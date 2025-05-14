الاحتلال يستمر بحرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة والخلافات تتصاعد بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو
مشهد مروّع للحظة قصف "الأوروبي"مشهد مروّع للحظة قصف "الأوروبي"
مشاهد مرعبة توثّق لحظة شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مستشفى غزة الأوروبيمشاهد مرعبة توثّق لحظة شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مستشفى غزة الأوروبي
00:40
00:40
جهود وساطة في الدوحة وسط تعنت إسرائيلي.. وحماس تتهم نتنياهو بتقويض فرص التهدئةجهود وساطة في الدوحة وسط تعنت إسرائيلي.. وحماس تتهم نتنياهو بتقويض فرص التهدئة
"انتصاراً لمظلومية الفلسطيين".. الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي"انتصاراً لمظلومية الفلسطيين".. الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي
وزير خارجية السعودية: أكدنا لترمب ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينيةوزير خارجية السعودية: أكدنا لترمب ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن بلاده أكدت للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته المملكة ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية.قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن بلاده أكدت للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته المملكة ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية.
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من جنين والخليل ويصيب فتى خلال مواجهات في رام الله بالضفةالاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من جنين والخليل ويصيب فتى خلال مواجهات في رام الله بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من جنين ومحافظة الخليل، فيما أدت مواجهات مع قوات الاحتلال إلى إصابة فتى شمال رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من جنين ومحافظة الخليل، فيما أدت مواجهات مع قوات الاحتلال إلى إصابة فتى شمال رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ترمب يُنعش أوهام اليمين الصهيوني.. هل ينجح مشروع التهجير الجديد؟ترمب يُنعش أوهام اليمين الصهيوني.. هل ينجح مشروع التهجير الجديد؟
بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 يناير/كانون الثاني 2025، واجه اليمين الصهيوني أزمة سياسية غير مسبوقة.بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 يناير/كانون الثاني 2025، واجه اليمين الصهيوني أزمة سياسية غير مسبوقة.
الثاني خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمنالثاني خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبَّب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق، وفق منشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس.أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبَّب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق، وفق منشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس.
56 شهيداً بقصف الاحتلال على غزة.. وتحذيرات فلسطينية ودولية من تفاقم المجاعة56 شهيداً بقصف الاحتلال على غزة.. وتحذيرات فلسطينية ودولية من تفاقم المجاعة
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتداءات مستوطنين وأجهزة السلطة الأمنية تقتل مواطناً بالضفةإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتداءات مستوطنين وأجهزة السلطة الأمنية تقتل مواطناً بالضفة
الشرع يصف قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا بـ"التاريخي والشجاع" ويشيد بوقفة أردوغان مع الشعب السوريالشرع يصف قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا بـ"التاريخي والشجاع" ويشيد بوقفة أردوغان مع الشعب السوري
شكر الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، وجّهها إلى شعبه، نظيرَه التركي رجب طيب أردوغان، "الذي وقف مع الشعب السوري"، ووصف قرار نظيره الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على بلاده بـ"التاريخي والشجاع"شكر الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، وجّهها إلى شعبه، نظيرَه التركي رجب طيب أردوغان، "الذي وقف مع الشعب السوري"، ووصف قرار نظيره الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على بلاده بـ"التاريخي والشجاع"
"لبحث تنفيذ مخرجات الرياض".. فيدان يعلن عن اجتماع تركي-أمريكي-سوري الخميس في أنطاليا"لبحث تنفيذ مخرجات الرياض".. فيدان يعلن عن اجتماع تركي-أمريكي-سوري الخميس في أنطاليا
في لقاء "تاريخي" بالرياض.. ترمب يؤكد دعمه لسوريا ويدعو الشرع لتحمُّل مسؤولية مراكز داعشفي لقاء "تاريخي" بالرياض.. ترمب يؤكد دعمه لسوريا ويدعو الشرع لتحمُّل مسؤولية مراكز داعش
الولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولارالولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على بيع تركيا صواريخ جو-جو بقيمة إجمالية تزيد على 300 مليون دولار.أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على بيع تركيا صواريخ جو-جو بقيمة إجمالية تزيد على 300 مليون دولار.
إسرائيل تزعم اغتيال قيادي في حزب الله.. و"يونيفيل" تُدين استهداف جيش الاحتلال المباشر لقواتها
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان اليوم الأربعاء، مدّعياً اغتيال أحد قادة حزب الله في غارة جوية استهدفت منطقة "قعقعية الجسر"، فيما عبّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) عن قلقها إثر استهداف إسرائيل المباشر لمواقعها.صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان اليوم الأربعاء، مدّعياً اغتيال أحد قادة حزب الله في غارة جوية استهدفت منطقة "قعقعية الجسر"، فيما عبّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) عن قلقها إثر استهداف إسرائيل المباشر لمواقعها.
