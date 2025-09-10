SIYOSAT
1 daqiqa o'qish
NATO va Buyuk Britaniya Ukrainani qo‘llab- quvvatlamoqchi
NATO Bosh kotibi bilan Buyuk Britaniya Bosh vaziri Ukrainani harbiy jihatdan yana-da kuchliroq qo‘llab-quvvatlashga va'da berdi.
NATO va Buyuk Britaniya Ukrainani qo‘llab- quvvatlamoqchi
10 сентябр 2025

Buyuk Britaniya Bosh vaziri Keir Starmer seshanba kuni NATO Bosh kotibi Mark Rutteni Londondagi Ukraina Mudofaasi bo‘yicha aloqa guruhi (UDCG) yig‘ilishi ortidan Dauning - stritda qabul qildi.

Dauning - stritda mavzu haqida berilgan bayonotiga ko‘ra, liderlar Dohadagi vaziyatni muhokama qilgan. Starmer, Isroilning oxirgi uyushtirgan hujumini qoralab, mintaqadagi keskinlikning yanada kuchayishiga yo‘l qo‘ymaslik muhimligini ta’kidladi.

Ukraina masalasida esa ikkala lider, jabhadagi vaziyatni qayta ko‘rib chiqish va Kiyevni zarur harbiy imkoniyatlar bilan ta’minlash zarurligini ta’kidladi.

Rutte Starmerga o‘sha kuni bo‘lib o‘tgan UDCG yig‘ilishidagi muzokaralar haqida ma’lumot berdi. Ittifoqchilar yana - da kuchliroq qo‘llab - quvvatlashlarini bildirdi. Har ikki lider ham AQSh hissalarining koalitsiya rejasiga kiritilishini xursandchilik bilan qarshi oldi.

Tavsiya etiladi

Ular, shuningdek, Rossiya Davlat rahbari Vladimir Putinni mazmunli tinchlik muzokaralariga kirishishga majburlash uchun Moskvaga bosimini kuchaytirish, jumladan, sanksiyalar zarur degan fikr ustidan kelishib oldi.

NATO tomonidan berilgan bayonotga ko‘ra, Rutte o‘sha kuni Buyuk Britaniya Mudofaa vaziri John Healey, Tashqi Ishlar vaziri Yvette Cooper, Ukraina Mudofaa vaziri Denis Shmigal va Germaniya Mudofaa vaziri Boris Pistorius bilan alohida -alohida uchrashuvlar o‘tkazgan.

Rutte, Buyuk Britaniyaning mudofaa xarajatlarini oshirish majburiyati va Fransiya bilan birga Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini ishlab chiqishdagi yetakchi rolini yuqori baholadi.

 

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us