إسرائيل تزعم اغتيال قيادي في حزب الله.. و"يونيفيل" تُدين استهداف جيش الاحتلال المباشر لقواتهاإسرائيل تزعم اغتيال قيادي في حزب الله.. و"يونيفيل" تُدين استهداف جيش الاحتلال المباشر لقواتها
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان اليوم الأربعاء، مدّعياً اغتيال أحد قادة حزب الله في غارة جوية استهدفت منطقة "قعقعية الجسر"، فيما عبّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) عن قلقها إثر استهداف إسرائيل المباشر لمواقعها.صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان اليوم الأربعاء، مدّعياً اغتيال أحد قادة حزب الله في غارة جوية استهدفت منطقة "قعقعية الجسر"، فيما عبّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) عن قلقها إثر استهداف إسرائيل المباشر لمواقعها.
الأمم المتحدة: وجود القوات الإسرائيلية يعيق الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوب الليطانيالأمم المتحدة: وجود القوات الإسرائيلية يعيق الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوب الليطاني
أكدت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل" أن وجود القوات الإسرائيلية يعيق الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوب الليطاني.أكدت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل" أن وجود القوات الإسرائيلية يعيق الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوب الليطاني.
الاحتلال يقصف بنت جبيل وصور جنوبي لبنان ويصيب مواطنين في مارون الراس في خرق جديد للاتفاقالاحتلال يقصف بنت جبيل وصور جنوبي لبنان ويصيب مواطنين في مارون الراس في خرق جديد للاتفاق
قصفت مدفعية جيش الاحتلال اليوم الأحد، أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان بعدد من القذائف، فيما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة بين بلدتي يارين والضهيرة في قضاء صور، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.قصفت مدفعية جيش الاحتلال اليوم الأحد، أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان بعدد من القذائف، فيما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة بين بلدتي يارين والضهيرة في قضاء صور، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
Opinion
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في لبنان وتستهدف مناطق عدة جنوبه وشرقه
ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ الاثنين، سلسلة غارات استهدفت مواقع جنوب البلاد وشرقه.ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ الاثنين، سلسلة غارات استهدفت مواقع جنوب البلاد وشرقه.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في لبنان وتستهدف مناطق عدة جنوبه وشرقهطائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في لبنان وتستهدف مناطق عدة جنوبه وشرقه
ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ الاثنين، سلسلة غارات استهدفت مواقع جنوب البلاد وشرقه.ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ الاثنين، سلسلة غارات استهدفت مواقع جنوب البلاد وشرقه.
إسرائيل تستعيد رفات جندي قُتل خلال اجتياح لبنان عام 1982 "بعملية خاصة" في سورياإسرائيل تستعيد رفات جندي قُتل خلال اجتياح لبنان عام 1982 "بعملية خاصة" في سوريا
أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) وجيش الاحتلال تمكّنا في "عملية خاصة" من استعادة رفات عسكري قُتل خلال اجتياح للبنان عام 1982.أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) وجيش الاحتلال تمكّنا في "عملية خاصة" من استعادة رفات عسكري قُتل خلال اجتياح للبنان عام 1982.
قتيل و8 جرحى بسلسة غارات إسرائيلية "عنيفة" على النبطية جنوبي لبنانقتيل و8 جرحى بسلسة غارات إسرائيلية "عنيفة" على النبطية جنوبي لبنان
قُتل شخص وأُصيب ثمانية آخرون الخميس، جراء سلسلة غارات جوية "عنيفة وواسعة النطاق" شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على محافظة النبطية جنوب لبنان، في أعنف تصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار.قُتل شخص وأُصيب ثمانية آخرون الخميس، جراء سلسلة غارات جوية "عنيفة وواسعة النطاق" شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على محافظة النبطية جنوب لبنان، في أعنف تصعيد منذ إعلان وقف إطلاق النار.
خرق جديد للهدنة في لبنان.. مقتل شخص في هجوم مسيّرة إسرائيلية على سيارة في صيداخرق جديد للهدنة في لبنان.. مقتل شخص في هجوم مسيّرة إسرائيلية على سيارة في صيدا
ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية أن ضربة من مسيرة إسرائيلية على سيارة أدت إلى سقوط قتيل في مدينة صيدا الرئيسية في جنوب لبنان فجر الأربعاء، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية اللبنانية أن ضربة من مسيرة إسرائيلية على سيارة أدت إلى سقوط قتيل في مدينة صيدا الرئيسية في جنوب لبنان فجر الأربعاء، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.