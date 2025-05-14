وزير خارجية السعودية: أكدنا لترمب ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية وزير خارجية السعودية: أكدنا لترمب ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن بلاده أكدت للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته المملكة ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية. قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن بلاده أكدت للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته المملكة ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية.