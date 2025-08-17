ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى غەززەدىكى پەلەستىنلىكلەرنى مەجبۇرىي كۆچۈرۈپ، رايوننىڭ جەنۇبىغا يۆتكەشنى پىلانلاۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلدى. بۇ قەدەم غەززەنى قايتا ئىشغال قىلىش پىلانىنىڭ بىر قىسمى دەپ قارىلىۋاتقان بولۇپ، خەلقئارادا كەڭ كۆلەملىك تەنقىدكە ئۇچرىدى.
ئارمىيە باياناتچىسى ئاۋىچاي ئادرائى، يەكشەنبە كۈنىدىن باشلاپ ئىككى يىلغا يېقىن داۋاملاشقان ئۇرۇش سەۋەبىدىن يۇرت-ماكانىدىن ئايرىلغان پەلەستىنلىكلەر ئۈچۈن چېدىر ۋە پاناھلىنىش ئەسلىھەلىرىنىڭ كىرىشىگە رۇخسەت قىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ بۇ ماتېرىياللارنىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ۋە خەلقئارالىق ياردەم ئاپپاراتلىرىنىڭ نازارىتى ئاستىدا غەززەنىڭ جەنۇبىدىكى كەرەم شالوم چېگرا ئېغىزىدىن «تەپسىلىي تەكشۈرۈشتىن كېيىن» ئېلىپ كېلىنىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ياكى ياردەم ئورگانلىرى بۇ ھەقتە تېخىچە بايانات ئېلان قىلمىدى.
بۇ بايانات ئىسرائىلىيە دۆلەت تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى KAN نى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىسرائىلىيە تاراتقۇلىرىدا، ئارمىيەنىڭ غەززە شەھىرىنى ئىگىلەشنى نىشان قىلغان ھۇجۇمىنى تېزلىتىشكە تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى خەۋەرلەردىن بىر كۈن كېيىن ئېلان قىلىندى.
«Haaretz» ۋە «Yedioth Ahronoth» گېزىتلىرى، ئارمىيەگە 9-ئايدىن بۇرۇن بولماسلىق شەرتى بىلەن كەڭ كۆلەملىك قۇرۇقلۇق ھەرىكىتىگە تەييارلىق قىلىش توغرىسىدا يوليورۇق بېرىلگەنلىكىنى يازدى.
غەززە ھۆكۈمىتى ئاخبارات ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى ئىسمائىل ساۋبتەھ ئانادولۇ ئاگېنتلىقىغا قىلغان سۆزىدە: «ئىسرائىلىيەنىڭ پۇقرالارنى چېدىر بىلەن تەمىنلەش ھەققىدىكى سۆزلىرى، غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق باشلانغاندىن بۇيان سادىر قىلغان كەڭ كۆلەملىك مەجبۇرىي كۆچۈرۈش جىنايىتىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنۇشتىن باشقا نەرسە ئەمەس» دېدى.
«سىستېمىلىق سىياسەت»
ساۋبتەھ، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىنىڭ يۇرت-ماكانىدىن ئايرىلغان پۇقرالار ئۈچۈن چېدىر قۇرۇشنى پىلانلىغان رايوننىڭ، يېقىنقى ئايلاردا 1.5 مىليوندىن ئارتۇق ئادەم توپلانغان رەفاھنىڭ غەربىدىكى ۋە خان يۇنۇستىكى ئەل-مەۋاسى رايونىدا يۈز بەرگەن ۋەقەلەرگە ئوخشاش «يېڭى قانلىق قەست» كە ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىنلىكىنى ئاگاھلاندۇردى.
ئۇ يەنە: «ئىشغالىيەت ئاستىدىكى پۇقرالارنى مەجبۇرىي كۆچۈرۈش تۆتىنچى جەنۋە ئەھدىنامىسى ۋە خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتى رىم نىزامنامىسىگە ئاساسەن ئۇرۇش جىنايىتى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ھېسابلىنىدۇ» دەپ كۆرسەتتى.
ساۋبتەھ پۇقرالارنى پىلانلىق يۆتكەشنىڭ «غەززەنى ئاھالىلىرىدىن تازىلاپ، ئىختىيارىي ۋە بىخەتەر قايتىش ھوقۇقىنىڭ ئورنىغا، مەجبۇرىي چېدىر ۋە ئايرىۋېتىلگەن رايونلار رېئاللىقىنى دەسسىتىشنى مەقسەت قىلغان سىستېمىلىق سىياسەتنىڭ بىر قىسمى» ئىكەنلىكىنى ئىپادىلىدى.
ئىسرائىلىيە باش ئىشتاب باشلىقى ئەيال زامىر چارشەنبە كۈنى، ئارمىيەنىڭ 99-دېۋىزىيەسى ھازىر ئورۇنلاشتۇرۇلغان غەززەنىڭ جەنۇبىدىكى زەيتۇن مەھەللىسىگە قىلىنىدىغان ھۇجۇمنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىسرائىلىيەنىڭ قايتا ئىشغال قىلىش پىلانىنىڭ «ئاساسلىق ئىدىيەسى» دەپ ئاتىغان لايىھەسىنى تەستىقلىدى.
ئىسرائىلىيە بىخەتەرلىك كابىنېتى ئۆتكەن ھەپتە باش مىنىستىر بېنيامىن نېتانياھۇنىڭ غەززەنى پۈتۈنلەي قايتا ئىشغال قىلىش پىلانىنى تەستىقلىدى. بۇ قارار خەلقئارانىڭ غەزىپىنى ۋە يەرلىكتىكى نارازىلىق نامايىشلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. نامايىشچىلار بۇ پىلاننىڭ غەززەدە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئىسرائىلىيەلىك ئەسىرلەر ئۈچۈن «ئۆلۈم پەرمانى» دېگەنلىك بولىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇردى.
بۇ پىلاندا، تەخمىنەن 1 مىليون يۇرت-ماكانىدىن ئايرىلغان پەلەستىنلىكنى جەنۇبقا يۆتكەش ئارقىلىق غەززە شەھىرىنى كونتروللۇق ئاستىغا ئېلىش، شەھەرنى قورشاۋغا ئېلىش ۋە ئارقىدىن مەھەللىلەرگە باستۇرۇپ كىرىش كۆزدە تۇتۇلغان.
ئىككىنچى باسقۇچتا بولسا، كۆپ قىسمى ۋەيران قىلىنغان غەززەنىڭ مەركىزىدىكى مۇساپىرلار لاگېرلىرىنى قايتا ئىگىلەش پىلانلانماقتا.