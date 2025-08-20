2023-yil iyul oyi oxiriga kelib 120,6 foizga o‘sib, 289,457 donaga yetdi. Bu ma’lumot Turkiya Statistika Instituti (TurkStat) tomonidan e’lon qilindi.
Mazkur o‘sish iste’molchilarning afzalliklaridagi tezkor o‘zgarishni ko‘rsatadi. Bu o‘zgarish Turkiyada kengayib borayotgan quvvatlash tarmoqlari va mamlakatning mahalliy ishlab chiqarilgan EV brendi, Togg, ishga tushirilishi bilan qo‘llab-quvvatlanmoqda.
Iyul oyida mamlakat bo‘ylab ro‘yxatga olingan 16,8 million avtomobil orasida EVlar 1,7 foizni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2015-yilda atigi 565 ta ro‘yxatga olingan EVlardan sezilarli o‘sishni anglatadi. O‘tgan oyda esa bu ko‘rsatkich ilk bor 250,000 dan oshdi.
Gibrid avtomobillar ham o‘sishda davom etmoqda
Gibrid transport vositalariga bo‘lgan talab ham sezilarli darajada oshdi. 2011-yilda atigi 23 dona ro‘yxatga olingan bo‘lsa, 2023-yil oxiriga kelib bu ko‘rsatkich 222,328 taga yetdi va 2024-yilda deyarli ikki barobarga oshib, 391,269 donani tashkil etdi.
2025-yil iyul oyiga kelib, gibrid avtomobillar soni 556,995 taga yetdi va barcha avtomobillarning 3,3 foizini tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yil oxiridagi 2,4 foizdan sezilarli o‘sishni anglatadi.
Mazkur raqamlar Turkiyaning tez o‘zgarayotgan avtomobil bozorini aks ettiradi. Global va mahalliy siyosatlar elektrifikatsiyaga intilayotgan bir paytda, EV va gibrid avtomobillar mamlakatning kelajakdagi harakatlanish tizimida tobora muhim o‘rin egallamoqda.