إسرائيل تزعم اغتيال قيادي في حزب الله.. و"يونيفيل" تُدين استهداف جيش الاحتلال المباشر لقواتهاإسرائيل تزعم اغتيال قيادي في حزب الله.. و"يونيفيل" تُدين استهداف جيش الاحتلال المباشر لقواتها
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان اليوم الأربعاء، مدّعياً اغتيال أحد قادة حزب الله في غارة جوية استهدفت منطقة "قعقعية الجسر"، فيما عبّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) عن قلقها إثر استهداف إسرائيل المباشر لمواقعها.صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان اليوم الأربعاء، مدّعياً اغتيال أحد قادة حزب الله في غارة جوية استهدفت منطقة "قعقعية الجسر"، فيما عبّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (يونيفيل) عن قلقها إثر استهداف إسرائيل المباشر لمواقعها.
وزير خارجية أوكرانيا: مركز الدبلوماسية العالمية أصبح الآن في تركيا التي تلعب دوراً نشطاً في الوساطةوزير خارجية أوكرانيا: مركز الدبلوماسية العالمية أصبح الآن في تركيا التي تلعب دوراً نشطاً في الوساطة
أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء، أن تركيا أصبحت مركزاً للدبلوماسية العالمية بفضل دورها النشط في الوساطة.أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء، أن تركيا أصبحت مركزاً للدبلوماسية العالمية بفضل دورها النشط في الوساطة.
المزيد
فيدان يؤكد لنظيره الأوكراني دعم تركيا جهود إرساء السلام بين موسكو وكييففيدان يؤكد لنظيره الأوكراني دعم تركيا جهود إرساء السلام بين موسكو وكييف
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.
تركيا ستركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسميتركيا ستركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي
أكدت مصادر في وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء، أن أنقرة ستركز خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي في ولاية أنطاليا، على إرساء وتحقيق السلام والاستقرار في المناطق المجاورة للتحالف والشرق الأوسط.أكدت مصادر في وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء، أن أنقرة ستركز خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي في ولاية أنطاليا، على إرساء وتحقيق السلام والاستقرار في المناطق المجاورة للتحالف والشرق الأوسط.
أكدت مصادر في وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء، أن أنقرة ستركز خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي في ولاية أنطاليا، على إرساء وتحقيق السلام والاستقرار في المناطق المجاورة للتحالف والشرق الأوسط.أكدت مصادر في وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء، أن أنقرة ستركز خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي في ولاية أنطاليا، على إرساء وتحقيق السلام والاستقرار في المناطق المجاورة للتحالف والشرق الأوسط.
"تلبيةً لرغبة بوتين".. ترمب يُلوح بإمكانية حضوره المفاوضات الروسية-الأوكرانية في إسطنبول"تلبيةً لرغبة بوتين".. ترمب يُلوح بإمكانية حضوره المفاوضات الروسية-الأوكرانية في إسطنبول
جدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حديثه عن احتمالية حضوره مفاوضات إسطنبول في تركيا بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريدني أن أكون هناك، وهذا احتمال وارد”.جدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حديثه عن احتمالية حضوره مفاوضات إسطنبول في تركيا بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريدني أن أكون هناك، وهذا احتمال وارد”.
جدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حديثه عن احتمالية حضوره مفاوضات إسطنبول في تركيا بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريدني أن أكون هناك، وهذا احتمال وارد”.جدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حديثه عن احتمالية حضوره مفاوضات إسطنبول في تركيا بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريدني أن أكون هناك، وهذا احتمال وارد”.
أمير قطر يستقبل الرئيس الأمريكي في الدوحة ضمن المحطة الثانية من جولته الخليجيةأمير قطر يستقبل الرئيس الأمريكي في الدوحة ضمن المحطة الثانية من جولته الخليجية
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، بالديوان الأميري بالدوحة، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، في ثاني زيارة لرئيس أمريكي منذ 2003.استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، بالديوان الأميري بالدوحة، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، في ثاني زيارة لرئيس أمريكي منذ 2003.
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، بالديوان الأميري بالدوحة، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، في ثاني زيارة لرئيس أمريكي منذ 2003.استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، بالديوان الأميري بالدوحة، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، في ثاني زيارة لرئيس أمريكي منذ 2003.
أمين عام الناتو: قمة لاهاي ستكون نقطة تحول بدعم تركيا والرئيس أردوغانأمين عام الناتو: قمة لاهاي ستكون نقطة تحول بدعم تركيا والرئيس أردوغان
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء، إن القمة المقبلة للناتو التي ستُعقد في مدينة لاهاي الهولندية بين 24 و26 يونيو/حزيران "ستكون نقطة انطلاقة ونجاحاً كبيراً".قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء، إن القمة المقبلة للناتو التي ستُعقد في مدينة لاهاي الهولندية بين 24 و26 يونيو/حزيران "ستكون نقطة انطلاقة ونجاحاً كبيراً".
