IQTISODIYOT
1 daqiqa o'qish
Turkiyada elektr transport vositalari soni bir yil ichida ikki barobardan ko‘proqqa oshdi
Turkiya yo'llarida elektr transport vositalari soni 289 mingdan oshdi, gibrid avtomobillar soni esa iyul oyi holatiga ko'ra 600 mingga yaqinlashdi. Bu maʼlumotlar Turkiya avtomobil bozorining elektr transport vositalariga qarab tez rivojlanayotganini
Turkiyada elektr transport vositalari soni bir yil ichida ikki barobardan ko‘proqqa oshdi
Turkiyaning mahalliy ishlab chiqarilgan Togg avtomobili va kengayib borayotgan zaryadlash tarmog'i mamlakatda elektr avtomobillar sonining ko'payishiga yordam bermoqda. / AA
20 август 2025

2023-yil iyul oyi oxiriga kelib 120,6 foizga o‘sib, 289,457 donaga yetdi. Bu ma’lumot Turkiya Statistika Instituti (TurkStat) tomonidan e’lon qilindi.

Mazkur o‘sish iste’molchilarning afzalliklaridagi tezkor o‘zgarishni ko‘rsatadi. Bu o‘zgarish Turkiyada kengayib borayotgan quvvatlash tarmoqlari va mamlakatning mahalliy ishlab chiqarilgan EV brendi, Togg, ishga tushirilishi bilan qo‘llab-quvvatlanmoqda.

Iyul oyida mamlakat bo‘ylab ro‘yxatga olingan 16,8 million avtomobil orasida EVlar 1,7 foizni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2015-yilda atigi 565 ta ro‘yxatga olingan EVlardan sezilarli o‘sishni anglatadi. O‘tgan oyda esa bu ko‘rsatkich ilk bor 250,000 dan oshdi.

Gibrid avtomobillar ham o‘sishda davom etmoqda

Tavsiya etiladi

Gibrid transport vositalariga bo‘lgan talab ham sezilarli darajada oshdi. 2011-yilda atigi 23 dona ro‘yxatga olingan bo‘lsa, 2023-yil oxiriga kelib bu ko‘rsatkich 222,328 taga yetdi va 2024-yilda deyarli ikki barobarga oshib, 391,269 donani tashkil etdi.

2025-yil iyul oyiga kelib, gibrid avtomobillar soni 556,995 taga yetdi va barcha avtomobillarning 3,3 foizini tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yil oxiridagi 2,4 foizdan sezilarli o‘sishni anglatadi.

Mazkur raqamlar Turkiyaning tez o‘zgarayotgan avtomobil bozorini aks ettiradi. Global va mahalliy siyosatlar elektrifikatsiyaga intilayotgan bir paytda, EV va gibrid avtomobillar mamlakatning kelajakdagi harakatlanish tizimida tobora muhim o‘rin egallamoqda.

Turkiya yo‘llaridagi elektr transport vositalari (EV) soni bir yil ichida ikki barobardan ko‘proqqa oshib,

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us