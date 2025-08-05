ئۇكرائىنانىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى كىيېۋنىڭ تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغاننىڭ ئۇرۇشنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان بۇ دۆلەتتە زىيارەتتە بولۇشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقانلىقلىرىنى ئېيتتى.
ئۇكرائىنانىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى نارىمان جەلىلوۋ دۈشەنبە كۈنى RBC-ئۇكرائىنا خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا بەرگەن باياناتىدا، كىيېۋنىڭ بۇ زىيارەتنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن پائال خىزمەت ئىشلەۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
بۇ، 2022-يىلى فېۋرالدا باشلانغان رۇسىيە-ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن بۇيان، جۇمھۇر رەئىس ئەردوغاننىڭ تۇنجى زىيارىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان ئەڭ ئاخىرقى قېتىم 2022-يىلى ئاۋغۇستتا شەرقتىكى لىۋىۋ شەھىرىگە قىلغان خىزمەت زىيارىتى جەريانىدا ئۇكرائىناغا بارغان ئىدى.
جەلىلوۋ ئىشەنچ خېتىنى تاپشۇرۇش جەريانىدا جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان بىلەن ئۆتكۈزگەن ئۇچرىشىشىنى تىلغا ئېلىپ، «(ئۇكرائىنا) پىرېزىدېنتى (ۋولودىمىر) زېلېنسكىي تەكلىپنى ئۆزى بىۋاسىتە يەتكۈزدى، مەنمۇ ئالدىنقى ئاينىڭ باشلىرىدا تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى ئەردوغان بىلەن ئۆتكۈزگەن ئۇچرىشىشىمدا بۇ تەكلىپنى تەكرارلىدىم» دېدى.
ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلەر
جەلىلوۋ زىيارەتنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى ئۈچۈن زور تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ۋە «بۇ زىيارەتكە توسقۇنلۇق قىلىدىغان نۇرغۇن ئامىللار» نىڭ بارلىقىنى قەيت قىلدى، ھەمدە ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى ئەركىن سودا كېلىشىمىنى ماقۇللاشنىڭ زىيارەتنىڭ ئاساسلىق نىشانى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى:
«بۇ كېلىشىم سودا-سانائەت دۇنيامىزنىڭ مۇھىم بىر قىسمى ئۈچۈن ناھايىتى زور ئەھمىيەتكە ئىگە، ئەمما كۈچىيىۋاتقان رىقابەت سەۋەبىدىن بەزىلەر ئۈچۈن ئەندىشە پەيدا قىلىشى مۇمكىن. لېكىن بۇ بىر سىياسىي قاراردۇر. پىرېزىدېنت زېلېنسكىي جۇمھۇر رەئىس ئەردوغاننىڭ زىيارىتى جەريانىدا كېلىشىمنىڭ تەستىقلىنىشىنى تەۋسىيە قىلدى. بۇ كۈچلۈك ۋە سىمۋوللۇق سىگالدۇر.»
تۈركىيە دائىرىلىرى جەلىلوۋنىڭ باياناتى ھەققىدە تېخىچە ھېچقانداق ئىنكاس قايتۇرمىدى.
ئەنقەرە ئالدىنقى يىلى ئاۋغۇست ئېيىدا 2022-يىلى 3-فېۋرال كۈنى كىيېۋ بىلەن ئىمزالىغان ئەركىن سودا كېلىشىمىنى تەستىقلىغان ئىدى.
تۈركىيە رۇسىيە بىلەن ئۇكرائىنا ئوتتۇرىسىدا مۇرەسسەچىلىك رولىنى ئۈستىگە ئېلىپ، توقۇنۇشنىڭ دەسلەپكى ئايلىرىدا تىنچلىق سۆھبەتلىرىگە ساھىبخانلىق قىلغانىدى. 16-ماي، 2-ئىيۇن ۋە 23-ئىيۇل كۈنلىرى بولسا ئىستانبۇلدا تەرەپلەر ئوتتۇرىسىدا قايتىدىن باشلانغان سۆھبەتلەرگە ساھىبخانلىق قىلدى.