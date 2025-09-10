Pokiston Mudofaa vaziri Isroilning Qatarga qilgan hujumlarini keskin tanqid qilib, musulmon davlatlarini "iqtisodiy kuch"dan foydalanib, "buzg‘unchi davlat" Isroilga qarshi birlashishga chaqirdi. Tel-Avivga nisbatan yumshoq siyosat yuritish noto‘g‘ri ekanligini ta’kidladi.
"Musulmon davlatlari Isroilga qarshi birlashish va bu buzg‘unchi davlatga qarshi qat’iy choralar ko‘rish vaqti keldi. Ularning maqsadi musulmon dunyosini to‘liq nazorat qilish va iqtisodiy kuchlarini yo‘q qilishdir. Isroilga nisbatan yumshoq siyosat yuritish ularni xavfsiz saqlaydi deb o‘ylash xato," deb yozdi Asif X ijtimoiy tarmog‘ida.
Asif, shuningdek, Pokistonning Hindistonga qarshi so‘nggi muvaffaqiyatlarini ta’kidlab, Islomobodning qat’iyatli hukumati va harbiy kuchlari bilan o‘zidan besh barobar katta davlatga qarshi turib, ularga saboq berganini aytdi.
"Pokiston iqtisodiy jihatdan zaif davlat bo‘lsa-da, qat’iyatli hukumat va Alhamdulillah jasur va professional qurolli kuchlari bilan Hindistonga qarshi turib, ularga saboq berdi," dedi u.
"Hech kim sizning xavfsizligingizni kafolatlamaydi. Tashqi yordam muhim, lekin mag‘lubiyatdan himoya ichki kuchdan keladi," deb qo‘shimcha qildi u.
Yadro quroliga ega qo‘shnilar may oyida AQSh tomonidan e’lon qilingan sulhga kelishib, so‘nggi uch o‘n yillikdagi eng yomon janglarini to‘xtatdilar. To‘rt kun davom etgan bu to‘qnashuvda yuzlab dronlar, raketalar va qiruvchi samolyotlar ishtirok etdi, kamida 60 odam halok bo‘ldi va minglab odamlar o‘z uylarini tark etishga majbur bo‘ldi.
To‘qnashuvlar davomida Pokiston kamida beshta Hindiston qiruvchi samolyotini, jumladan uchta Rafaleni urib tushirdi. Dastlab Hindiston hech qanday samolyot yo‘qotmaganini aytdi, ammo keyinchalik Pokiston ularning bir nechtasini urib tushirganini tan oldi.
AQSh Prezidenti Tramp sulhni ta’minlashdagi sa’y-harakatlarini bir necha bor tilga oldi. Biroq, Nyu-Dehli Trampning bu jarayondagi rolini rad etdi, Islomobod esa AQSh prezidentini Nobel mukofotiga nomzod qilib ko‘rsatdi.
Qatar mintaqadan "javob choralarini" talab qilmoqda.
Pokiston Bosh vaziri Shahboz Sharif Isroilning Dohaga qilgan havo hujumlarini qoralab, bu provokatsiya mintaqaviy tinchlik va barqarorlikka tahdid solishi mumkinligini ogohlantirdi.
"Pokiston xalqi va hukumati nomidan, shuningdek, o‘zim nomimdan, Isroil kuchlari tomonidan Dohada yashash hududini nishonga olib, begunoh fuqarolar hayotini xavf ostiga qo‘ygan noqonuniy va jirkanch bombardimonni qat’iyan qoralayman," dedi Sharif X ijtimoiy tarmog‘ida.
"Bu Isroilning tajovuzi butunlay asossiz, Qatar suvereniteti va hududiy yaxlitligini ochiqdan-ochiq buzishdir va mintaqaviy tinchlik va barqarorlikka eng xavfli provokatsiya hisoblanadi," deb qo‘shimcha qildi u.
Pokiston, dedi u, Qatar va Falastin xalqini Isroil tajovuziga qarshi qat’iy qo‘llab-quvvatlaydi.
Qatar Bosh vaziri esa o‘z mamlakati Dohadagi Isroilning halokatli hujumiga javob berish huquqini saqlab qolishini aytib, bu Yaqin Sharq uchun "hal qiluvchi lahza" ekanligini va "butun mintaqadan javob" talab qilinishini ta’kidladi.
"Qatar... bu ochiq hujumga javob berish huquqini saqlab qoladi," dedi Bosh vazir Shayx Muhammad bin Abdurahmon Al-Tani seshanba kuni kechqurun matbuot anjumanida. Unga ko‘ra, Isroil Qatar havo mudofaasi radarlarida aniqlanmagan qurollardan foydalangan.
"Biz bugun hal qiluvchi lahzaga yetib keldik deb hisoblaymiz. Bunday vahshiyona harakatlarga butun mintaqadan javob bo‘lishi kerak," deb qo‘shimcha qildi u.