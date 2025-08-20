ئۇكرائىنادا تىنچلىق كېلىشىمى ھاسىل قىلىشنىڭ، جەننەتكە كىرىش پۇرسىتىنى ئاشۇرۇشى مۇمكىنلىكىنى ئېيتقان ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ، ھازىر بۇ ئېھتىماللىقنىڭ تۆۋەن ئىكەنلىكى توغرىسىدا چاقچاق قىلدى.
ترامپ فوكىس خەۋەرلىرىنىڭ «فوكىس ۋە دوستلار» پىروگراممىسىدا مۇنداق دېدى: «ئەگەر مۇمكىن بولسا، جەننەتكە كىرىشنى سىناپ باقماقچىمەن. ئاڭلىشىمچە، بۇ جەھەتتە ئەھۋالىم ئۇنچە ياخشى ئەمەسكەن؛ ئەڭ ئاخىرقى ئورۇندا ئىكەنمەن! لېكىن، ئەگەر جەننەتكە كىرەلىسەم، بۇ شۇ سەۋەبلەرنىڭ بىرى بولىدۇ».
79 ياشلىق پىرېزىدېنت ترامپ ئىلگىرى رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇش تىرىشچانلىقىنى نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا ئېرىشىش ئۈمىدى بىلەن باغلىغان ئىدى.
ئەمما ئۇنىڭ يېقىنقى سۆزلىرى دۇنياۋى ئېتىراپتىن ھالقىغان مەنىۋى ئىلھاملارغا ئىشارەت قىلماقتا.
ئەنئەنىۋى ئۆلچەملەرگە ئاساسلانغاندا، ترامپنىڭ خاتىرىسى ئەۋلىيالىقتىن يىراق.
بىر شەھۋانىي فىلىم ئارتىسىغا ئالاقىدار سۈكۈت ھەققى دېلوسىدا جىنايىتى بېكىتىلگەن تۇنجى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بولغان ترامپ، ۋەزىپە ئۆتەش جەريانىدا ئىككى قېتىم ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇش ئۈچۈن بېلەت تاشلاشقا دۇچ كەلگەن ۋە ئۇنىڭ كەسپىي ھاياتى سەتچىلىكلەر بىلەن تولغان دەپ خاتىرىلەنگەن.
«مەن تەڭرى تەرىپىدىن قوغدالدىم»
بۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ترامپ ئۆتكەن يىلى بىر قەستلەپ ئۆلتۈرۈش سۇيىقەستىدىن ئامان قالغاندىن كېيىن، تېخىمۇ كۈچلۈك دىنىي نۇتۇقنى قوللاندى.
يانۋاردىكى قەسەم بېرىش مۇراسىمىدا، ئۇ «ئامېرىكانى قايتىدىن ئۇلۇغ ھالغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تەڭرى تەرىپىدىن قوغدىلىۋاتقانلىقىنى» ئېلان قىلدى.
ترامپ ھازىر ئامېرىكادىكى دىنىي ئوڭ قانات گۇرۇپپىلارنىڭ تەۋرەنمەس قوللىشىغا ئېرىشمەكتە. ئۇ رەسمىي مەنىۋى مەسلىھەتچىسى قىلىپ تەيىنلىگەن پاۋلا ۋايت، ئاقساراي پائالىيەتلىرىدە قاتناشقۇچىلارنىڭ پىرېزىدېنتنىڭ ئۈستىگە قوللىرىنى قويۇپ دۇئا قىلىدىغان يىغىنلارغا رىياسەتچىلىك قىلماقتا.
ئاخبارات باياناتچىسى كارولىن لېۋىت سەيشەنبە كۈنى مۇخبىرلارغا قىلغان سۆزىدە، ترامپنىڭ جەننەت ھەققىدىكى سۆزىدە سەمىمىي ئىكەنلىكىگە ئىشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ: «مېنىڭچە، پىرېزىدېنتمۇ بۇ زالدىكى ھەممىمىز ئۈمىد قىلغاندەك جەننەتكە كىرىشنى خالايدۇ» دېدى.
27 ياشلىق لېۋىت ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدىن بۇرۇن دۇئا-تىلاۋەت يىغىنلىرىغا رىياسەتچىلىك قىلىشى بىلەن تونۇلغان.
ترامپ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇشنىڭ ئۆز پىرېزىدېنتلىق ۋەزىپىسىنىڭ مەركىزىي نىشانى ئىكەنلىكىنى داۋاملىق تەكىتلەپ، بۇنى پەقەت دىپلوماتىك ياكى سىياسىي بۇرچلا ئەمەس، بەلكى ئەخلاقىي ۋە مەنىۋى بىر ۋەزىپە سۈپىتىدىمۇ كۆرسەتمەكتە.