدۈرگەن.

ئالما شىركىتى شىفىرلانغان مۇلازىمەتلىرىگە ياكى ئۈسكۈنىلىرىگە بۇنداق بىر زىيارەت قوشمايدىغانلىقىنى ئېلان قىلىپ، ئەنگلىيە تەكشۈرۈش ھوقۇقى سوتىغا (IPT) ئەرز سۇنغان ئىدى.

تەۋسىيە

 بۇلۇت ساقلاش سانلىق مەلۇماتلىرىنى زىيارەت قىلىش

 ئايفون ئىشلەپچىقارغۇچىسى فېۋرال ئېيىدا ئەنگلىيەنىڭ تەلىپىگە بىنائەن ئەنگلىيەدىكى ئىشلەتكۈچىلەر ئۈچۈن ئىلغار سانلىق مەلۇماتلارنى قوغداش ئىقتىدارىنى ئەمەلدىن قالدۇرغان.

ئالما شىركىتىنىڭ ئايفون، ماك ۋە باشقا ئۈسكۈنە ئىشلەتكۈچىلىرى بۇلۇتتا ساقلانغان سانلىق مەلۇماتلارنى پەقەت ئۆزلىرىنىڭلا ئاچالىشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن بۇ ئىقتىدارنى قوزغىتالايدۇ.

ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى بۇ يىلنىڭ بېشىدا ئەنگلىيەنىڭ ئالما شىركىتىدىن شىركەتنىڭ شىفىرلانغان بۇلۇت ساقلاش سىستېمىسىدىكى سانلىق مەلۇماتلارنىڭ زاپاس نۇسخىلىرىنى زىيارەت قىلالايدىغان بىر ئارقا ئىشىك قۇرۇشنى تەلەپ قىلىش ئارقىلىق ئىككى تەرەپلىك كېلىشىمگە خىلاپلىق قىلغان-قىلمىغانلىقىنى تەكشۈرۈۋاتقانلىقىنى جاكارلىدى.

گاببارد 25-فېۋرالدىكى بىر پارچە خېتىدە ئامېرىكانىڭ ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىنى تەلەپ قىلىشىنى چەكلەيدىغان CLOUD قانۇنىغا خىلاپلىق قىلغان-قىلمىغانلىقىنى تەكشۈرۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.

تور بىخەتەرلىك مۇتەخەسسىسلىرى «رويتېرس» ئاگېنتلىقىغا، ئەگەر ئالما شىركىتى بىر ھۆكۈمەت ئۈچۈن ئارقا ئىشىك قۇرۇشنى تاللىسا، بۇ ئارقا ئىشىكنىڭ ئاخىرىدا كومپيۇتېر خاككېرلىرى تەرىپىدىن تېپىلىپ، كەلسە-كەلمەس ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئالما شىركىتى 2016-يىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بىر گۇمانلىق ئاشقۇننىڭ ئايفونىنىڭ قۇلۇپىنى ئاچىدىغان بىر قورال ئىشلەپچىقىرىش ئۈچۈن ئالما شىركىتىنى مەجبۇرلاشقا ئۇرۇنۇشى سەۋەبىدىن شىفىرلاش مەسىلىسىدە نازارەت قىلغۇچى ئورگانلار بىلەن ئىختىلاپقا دۇچ كەلگەن ئىدى.

 

