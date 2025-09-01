تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغان دۈشەنبە كۈنى تىيەنجىندە ئۆتكۈزۈلگەن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى 25-نۆۋەتلىك دۆلەت باشلىقلىرى كېڭىشى يىغىنى دائىرىسىدە خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ بىرىنچى سېكرېتارى سەي چى بىلەن كۆرۈشتى. بۇ ئۇچرىشىش ئەنقەرەنىڭ بېيجىڭ بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش يولىدىكى تىرىشچانلىقىنى نامايان قىلدى.
تىيەنجىن مېھمانخانىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن خىزمەت زىياپىتى ئەردوغاننىڭ بىر كۈن ئىلگىرى خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن ئىككى تەرەپلىك سۆھبىتىدىن كېيىن ئېلىپ بېرىلدى.
ئەردوغان: «تۈنۈگۈنكى ئۇچرىشىشىمىزدا دۆلەت رەئىسى شى ئەپەندىگە دۆلىتىڭىز بىلەن ھەر ساھەدە ھەمكارلىقنى راۋاجلاندۇرۇش ئىرادىمىزنى تەكىتلىدۇق» دېدى.
تۈركىيەنىڭ كۆپ تەرەپلىك مۇنبەرلەردە خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىشنى نىشان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئەردوغان: «بۇ ھەمكارلىقنى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، 20 دۆلەت گۇرۇھى ۋە برىكس قاتارلىق سۇپىلاردىمۇ كۈچەيتىشنى ئارزۇ قىلىمىز. شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىزنىڭ ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگە بولغان قوللىشىڭىزنىڭ داۋاملىشىشىنى كۈتىمىز» دېگەنلەرنى قەيت قىلدى.
ئەردوغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتلەر دائىرىسىدە ئەنقەرەنىڭ خىتاي بىلەن بولغان 50 مىليارد دوللارغا يېقىن سودا ھەجىمىنى «تەڭپۇڭ ۋە سىجىل شەكىلدە» ئاشۇرۇشنى نىشان قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ، سودا قىزىل رەقىمىنى تۈگىتىش نىيىتىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
ئۇچرىشىشقا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خاقان فىدان، ئېنېرگىيە ۋە تەبىئىي بايلىقلار مىنىستىرى ئالپئارسلان بايراقتار، خەزىنە ۋە مالىيە مىنىستىرى مەھمەت شىمشەك، دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى ياشار گۈلەر، سانائەت ۋە تېخنىكا مىنىستىرى مەھمەت فاتىھ كاجىر، سودا مىنىستىرى ئۆمەر بولات ۋە مىللىي ئىستىخبارات ئىدارىسى باشلىقى ئىبراھىم كالىن قاتارلىقلارمۇ قاتناشتى.
ئەردوغان-شى ئۇچرىشىشى
ئەردوغان يەكشەنبە كۈنى تىيەنجىندە ئۆتكۈزگەن ئىككى تەرەپلىك سۆھبەتتە خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشتى.
شى ئۇچرىشىشتا تۈركىيەنىڭ «ئۆزىگە بولغان ئىشەنچ ۋە ئۆز پۇتىغا تايىنىش روھى» نى ماختاپ، دۆلەتنىڭ يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كۈچ سۈپىتىدە كۈنسېرى ئېشىۋاتقان رولىغا دىققەتلەرنى تارتتى.
خىتاي رەھبىرى ھەم خىتاينىڭ ھەم تۈركىيەنىڭ يەرشارى جەنۇبىنىڭ مۇھىم ئەزالىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن مۇستەقىللىق ۋە ئۆز-ئۆزىنى تەمىنلەش ۋەدىسىنى ئورتاقلاشقانلىقىنى تەكىتلىدى.
شى خىتاينىڭ «بىر بەلباغ، بىر يول» تەشەببۇسى بىلەن تۈركىيەنىڭ «ئوتتۇرا كارىدور» تۈرى ئوتتۇرىسىدا تېخىمۇ يېقىن ماسلىشىشقا چاقىرىپ، ماسلاشتۇرۇلغان تەرەققىياتنىڭ ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى ۋە ھەر ئىككى دۆلەتنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىگە خىزمەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئۇ يەنە بۇ ھەمكارلىقنىڭ يەرشارى جەنۇبىنىڭ تېخىمۇ كەڭ نىشانلىرىنىمۇ ئىلگىرى سۈرەلەيدىغانلىقىنى قەيت قىلدى.
خىتاي رەھبىرى ئىككى دۆلەتنىڭ تىنچلىق، تەرەققىيات ۋە ھەمكارلىق دەۋرىدىن پايدىلىنىشى، خىتاي-تۈركىيە ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق مۇناسىۋىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشى ۋە تېخىمۇ ئادىل ۋە باراۋەر يەرشارىۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىشقا ئورتاق تۆھپە قوشۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.