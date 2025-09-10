Qatar Bosh vaziri Isroilning Dohaga qilgan halokatli hujumiga javoban o‘z mamlakati huquqini himoya qilishini ta’kidlab, bu voqeani Yaqin Sharq uchun "burilish nuqtasi" deb atadi va butun mintaqadan javob talab qildi.
“Qatar... bu ochiq hujumga javob berish huquqini o‘zida saqlab qoladi,” dedi Bosh vazir Shayx Muhammad bin Abdurahmon Al-Tani seshanba kuni kechqurun matbuot anjumanida. U Isroilning qurollari Qatar havo mudofaasi radarlarida aniqlanmaganini qo‘shimcha qildi.
“Biz bugun hal qiluvchi nuqtaga yetganimizga ishonamiz. Bunday vahshiyona harakatlarga butun mintaqa javob berishi kerak,” dedi u.
Al-Tani Isroil tajovuzini qoralab, uni "davlat terrorizmi" deb atadi.
U Dohaning "bu xoinona hujumlarga javob berish huquqini saqlab qolishini" ta’kidlab, Fors ko‘rfazi davlati bu keskinlikni xavfli chegara deb hisoblashini bildirdi.
Al-Tani Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning mintaqani qayta shakllantirish haqidagi avvalgi da’volariga ishora qilib, “U Fors ko‘rfazi mintaqasini ham nazarda tutyaptimi?” deb savol berdi.
“Isroil tinchlik uchun har qanday imkoniyatni buzishga harakat qilmoqda,” dedi u.
U inqiroz "hal qiluvchi" nuqtaga yetganini qo‘shimcha qilib, Dohaning kengayib borayotgan mojaroni jiddiy qabul qilayotganini ta’kidladi.
Qatarning vositachilik roli
Qatar Bosh vaziri AQSh rasmiylari Isroil hujumi boshlanganidan 10 daqiqa o‘tib Qatarga bu haqda ogohlantirganini qayd etdi.
Al-Tani vositachilik sa’y-harakatlari Qatarning o‘ziga xosligi ekanini va bu boradagi rolini hech narsa to‘xtata olmasligini ta’kidladi.
“Qatar G‘azoda tinchlikka erishish uchun vositachilik sa’y-harakatlarini davom ettiradi, bu xoinona hujumga qaramay,” dedi u, Isroilning qamal ostidagi G‘azoda davom etayotgan genotsidiga ishora qilib.
“Mintaqadagi vositachilikni davom ettirishimizga hech narsa to‘sqinlik qilmaydi.”
“So‘nggi kunlarda AQSh tomonidan so‘ralgan holda, ularning so‘nggi taklifini muhokama qilish uchun intensiv muzokaralar olib borildi. Ularning doimiy ishtiroki va Dohaga delegatsiyalar yuborishiga qaramay, Isroil tomoni tinchlik uchun har qanday imkoniyatni ataylab to‘sib qo‘ydi,” dedi Al-Tani.
“Dunyo bundan aniqroq xabarni talab qiladimi? Tinchlik eshigini kim yopmoqda? Xalqaro hamjamiyatga qo‘shimcha dalil kerakmi? Bu mintaqadagi haqiqiy tajovuzkor kim?”
Oq uy seshanba kuni AQShning Yaqin Sharq bo‘yicha maxsus vakili Stiv Vitkoffga Qatarning rasmiylariga Isroil hujumlari haqida "yaqinlashayotgan" ogohlantirishni yetkazish topshirilganini ma’lum qildi.
AQSh Prezidenti Donald Tramp voqeadan so‘ng Qatar Amiri Shayx Tamim bin Hamad Al-Tani va Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxu bilan alohida suhbatlashgani haqida Oq uy matbuot kotibi Karolin Leavitt ma’lum qildi.
Tramp Qatarga bunday hujum "ularning hududida qayta sodir bo‘lmasligini" va’da qilganini qo‘shimcha qildi.