Buyuk Britaniya Bosh vaziri Keir Starmer seshanba kuni NATO Bosh kotibi Mark Rutteni Londondagi Ukraina Mudofaasi bo‘yicha aloqa guruhi (UDCG) yig‘ilishi ortidan Dauning - stritda qabul qildi.
Dauning - stritda mavzu haqida berilgan bayonotiga ko‘ra, liderlar Dohadagi vaziyatni muhokama qilgan. Starmer, Isroilning oxirgi uyushtirgan hujumini qoralab, mintaqadagi keskinlikning yanada kuchayishiga yo‘l qo‘ymaslik muhimligini ta’kidladi.
Ukraina masalasida esa ikkala lider, jabhadagi vaziyatni qayta ko‘rib chiqish va Kiyevni zarur harbiy imkoniyatlar bilan ta’minlash zarurligini ta’kidladi.
Rutte Starmerga o‘sha kuni bo‘lib o‘tgan UDCG yig‘ilishidagi muzokaralar haqida ma’lumot berdi. Ittifoqchilar yana - da kuchliroq qo‘llab - quvvatlashlarini bildirdi. Har ikki lider ham AQSh hissalarining koalitsiya rejasiga kiritilishini xursandchilik bilan qarshi oldi.
Ular, shuningdek, Rossiya Davlat rahbari Vladimir Putinni mazmunli tinchlik muzokaralariga kirishishga majburlash uchun Moskvaga bosimini kuchaytirish, jumladan, sanksiyalar zarur degan fikr ustidan kelishib oldi.
NATO tomonidan berilgan bayonotga ko‘ra, Rutte o‘sha kuni Buyuk Britaniya Mudofaa vaziri John Healey, Tashqi Ishlar vaziri Yvette Cooper, Ukraina Mudofaa vaziri Denis Shmigal va Germaniya Mudofaa vaziri Boris Pistorius bilan alohida -alohida uchrashuvlar o‘tkazgan.
Rutte, Buyuk Britaniyaning mudofaa xarajatlarini oshirish majburiyati va Fransiya bilan birga Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini ishlab chiqishdagi yetakchi rolini yuqori baholadi.