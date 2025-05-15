تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية قطرية-مصرية-أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار المواقف المتشددة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية قطرية-مصرية-أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار المواقف المتشددة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.