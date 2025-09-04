تۈركىيە
يوقاپ كەتكەن تۈركىيەلىك ئالىم ئامېرىكا كۆچمەنلەرنى نازارەت قىلىش مەركىزىدىن تېپىلدى
يوقاپ كەتكەن تۈركىيەلىك ئالىم بىر ھەپتىلىك ئىزدەشتىن كېيىن ئامېرىكا كۆچمەنلەرنى نازارەت قىلىش مەركىزىدىن تېپىلدى،
4 سبتمبر 2025

ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر كاناداغا قاراپ ئېلىپ بېرىلغان پىيادە يۈرۈش نامايىشى جەريانىدا تۇتقۇن قېلىنغان فۇرقان دۆلەكنى تېپىشقا ياردەم بەرگەنلىكى ئۈچۈن تۈركىيە مەسئۇللىرىغا رەھمەت ئېيتتى.

تۈركىيە مەسئۇللىرى بىر ھەپتىدىن ئارتۇق ۋاقىت يوقاپ كەتكەن تۈركىيەلىك ئالىم فۇرقان دۆلەكنىڭ نىيۇ-يوركتىكى بۇففالو فېدېراتسىيە نازارەت قىلىش مەركىزىدىن تېپىلغانلىقىنى دەلىللىدى.

دۆلەكنىڭ ئاچىسى ئەسرا دۆلەك جوشقۇن ئانادولۇ ئاگېنتلىقىغا بەرگەن باياناتىدا، ئىنىسىنىڭ ئىز-دېرىكىنى قىلىشقا ياردەم بەرگەن تۈركىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋە تۈركىيەنىڭ نىيۇ-يوركتىكى باش كونسۇلخانىسىغا رەھمەت ئېيتتى. جوشقۇن ئىنىسىنىڭ نازارەت قىلىش مەركىزىگە يۆتكەلگەنلىكىنى، ئەمما تېخى سوت قىلىنىش ۋاقتىنىڭ بېكىتىلمىگەنلىكىنى بىلدۈردى.

جوشقۇن: «ئۇنىڭ بىلەن تېلېفوندا سۆزلىشىش پۇرسىتىم بولدى. ئۇ ئەھۋالىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى ئېيتتى» دېدى ھەمدە ئائىلىسىنىڭ ئالدىنقى ۋەزىپىسىنىڭ دۆلەكنىڭ ئەڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تۈركىيەگە قايتىپ كېلىشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە كونسۇلخانىنىڭ ۋەقەنىڭ تەرەققىياتىنى يېقىندىن كۆزىتىۋاتقانلىقىنى ۋە ئائىلىسىگە ئۇقتۇرۇپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى قوشۇمچە قىلدى.

«تەتقىقات ئورۇنلىرىدىكى ئېكىسپىلاتاتسىيە ۋە قائىدىگە خىلاپلىق»

ئامېرىكا ۋىزىسىنىڭ بىكار قىلىنغانلىقى ئېيتىلغان دۆلەك، نارازىلىق بىلدۈرۈش مەقسىتىدە كاناداغا قاراپ ماڭغاندا تۇتۇپ قېلىنغان.

ئۇ 27-ئاۋغۇستتىكى ئەڭ يېڭى «LinkedIn» ھەمبەھىرىسىدە: «مەن ماسسېنادىن بۇ يەرگىچە پىيادە كەلدىم، ھازىر ئاكۋېساسنېدىمەن... بەك ھارغىن، پۇتلىرىم ئوتتەك قىزىپ كەتتى، پۇتۇم قاپقارايدى... ئەمما بۇ يەرگىچە كېلەلگىنىمگە شۈكۈر قىلىمەن» دەپ يازغان.

بۇ ئالىم ئىلگىرى «LinkedIn» ئارقىلىق تەتقىقات ئورۇنلىرىدا، خىزمەت ئورنىدا ئېكىسپىلاتاتسىيە قىلىش ۋە قائىدىگە خىلاپلىق قىلىش ئەھۋاللىرىنىڭ بارلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن، ئاجىز تەتقىقاتچىلارنىڭ قوغدالمىغانلىقىنى ۋە پاش قىلغۇچىلارنىڭ ئۆچ ئېلىشقا ئۇچرىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان.

ئۇ يەنە رەسمىي ئەرز سۇنغانلىقى ئۈچۈن جازالانغانلىقىنى ۋە خىزمەتتىن بوشىتىلغانلىقىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى.

مەنبە:TRT Uyghur
