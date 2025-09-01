تۈركىيە
2 مىنۇت ئوقۇش
ئەردوغان خىتاينى خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارى بىلەن كۆرۈشۈپ، مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىشنى تەكىتلىدى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان ئەنقەرەنىڭ خىتاي بىلەن بولغان 50 مىليارد دوللارغا يېقىن سودا ھەجىمىنى «تەڭپۇڭ ۋە سىجىل شەكىلدە» ئاشۇرۇشنى نىشان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، سودا قىزىل رەقىمىنى تۈگىتىشكە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىدىن سىگنال بەردى.
ئەردوغان خىتاينى خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارى بىلەن كۆرۈشۈپ، مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىشنى تەكىتلىدى
ئەردوغان خىتاينى خىتاينىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارى بىلەن كۆرۈشۈپ، مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىشنى تەكىتلىدى / AA
September 1, 2025

تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغان دۈشەنبە كۈنى تىيەنجىندە ئۆتكۈزۈلگەن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى 25-نۆۋەتلىك دۆلەت باشلىقلىرى كېڭىشى يىغىنى دائىرىسىدە خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىرىنچى سېكرېتارى سەي چى بىلەن كۆرۈشتى. بۇ ئۇچرىشىش ئەنقەرەنىڭ بېيجىڭ بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش يولىدىكى تىرىشچانلىقىنى نامايان قىلدى.

تىيەنجىن مېھمانخانىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن خىزمەت زىياپىتى ئەردوغاننىڭ بىر كۈن ئىلگىرى خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن ئىككى تەرەپلىك سۆھبىتىدىن كېيىن ئېلىپ بېرىلدى.

ئەردوغان: «تۈنۈگۈنكى ئۇچرىشىشىمىزدا دۆلەت رەئىسى شى ئەپەندىگە دۆلىتىڭىز بىلەن ھەر ساھەدە ھەمكارلىقنى راۋاجلاندۇرۇش ئىرادىمىزنى تەكىتلىدۇق» دېدى.

تۈركىيەنىڭ كۆپ تەرەپلىك مۇنبەرلەردە خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىشنى نىشان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئەردوغان: «بۇ ھەمكارلىقنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، 20 دۆلەت گۇرۇھى ۋە برىكس قاتارلىق سۇپىلاردىمۇ كۈچەيتىشنى ئارزۇ قىلىمىز. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىزنىڭ ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگە بولغان قوللىشىڭىزنىڭ داۋاملىشىشىنى كۈتىمىز» دېگەنلەرنى قەيت قىلدى.

ئەردوغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلەر دائىرىسىدە ئەنقەرەنىڭ خىتاي بىلەن بولغان 50 مىليارد دوللارغا يېقىن سودا ھەجىمىنى «تەڭپۇڭ ۋە سىجىل شەكىلدە» ئاشۇرۇشنى نىشان قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ، سودا قىزىل رەقىمىنى تۈگىتىش نىيىتىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

ئۇچرىشىشقا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان، ئېنېرگىيە ۋە تەبىئىي بايلىقلار مىنىستىرى ئالپئارسلان بايراقتار، خەزىنە ۋە مالىيە مىنىستىرى مەھمەت شىمشەك، دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى ياشار گۈلەر، سانائەت ۋە تېخنىكا مىنىستىرى مەھمەت فاتىھ كاجىر، سودا مىنىستىرى ئۆمەر بولات ۋە مىللىي ئىستىخبارات ئىدارىسى باشلىقى ئىبراھىم كالىن قاتارلىقلارمۇ قاتناشتى.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - Erdogan meets Aliyev, Pashinyan on SCO Summit sidelines in China

ئەردوغان-شى ئۇچرىشىشى

تەۋسىيە

ئەردوغان يەكشەنبە كۈنى تىيەنجىندە ئۆتكۈزگەن ئىككى تەرەپلىك سۆھبەتتە خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشتى.

شى ئۇچرىشىشتا تۈركىيەنىڭ «ئۆزىگە بولغان ئىشەنچ ۋە ئۆز پۇتىغا تايىنىش روھى» نى ماختاپ، دۆلەتنىڭ يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كۈچ سۈپىتىدە كۈنسېرى ئېشىۋاتقان رولىغا دىققەتلەرنى تارتتى.

خىتاي رەھبىرى ھەم خىتاينىڭ ھەم تۈركىيەنىڭ يەرشارى جەنۇبىنىڭ مۇھىم ئەزالىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن مۇستەقىللىق ۋە ئۆز-ئۆزىنى تەمىنلەش ۋەدىسىنى ئورتاقلاشقانلىقىنى تەكىتلىدى.

شى خىتاينىڭ «بىر بەلباغ، بىر يول» تەشەببۇسى بىلەن تۈركىيەنىڭ «ئوتتۇرا كارىدور» تۈرى ئوتتۇرىسىدا تېخىمۇ يېقىن ماسلىشىشقا چاقىرىپ، ماسلاشتۇرۇلغان تەرەققىياتنىڭ ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى ۋە ھەر ئىككى دۆلەتنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىگە خىزمەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئۇ يەنە بۇ ھەمكارلىقنىڭ يەرشارى جەنۇبىنىڭ تېخىمۇ كەڭ نىشانلىرىنىمۇ ئىلگىرى سۈرەلەيدىغانلىقىنى قەيت قىلدى.

خىتاي رەھبىرى ئىككى دۆلەتنىڭ تىنچلىق، تەرەققىيات ۋە ھەمكارلىق دەۋرىدىن پايدىلىنىشى، خىتاي-تۈركىيە ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشى ۋە تېخىمۇ ئادىل ۋە باراۋەر يەرشارىۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىشقا ئورتاق تۆھپە قوشۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - Xi hails Türkiye’s 'self-reliance,' urges Belt and Road–Middle Corridor synergy
مەنبە:TRT Uyghur
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us