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء، إن القمة المقبلة للناتو التي ستُعقد في مدينة لاهاي الهولندية بين 24 و26 يونيو/حزيران "ستكون نقطة انطلاقة ونجاحاً كبيراً".قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء، إن القمة المقبلة للناتو التي ستُعقد في مدينة لاهاي الهولندية بين 24 و26 يونيو/حزيران "ستكون نقطة انطلاقة ونجاحاً كبيراً".
أنقرة تدعو الأطراف الليبية إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار وحل الخلافات بالحوارأنقرة تدعو الأطراف الليبية إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار وحل الخلافات بالحوار
ناشدت تركيا اليوم الأربعاء، الأطراف الليبية ضمان وقف إطلاق نار كاملاً والدخول في حوار لحل الخلافات.ناشدت تركيا اليوم الأربعاء، الأطراف الليبية ضمان وقف إطلاق نار كاملاً والدخول في حوار لحل الخلافات.
المزيد
وزير الخارجية الإيراني: سنُجري محادثات مع دول أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي في إسطنبول
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده ستُجري محادثات مع أطراف أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي في إسطنبول يوم الجمعة المقبل بعد تأجيل اجتماع سابق كان مقرراً في الثاني من مايو/أيار.
رفضت الوساطة الأمريكية.. الهند: سنعالج قضية كشمير مع باكستان فقط
أعربت الهند عن رفضها القاطع التدخلات الأمريكية لحل قضية "جامو وكشمير"، مؤكدة أنه ستجري مناقشة المسألة مع باكستان فقط.
زلزال بقوة 6.3 يضرب كريت واليونان ويتسبب بهزة أرضية بمصر
أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالاً شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء.
أردوغان: تركيا دخلت مرحلة جديدة بعد إعلان تنظيم PKK الإرهابي حل نفسه
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده دخلت مرحلة جديدة مع إعلان تنظيم PKK الإرهابي الانفصالي حل نفسه وإلقاء السلاح، وذلك في خطاب ألقاه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة.
أردوغان: قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا مثال للدول الأخرى
إعلام يوناني يشيد بنجاحات السياسات التركية الداخلية والخارجية بقيادة أردوغان
ميلوني تشكر أردوغان على جهود تركيا لإنهاء الحرب بأوكرانيا
الأكبر من نوعه.. تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في لفكوشا يستقبل 225 ألف زائر
ترمب من الرياض: اتخذت قراراً برفع العقوبات عن سوريا ومستعدٌّ لإبرام اتفاق جديد مع إيران
وزير الخارجية الإيراني: سنُجري محادثات مع دول أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي في إسطنبول
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده ستُجري محادثات مع أطراف أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي في إسطنبول يوم الجمعة المقبل بعد تأجيل اجتماع سابق كان مقرراً في الثاني من مايو/أيار.
رفضت الوساطة الأمريكية.. الهند: سنعالج قضية كشمير مع باكستان فقط
أعربت الهند عن رفضها القاطع التدخلات الأمريكية لحل قضية "جامو وكشمير"، مؤكدة أنه ستجري مناقشة المسألة مع باكستان فقط.
زلزال بقوة 6.3 يضرب كريت واليونان ويتسبب بهزة أرضية بمصر
أفاد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني بأن زلزالاً شدته 6.3 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء.
أردوغان: قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا مثال للدول الأخرى
إعلام يوناني يشيد بنجاحات السياسات التركية الداخلية والخارجية بقيادة أردوغان
ميلوني تشكر أردوغان على جهود تركيا لإنهاء الحرب بأوكرانيا
الأكبر من نوعه.. تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في لفكوشا يستقبل 225 ألف زائر
ترمب من الرياض: اتخذت قراراً برفع العقوبات عن سوريا ومستعدٌّ لإبرام اتفاق جديد مع إيران
سياسة
قائمة مقاطع الفيديو
"عدت من إسرائيل أناضل لأجل فلسطين""عدت من إسرائيل أناضل لأجل فلسطين"
00:00
فيضانات عارمة تغرق ولاية ماريلاندفيضانات عارمة تغرق ولاية ماريلاند
00:36
غضب بوجه ممثل داعم للإبادة بغزةغضب بوجه ممثل داعم للإبادة بغزة
00:00
ترمب: الشرع جذاب وقوي ومقاتلترمب: الشرع جذاب وقوي ومقاتل
00:29
رضيعة تخطت عتبة الألم!رضيعة تخطت عتبة الألم!
00:00
اكتشف