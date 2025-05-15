جهود وساطة في الدوحة وسط تعنت إسرائيلي.. وحماس تتهم نتنياهو بتقويض فرص التهدئةجهود وساطة في الدوحة وسط تعنت إسرائيلي.. وحماس تتهم نتنياهو بتقويض فرص التهدئة
تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية قطرية-مصرية-أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار المواقف المتشددة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية قطرية-مصرية-أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار المواقف المتشددة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وزير خارجية السعودية: أكدنا لترمب ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينيةوزير خارجية السعودية: أكدنا لترمب ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن بلاده أكدت للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته المملكة ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية.قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن بلاده أكدت للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته المملكة ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية.
"انتصاراً لمظلومية الفلسطيين".. الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي"انتصاراً لمظلومية الفلسطيين".. الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، في عملية قالت إنها تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني".أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، في عملية قالت إنها تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني".
الثاني خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبَّب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق، وفق منشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس.أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبَّب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق، وفق منشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس.
الثاني خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمنالثاني خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبَّب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق، وفق منشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس.أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبَّب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق، وفق منشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس.
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من جنين والخليل ويصيب فتى خلال مواجهات في رام الله بالضفةالاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من جنين والخليل ويصيب فتى خلال مواجهات في رام الله بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من جنين ومحافظة الخليل، فيما أدت مواجهات مع قوات الاحتلال إلى إصابة فتى شمال رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من جنين ومحافظة الخليل، فيما أدت مواجهات مع قوات الاحتلال إلى إصابة فتى شمال رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".