سىياسەت
رۇسىيە ئالياسكادىكى سۆھبەتتە يول قويغان
ئامېرىكا ئەلچىسى ستېۋ ۋىتكوف رۇسىيەنىڭ ئالياسكادا ئۆتكۈزۈلگەن ترامپ-پۇتىن سۆھبىتىدە «ئۇشتۇمتۇت» يول قويغانلىقىنى بىلدۈردى.
ترامپ بىلەن پۇتىن ئالياسكادا كۆرۈشتى.15-ئاۋغۇست.سۈرەت: گېرمانىيە ئاگېنتلىقى. / DPA
20 août 2025

ترامپ بىلەن پۇتىننىڭ ئۇچرىشىشى ۋە ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ۋاشىنگتوندا ئۆتكۈزۈلگەن ترامپ، زېلېنسكىي ۋە ياۋروپا رەھبەرلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئۇچرىشىشتىن كېيىن، تىنچلىق تىرىشچانلىقلىرى يۇقىرى پەللىگە چىقتى.

ئامېرىكا ئەلچىسى ستېۋ ۋىتكوف سەيشەنبە كۈنى (19-ئاۋغۇست) مۇنداق دېدى:

 «رۇسىيە ئەمەلدارلىرى ئۆتكەن ھەپتە ئالياسكادا ئۆتكۈزۈلگەن پىرېزىدېنت دونالد ترامپ بىلەن رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن ئوتتۇرىسىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك ئۇچرىشىشتا <ئۇشتۇمتۇت> يول قويدى».

ۋىتكوف فوكىس خەۋەرلىرى (FOX News) قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا: «ئالياسكادىكى تۇنجى ئۇچرىشىشتا رۇسلاردا ئۇشتۇمتۇت يول قويۇش بولدى. بۇ يول قويۇشلارغا ئېرىشىشنىڭ بىر قىسمى، رۇسلارنىڭ تېخىمۇ كېلىشىشكە تەييار ياكى ئەمەسلىكىنى بىلىۋېلىش ئىدى» دېدى. ئەمما ئۇ، يول قويۇشنىڭ تەپسىلاتىنى ئاشكارىلىمىدى.

ۋىتكوف ئالياسكادىكى مۇزاكىرەلەرنىڭ ۋاقىتلىق ئۇرۇش توختىتىش ئەمەس، بەلكى ئۇزۇن مۇددەتلىك تىنچلىق كېلىشىمى ھاسىل قىلىشقا مەركەزلەشكەنلىكىنى ئېيتتى.

ئۇ مۇنداق دېدى:

«بىز ئۇ يەردە خېلى ئۇزۇن تۇردۇق، چۈنكى بىز تىنچلىق كېلىشىمىگە قانداق ئېرىشىش توغرىسىدا ھەقىقەتەن ئىلگىرىلەشكە ئېرىشتۇق. ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىنى بۇزۇش ناھايىتى ئاسان، چۈنكى ئۇنىڭغا بارلىق زۆرۈر ئامىللار باغلانمىغان.»

ئۇ يەنە مۇنداق دەپ قوشۇمچە قىلدى: «پىرېزىدېنت ئالياسكادىكى ئۇچرىشىشتا تىنچلىق كېلىشىمى ئۈچۈن نۇرغۇن ئالدىنقى شەرتلەردە پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلىنغانلىقىنى ھېس قىلدى، شۇڭا نېمىشكە تولۇق تىنچلىق كېلىشىمىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تىرىشمايمىز.»

خەۋەرلەرگە قارىغاندا، مۇھىم تالاش-تارتىشلىق نۇقتىلار، زېمىن ئالماشتۇرۇش ئېھتىماللىقى ۋە ئۇكرائىناغا بىخەتەرلىك كاپالىتى بېرىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. كىيېۋ ۋە ياۋروپا رەھبەرلىرى تىنچلىق كېلىشىمىگە بارىدىغان ھەر قانداق يولنىڭ، چوقۇم ئۇرۇش توختىتىشتىن باشلىنىشى كېرەكلىكىنى ئىلگىرى سۈرسە، ئامېرىكا بىلەن رۇسىيە تولۇق تىنچلىق كېلىشىمىنى تەشەببۇس قىلماقتا.

