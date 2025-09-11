AQSh Prezidenti Donald Tramp Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxu bilan telefon orqali qizg‘in suhbat o‘tkazdi. The Wall Street Journal xabariga ko‘ra, Tramp Isroilning Qatarda Hamas vakillariga qarshi hujumini oldindan bilmaganidan chuqur norozilik bildirgan.
Chorshanba kuni e’lon qilingan maxsus hisobotda AQSh ma’muriyatining yuqori lavozimli rasmiylari Tramp Netanyaxuga Dohada, ya’ni Qatar poytaxtida, Falastin guruhining siyosiy yetakchilarini nishonga olish qarori “aqlli qaror emas”ligini aytganini ma’lum qildi. Tramp, shuningdek, hujum haqida Isroildan emas, balki AQSh harbiylaridan bilib olganidan g‘azablanganini va bu hujum AQShning boshqa bir ittifoqchisi hududida sodir bo‘lganini ta’kidlagan.
Netanyaxu esa javobida hujumni amalga oshirish uchun qisqa vaqt imkoniyati bo‘lganini va bu imkoniyatdan foydalanganini aytgan.
Ushbu suhbatdan keyin yana bir telefon qo‘ng‘irog‘i bo‘lib o‘tgan, bu safar suhbat ancha xotirjam o‘tgan. Rasmiylarning aytishicha, Tramp Netanyaxudan hujum muvaffaqiyatli bo‘lganmi, deb so‘ragan, biroq Netanyaxu bunga aniq javob bera olmagan.
Keyinchalik Hamas o‘z yetakchilari hujumdan omon qolganini tasdiqladi, biroq guruhning besh a’zosi va bir qatar xavfsizlik xodimi halok bo‘lgan.
Tramp Netanyaxuga darg’azab
Tramp Isroilni qat’iy qo‘llab-quvvatlashi bilan tanilgan bo‘lsa-da, WSJ xabariga ko‘ra, u Netanyaxuning AQSh bilan maslahatlashmasdan qabul qilayotgan tajovuzkor qarorlari tufayli tobora ko‘proq norozilik bildirmoqda.
Shunga o‘xshash hisobotlarda Oq uy rasmiylari Netanyaxuning iyul oyida Suriyaga hujum qilganidan keyin uni “aqldan ozgan odam” kabi harakat qilayotganini aytganlari haqida ma’lumot berilgan.
Qatar ushbu hujumni “qo‘rqoqona harakat” va xalqaro huquqning ochiqdan-ochiq buzilishi deb qoraladi hamda Isroilning “mas’uliyatsiz xatti-harakatlari”ga toqat qilmasligini bildirdi.
Fors ko‘rfazi davlati, AQSh va Misr bilan birgalikda, G‘azodagi urushni to‘xtatish bo‘yicha muzokaralarni vositachilik qilishda muhim rol o‘ynamoqda. Ushbu urush 2023 yil oktabridan beri 64,600 dan ortiq falastinlikning hayotiga zomin bo‘lgan.
Qatar bosh vaziri Shayx Muhammad bin Abdurahmon al-Tani chorshanba kuni Isroilning Dohaga hujumiga qarshi mintaqaviy javob tayyorlanayotganini va arab hamda islomiy hamkorlar bilan maslahatlashuvlar davom etayotganini ta’kidladi.
“Mintaqadan javob bo‘ladi. Ushbu javob hozirda boshqa mintaqaviy hamkorlar bilan maslahatlashuv va muhokama jarayonida,” dedi Al-Tani CNNga.