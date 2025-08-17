خەلقئارا
1 مىنۇت ئوقۇش
مالايسىيا سۇلتانى ئامېرىكا بىلەن تۈزۈلمەكچى بولغان «قارا بۈركۈت» تىك ئۇچار كېلىشىمىنى توسۇپ قويدى
سۇلتان ئىبراھىم مالايسىيا ئالاھىدە مۇلازىمەت پولكىنىڭ 60 يىللىق خاتىرە مۇراسىمىدا: «بىز ئۇچقۇچىلىرىمىزنى ئۇچار تابۇتقا ئولتۇرغۇزماقچىمۇ؟ ئۆزۈڭلار ئويلاپ بېقىڭلار» دېدى.
مالايسىيا سۇلتانى ئامېرىكا بىلەن تۈزۈلمەكچى بولغان «قارا بۈركۈت» تىك ئۇچار كېلىشىمىنى توسۇپ قويدى
مالايسىيا سۇلتانى ئامېرىكا بىلەن تۈزۈلمەكچى بولغان «قارا بۈركۈت» تىك ئۇچار كېلىشىمىنى توسۇپ قويدى / Reuters
August 17, 2025

مالايسىيا پادىشاھى سۇلتان ئىبراھىم شەنبە كۈنى ئارمىيەگە ئون نەچچە يىللىق «قارا بۈركۈت» (Black Hawk) تىك ئۇچارلىرىنى سېتىۋېلىش پىلانىنى توختىتىش توغرىسىدا يوليورۇق بېرىپ، بۇ تىك ئۇچارلارنى «ئۇچار تابۇتلار» دەپ ئاتىدى.

سۇلتان ئىبراھىم مالايسىيا ئالاھىدە مۇلازىمەت پولكىنىڭ 60 يىللىقىنى تەبرىكلەش ئۈچۈن جوخور ئۆلكىسىنىڭ مېرسىڭ رايونىدا ئۆتكۈزۈلگەن پاراتتا: «بىز ئۇچقۇچىلىرىمىزنى ئۇچار تابۇتقا ئولتۇرغۇزماقچىمۇ؟ ئۆزۈڭلار ئويلاپ بېقىڭلار» دېدى.

سۇلتان ھەربىي رەھبەرلەرنى 1980-يىللاردىكى خاتالىقنى تەكرارلىماسلىققا ئاگاھلاندۇردى. ئۇ ۋاقىتتا مالايسىيا ئامېرىكىدىن 40 دانە كونا A-4PTM SkyHawk تىپلىق ئايروپىلان سېتىۋالغان بولۇپ، بۇ ئايروپىلانلار مۇلازىمەت ئۈنۈمىنىڭ تۆۋەنلىكى ۋە ھادىسە نىسبىتىنىڭ يۇقىرىلىقى بىلەن نام چىقارغان ئىدى.

«بىخەتەرلىكنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇڭلار»

تەۋسىيە

سۇلتان ئىبراھىم ئامېرىكىادىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇ شىركىتى فېسبۇك ھېسابىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا: «مەن بۇ ئىشلارنىڭ ھەممىسى دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ جاسۇس ياكى سېتىش ۋەكىلىگە ئايلانغان سابىق گېنېراللار بىلەن تولۈپ كەتكەنلىكىدىن كېلىپ چىققان دەپ قارايمەن. ھەتتا بىزگە ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان ساتماقچى بولغان توقۇمىچىلىق شىركەتلىرىمۇ بار» دېدى.

مالايسىيا قوراللىق قىسىملىرىنىڭ باش قوماندانى بولغان 66 ياشلىق رەھبەر، مەسئۇللارنى ۋاسىتىچىلەرنىڭ مەنپەئەتىنى ئەمەس، بەلكى ئارمىيەنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە ئېھتىياجىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشقا چاقىردى.

«ئارمىيەنىڭ ئېھتىياجىغا ئۇيغۇن كەلمەيدىغان قۇرۇق گەپلەرنى سېتىۋېلىپ ۋاقىت ئىسراپ قىلماڭلار. ئەگەر ھەقىقىي باھاسىنى بىلمىسەڭلار، ئالدى بىلەن مەندىن سوراڭلار. مېنى ئالداشقا ئۇرۇنۇپ باقماڭلار. ئەگەر مېنىڭ گېپىمنى ئاڭلاشنى خالىمىساڭلار، بۇنىڭدىن كېيىن سىلەرنى قايتا ئاگاھلاندۇرمايمەن» دېگەن سۆزلەرنى ئىشلەتتى.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - Several US soldiers killed as army helicopters crash in Kentucky
مەنبە:TRT Global
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us