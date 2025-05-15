صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان اليوم الأربعاء، مدّعياً اغتيال أحد قادة حزب الله في غارة جوية استهدفت منطقة "قعقعية الجسر"، فيما عبّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) عن قلقها إثر استهداف إسرائيل المباشر لمواقعها.

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان اليوم الأربعاء، مدّعياً اغتيال أحد قادة حزب الله في غارة جوية استهدفت منطقة "قعقعية الجسر"، فيما عبّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) عن قلقها إثر استهداف إسرائيل المباشر لمواقعها.