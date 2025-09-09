سىياسەت
2 مىنۇت ئوقۇش
شى جىنپىڭ: خىتاي شىمالىي كورېيە بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىشكە تەييار
خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ شىمالىي كورېيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 77 يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن كىم جوڭئۇنغا يوللىغان تەبرىك تېلېگراممىسىدا، پيوڭياڭ بىلەن «ئىستراتېگىيەلىك ئالاقىنى كۈچەيتىش»كە ۋەدە بەردى.
شى جىنپىڭ: خىتاي شىمالىي كورېيە بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىشكە تەييار
2025-يىلى 9-ئاينىڭ 4-كۈنى بېيجىڭدا شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جون ئۇن بىلەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ قول ئېلىشىپ كۆرۈشمەكتە. / Reuters
9 سبتمبر 2025

خىتاي دۆلەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ شىمالىي كورېيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 77 يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جوڭئۇنغا يوللىغان تەبرىك تېلېگراممىسىدا، خىتاينىڭ شىمالىي كورېيە بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ئالاقىنى كۈچەيتىشكە تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.

رەسمىي شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، شى جىنپىڭنىڭ تېلېگراممىسىدا خىتاينىڭ شىمالىي كورېيە بىلەن رايون ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقى ھەمدە تەرەققىياتى ئۈچۈن زىچ ھەمكارلىقنى داۋاملاشتۇرۇشقا تەييار ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. شى جىنپىڭ خىتاي بىلەن كورېيە دېموكراتىك خەلق جۇمھۇرىيىتى (ك د خ ج) ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇقنى راۋاجلاندۇرۇش ئۈچۈن ئىستراتېگىيەلىك ئالاقىنى كۈچەيتىشكە، قويۇق ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى داۋاملاشتۇرۇشقا تەييار ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن.

شى جىنپىڭ ئىككى دۆلەتنىڭ «سوتسىيالىستىك ئىشلىرى» نى تەكىتلەپ، ھەر ئىككى تەرەپنىڭ رايون ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقى ھەمدە تەرەققىياتىغا تېخىمۇ زور تۆھپە قوشۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن.

دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلەر

تەۋسىيە

كورېيە يېرىم ئارىلى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلىشىپ ياپونىيە ئىشغالىيىتىدىن قۇتۇلغاندىن كېيىن، شىمالدا كوممۇنىستىك ھاكىمىيەت قۇرۇلدى. 1948-يىلى 8-ئايدا يېڭى ئالىي خەلق مەجلىسى سايلىنىپ، 3-سېنتەبىردە يېڭى ئاساسىي قانۇن ئېلان قىلىندى.

كورېيە دېموكراتىك خەلق جۇمھۇرىيىتى 1948-يىلى 9-سېنتەبىر رەسمىي ئېلان قىلىنغان بولۇپ، كىم ئىل سۇڭ تۇنجى باش مىنىستىر بولۇپ ۋەزىپىگە ئولتۇردى.

بۇ يىل ئىككى دۆلەت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 76 يىللىقىنى تەبرىكلىمەكتە.

كىم جوڭئۇن ئۆتكەن ھەپتە مەخسۇس پويىز بىلەن بېيجىڭغا بېرىپ، شى جىنپىڭ ۋە رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن بىلەن بىرلىكتە خىتاينىڭ چوڭ تىپتىكى ھەربىي پاراتىغا قاتناشتى. كىم جوڭئۇن خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ھەربىي پاراتىدىن بىر كۈن كېيىن، بېيجىڭدا شى جىنپىڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشىدا، خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ئۈزلۈكسىز راۋاجلاندۇرۇشقا ۋەدە بەردى.

ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us