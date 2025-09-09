خىتاي، رۇسىيە ۋە موڭغۇلىيە بۇ ھەپتە تۇنجى ئورتاق چېگرا مۇداپىئە مانېۋىرى ئۆتكۈزدى. خىتاي ئارمىيەسىنىڭ بۇ ھەقتە ئېلان قىلغان باياناتىدا، مەزكۇر مانېۋىرنىڭ ئۈچ قوشنا دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى بىخەتەرلىك ھەمكارلىقنى كۈچەيتكەنلىكى تەكىتلەندى.
خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى رەسمىي Weibo سەھىپىسىدە ئېلان قىلغان باياناتىدا، «2025 – يىللىق چېگرا مۇداپىئە ھەمكارلىقى» ناملىق مانېۋىرنىڭ دۈشەنبە ۋە سەيشەنبە كۈنلىرى ئۈچ دۆلەت ئورتاق بولغان، ئېنىق ئاشكارىلانمىغان بىر چېگرا رايونىدا ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنى بىلدۈردى.
باياناتتا مۇنداق دېيىلدى:
«بىرلەشمە مانېۋىرلار ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، چېگرا بىخەتەرلىكى ماھارەتلىرىنى كۆپەيتىش ۋە ئۈچ تەرەپ ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا ئىشەنچنى مۇستەھكەملەشنى نىشان قىلىدۇ.
مانېۋىرلار جەريانىدا كىمنىڭ زېمىنى بولسا، شۇ تەرەپ رەھبەرلىكنى ئۈستىگە ئالىدۇ، كۆپ تەرەپلىك مەسلىھەت بېرىش ۋە پاراللېل قوماندانلىق قىلىش پىرىنسىپى بويىچە خىزمەت ئىشلەيدىغان بىر ئورتاق قوماندانلىق مەركىزى خىتاي زېمىنىدا قۇرۇلدى.»
بۇ مانېۋىرلار ئۈچ دۆلەت رەھبەرلىرىنىڭ 2-سېنتەبىر بېيجىڭدا چاقىرىلغان ئۈچ تەرەپلىك يىغىنىدىن كېيىنلا ئۆتكۈزۈلدى. بۇ يىغىن خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىغا ساھىبخانلىق قىلىپ، غەربتىن باشقا 20 دىن ئارتۇق رەھبەرنى كۈتۈۋالغان پائالىيەتتىن بىر كۈن كېيىن ئۆتكۈزۈلدى. شى جىنپىڭ بۇ يىغىندا يېڭى بىر يەر شارى خاراكتېرلىك بىخەتەرلىك ۋە ئىقتىسادىي تەرتىپ چاقىرىقىنى قىلغانىدى.
موڭغۇلىيە 2004-يىلدىن بۇيان شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا كۆزەتكۈچى دۆلەت سالاھىيىتىدە قاتنىشىشنى تاللىغان بولۇپ، ھىندىستان، پاكىستان ۋە ئىران قاتارلىق باشقا دۆلەتلەرگە ئوخشاش تولۇق ئەزا بولۇشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ كەلمەكتە. لېكىن بېيجىڭ 10 دۆلەتتىن تەركىب تاپقان بۇ تەشكىلاتقا موڭغۇلىيەنىڭمۇ تولۇق ئەزا بولۇشى ئۈچۈن بېسىم قىلىشنى داۋاملاشتۇرماقتا.