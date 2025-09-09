خىتاي دۆلەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ شىمالىي كورېيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ 77 يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جوڭئۇنغا يوللىغان تەبرىك تېلېگراممىسىدا، خىتاينىڭ شىمالىي كورېيە بىلەن ئىستراتېگىيەلىك ئالاقىنى كۈچەيتىشكە تەييار ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن.
رەسمىي شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، شى جىنپىڭنىڭ تېلېگراممىسىدا خىتاينىڭ شىمالىي كورېيە بىلەن رايون ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقى ھەمدە تەرەققىياتى ئۈچۈن زىچ ھەمكارلىقنى داۋاملاشتۇرۇشقا تەييار ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. شى جىنپىڭ خىتاي بىلەن كورېيە دېموكراتىك خەلق جۇمھۇرىيىتى (ك د خ ج) ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇقنى راۋاجلاندۇرۇش ئۈچۈن ئىستراتېگىيەلىك ئالاقىنى كۈچەيتىشكە، قويۇق ئالاقە ۋە ھەمكارلىقنى داۋاملاشتۇرۇشقا تەييار ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن.
شى جىنپىڭ ئىككى دۆلەتنىڭ «سوتسىيالىستىك ئىشلىرى» نى تەكىتلەپ، ھەر ئىككى تەرەپنىڭ رايون ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقى ھەمدە تەرەققىياتىغا تېخىمۇ زور تۆھپە قوشۇشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن.
دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلەر
كورېيە يېرىم ئارىلى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلىشىپ ياپونىيە ئىشغالىيىتىدىن قۇتۇلغاندىن كېيىن، شىمالدا كوممۇنىستىك ھاكىمىيەت قۇرۇلدى. 1948-يىلى 8-ئايدا يېڭى ئالىي خەلق مەجلىسى سايلىنىپ، 3-سېنتەبىردە يېڭى ئاساسىي قانۇن ئېلان قىلىندى.
كورېيە دېموكراتىك خەلق جۇمھۇرىيىتى 1948-يىلى 9-سېنتەبىر رەسمىي ئېلان قىلىنغان بولۇپ، كىم ئىل سۇڭ تۇنجى باش مىنىستىر بولۇپ ۋەزىپىگە ئولتۇردى.
بۇ يىل ئىككى دۆلەت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 76 يىللىقىنى تەبرىكلىمەكتە.
كىم جوڭئۇن ئۆتكەن ھەپتە مەخسۇس پويىز بىلەن بېيجىڭغا بېرىپ، شى جىنپىڭ ۋە رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن بىلەن بىرلىكتە خىتاينىڭ چوڭ تىپتىكى ھەربىي پاراتىغا قاتناشتى. كىم جوڭئۇن خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ ھەربىي پاراتىدىن بىر كۈن كېيىن، بېيجىڭدا شى جىنپىڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشىدا، خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ئۈزلۈكسىز راۋاجلاندۇرۇشقا ۋەدە بەردى.