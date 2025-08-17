مالايسىيا پادىشاھى سۇلتان ئىبراھىم شەنبە كۈنى ئارمىيەگە ئون نەچچە يىللىق «قارا بۈركۈت» (Black Hawk) تىك ئۇچارلىرىنى سېتىۋېلىش پىلانىنى توختىتىش توغرىسىدا يوليورۇق بېرىپ، بۇ تىك ئۇچارلارنى «ئۇچار تابۇتلار» دەپ ئاتىدى.
سۇلتان ئىبراھىم مالايسىيا ئالاھىدە مۇلازىمەت پولكىنىڭ 60 يىللىقىنى تەبرىكلەش ئۈچۈن جوخور ئۆلكىسىنىڭ مېرسىڭ رايونىدا ئۆتكۈزۈلگەن پاراتتا: «بىز ئۇچقۇچىلىرىمىزنى ئۇچار تابۇتقا ئولتۇرغۇزماقچىمۇ؟ ئۆزۈڭلار ئويلاپ بېقىڭلار» دېدى.
سۇلتان ھەربىي رەھبەرلەرنى 1980-يىللاردىكى خاتالىقنى تەكرارلىماسلىققا ئاگاھلاندۇردى. ئۇ ۋاقىتتا مالايسىيا ئامېرىكىدىن 40 دانە كونا A-4PTM SkyHawk تىپلىق ئايروپىلان سېتىۋالغان بولۇپ، بۇ ئايروپىلانلار مۇلازىمەت ئۈنۈمىنىڭ تۆۋەنلىكى ۋە ھادىسە نىسبىتىنىڭ يۇقىرىلىقى بىلەن نام چىقارغان ئىدى.
«بىخەتەرلىكنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇڭلار»
سۇلتان ئىبراھىم ئامېرىكىادىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇ شىركىتى فېسبۇك ھېسابىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا: «مەن بۇ ئىشلارنىڭ ھەممىسى دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ جاسۇس ياكى سېتىش ۋەكىلىگە ئايلانغان سابىق گېنېراللار بىلەن تولۈپ كەتكەنلىكىدىن كېلىپ چىققان دەپ قارايمەن. ھەتتا بىزگە ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان ساتماقچى بولغان توقۇمىچىلىق شىركەتلىرىمۇ بار» دېدى.
مالايسىيا قوراللىق قىسىملىرىنىڭ باش قوماندانى بولغان 66 ياشلىق رەھبەر، مەسئۇللارنى ۋاسىتىچىلەرنىڭ مەنپەئەتىنى ئەمەس، بەلكى ئارمىيەنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە ئېھتىياجىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشقا چاقىردى.
«ئارمىيەنىڭ ئېھتىياجىغا ئۇيغۇن كەلمەيدىغان قۇرۇق گەپلەرنى سېتىۋېلىپ ۋاقىت ئىسراپ قىلماڭلار. ئەگەر ھەقىقىي باھاسىنى بىلمىسەڭلار، ئالدى بىلەن مەندىن سوراڭلار. مېنى ئالداشقا ئۇرۇنۇپ باقماڭلار. ئەگەر مېنىڭ گېپىمنى ئاڭلاشنى خالىمىساڭلار، بۇنىڭدىن كېيىن سىلەرنى قايتا ئاگاھلاندۇرمايمەن» دېگەن سۆزلەرنى ئىشلەتتى.