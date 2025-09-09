ھۆكۈمەتنىڭ بىر مىنىستىرى نېپالنىڭ 19 ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلغان نامايىشلاردىن كېيىن، ئىجتىمائىي تاراتقۇلارغا يۈرگۈزگەن چەكلىمىسىنى بىكار قىلغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
مىنىستىرلار كېڭىشىنىڭ باياناتچىسى، ئۇچۇر-ئالاقە ۋە ئۇچۇر تېخنىكىسى مىنىستىرى پرىتۋى سۇببا گۇرۇڭ سەيشەنبە كۈنى ئۆتكەن ھەپتە يولغا قويۇلغان ئىجتىمائىي تاراتقۇ چەكلىمىسىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىدى.
بۇ قارار چىرىكلىككە قارشى ئۆتكۈزۈلگەن كەڭ كۆلەملىك «Z ئەۋلادى» ھەرىكەتلىرىدە 19 ئادەمنىڭ قازا قىلىشى ۋە 100 دىن ئارتۇق كىشىنىڭ يارىلىنىشىدىن كېيىن چىقىرىلدى. بۇ ھەرىكەتلەر ئىجتىمائىي تاراتقۇ چەكلىمىسىگە قارشى نارازىلىق سۈپىتىدە باشلانغانىدى.
گۇرۇڭ رويتېرس ئاگېنتلىقىغا بەرگەن باياناتىدا: «بىز ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىنى تاقاش قارارىنى قايتۇرۇۋالدۇق. ھازىر ئۇلار نورمال ئىشلەۋاتىدۇ» دېدى.
باش مىنىستىر ك. پ. شارما ئولى «ئوخشىمىغان مەنپەئەت گۇرۇپپىلىرىنىڭ سىڭىپ كىرىشى» سەۋەبىدىن يۈز بەرگەن زوراۋانلىق ۋەقەلىرىدىن چوڭقۇر قايغۇرغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ قازا قىلغانلارنىڭ ئائىلىلىرىگە ئىقتىسادىي ياردەم بېرىلىدىغانلىقىنى، يارىلانغانلارنىڭ داۋالىنىش خىراجىتىنى ھۆكۈمەتنىڭ ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ئولى دۈشەنبە كۈنى كەچتە مۇنداق دېدى: «بۇ خىلدىكى ۋەقەلەرنىڭ كەلگۈسىدە تەكرارلانماسلىقى ئۈچۈن، 15 كۈن ئىچىدە سەۋەبىنى تەكشۈرىدىغان، زىياننى مۆلچەرلەيدىغان ۋە تەدبىر تەكلىپ قىلىدىغان بىر تەكشۈرۈش كومىتېتى قۇرۇلىدۇ.»
«Z ئەۋلاد» ھەرىكەتلىرى
ھىمالايا دۆلىتىنىڭ باشقا شەھەرلىرىگىمۇ تارقالغان بۇ نامايىشلارنى تەشكىللىگۈچىلەر «Z ئەۋلاد ھەرىكەتلىرى» دەپ ئاتىماقتا. ئۇلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ ھەرىكەتلەر ياشلارنىڭ ھۆكۈمەتنىڭ چىرىكلىككە قارشى كۈرەش ۋە ئىقتىسادىي پۇرسەتلەرنى يارىتىشتىكى ھەرىكەتسىزلىكىگە بولغان كۈچلۈك غەزىپىنى ئەكس ئەتتۈرىدىكەن.
ئۆتكەن ھەپتە چىقىرىلغان چەكلەش قارارى فېيسبۇكنى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇن ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسىغا كىرىشنى توسۇپ قويغان بولۇپ، بۇ قارار ياشلار ئارىسىدا كۈچلۈك نارازىلىق پەيدا قىلغانىدى.
دائىرىلەر بۇ چەكلىمىنىڭ ساختا كىملىك، يالغان ئۇچۇر ۋە نەپرەت سۆزلىرىگە قارشى تۇرۇش دائىرىسىدە ھۆكۈمەتكە تىزىملاتمىغان ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىلىرىغا قارىتىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەنىدى. نېپالنىڭ ئاساسلىق ئۆكتىچى پارتىيەسى بۇ قارارنى قاتتىق تەنقىد قىلغانىدى.