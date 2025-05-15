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الحرب على غزة
جهود وساطة في الدوحة وسط تعنت إسرائيلي.. وحماس تتهم نتنياهو بتقويض فرص التهدئة
تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية قطرية-مصرية-أمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط استمرار المواقف المتشددة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
جهود وساطة في الدوحة وسط تعنت إسرائيلي.. وحماس تتهم نتنياهو بتقويض فرص التهدئة
وزير خارجية السعودية: أكدنا لترمب ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الأربعاء، إن بلاده أكدت للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته المملكة ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية.
وزير خارجية السعودية: أكدنا لترمب ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية
"انتصاراً لمظلومية الفلسطيين".. الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، في عملية قالت إنها تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني".
"انتصاراً لمظلومية الفلسطيين".. الحوثيون يهاجمون مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي
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الثاني خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبَّب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق، وفق منشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس.
56 شهيداً بقصف الاحتلال على غزة.. وتحذيرات فلسطينية ودولية من تفاقم المجاعة
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتداءات مستوطنين وأجهزة السلطة الأمنية تقتل مواطناً بالضفة
استشهاد 34 فلسطينياً بقصف إسرائيلي للمستشفى الأوروبي بغزة.. وإعلام عبري: استهدف محمد السنوار
جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.. والحوثي: مطار صنعاء يستأنف الرحلات الأربعاء
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من جنين والخليل ويصيب فتى خلال مواجهات في رام الله بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الأربعاء، 10 فلسطينيين من جنين ومحافظة الخليل، فيما أدت مواجهات مع قوات الاحتلال إلى إصابة فتى شمال رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من جنين والخليل ويصيب فتى خلال مواجهات في رام الله بالضفة
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