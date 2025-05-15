الولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولارالولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على بيع تركيا صواريخ جو-جو بقيمة إجمالية تزيد على 300 مليون دولار.أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على بيع تركيا صواريخ جو-جو بقيمة إجمالية تزيد على 300 مليون دولار.
وزير خارجية أوكرانيا: مركز الدبلوماسية العالمية أصبح الآن في تركيا التي تلعب دوراً نشطاً في الوساطةوزير خارجية أوكرانيا: مركز الدبلوماسية العالمية أصبح الآن في تركيا التي تلعب دوراً نشطاً في الوساطة
أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء، أن تركيا أصبحت مركزاً للدبلوماسية العالمية بفضل دورها النشط في الوساطة.أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء، أن تركيا أصبحت مركزاً للدبلوماسية العالمية بفضل دورها النشط في الوساطة.
ليبيا.. وزارة الدفاع تعلن بدء تنفيذ وقفٍ لإطلاق النار في طرابلس بعد تجدد الاشتباكات المسلحةليبيا.. وزارة الدفاع تعلن بدء تنفيذ وقفٍ لإطلاق النار في طرابلس بعد تجدد الاشتباكات المسلحة
أعلنت وزارة الدفاع الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقفٍ لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، عقب اندلاع مواجهات بين مجموعات مسلحة في عدة مناطق من المدينة.أعلنت وزارة الدفاع الليبية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ وقفٍ لإطلاق النار في العاصمة طرابلس، عقب اندلاع مواجهات بين مجموعات مسلحة في عدة مناطق من المدينة.
آراء
عقوبات أوروبية جديدة على روسيا.. وموسكو تقول إنها تضرّ بصادرات الحبوب
أعلن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية ديفيد أوسوليفان، في تصريح للصحفيين خلال زيارته لكازاخستان أمس الخميس، عزم التكتل على فرض حزمة العقوبات السادسة عشرة ضد روسيا.أعلن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية ديفيد أوسوليفان، في تصريح للصحفيين خلال زيارته لكازاخستان أمس الخميس، عزم التكتل على فرض حزمة العقوبات السادسة عشرة ضد روسيا.
عقوبات أوروبية جديدة على روسيا.. وموسكو تقول إنها تضرّ بصادرات الحبوبعقوبات أوروبية جديدة على روسيا.. وموسكو تقول إنها تضرّ بصادرات الحبوب
أعلن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية ديفيد أوسوليفان، في تصريح للصحفيين خلال زيارته لكازاخستان أمس الخميس، عزم التكتل على فرض حزمة العقوبات السادسة عشرة ضد روسيا.أعلن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية ديفيد أوسوليفان، في تصريح للصحفيين خلال زيارته لكازاخستان أمس الخميس، عزم التكتل على فرض حزمة العقوبات السادسة عشرة ضد روسيا.
"تلبيةً لرغبة بوتين".. ترمب يُلوح بإمكانية حضوره المفاوضات الروسية-الأوكرانية في إسطنبول"تلبيةً لرغبة بوتين".. ترمب يُلوح بإمكانية حضوره المفاوضات الروسية-الأوكرانية في إسطنبول
جدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حديثه عن احتمالية حضوره مفاوضات إسطنبول في تركيا بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريدني أن أكون هناك، وهذا احتمال وارد”.جدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حديثه عن احتمالية حضوره مفاوضات إسطنبول في تركيا بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريدني أن أكون هناك، وهذا احتمال وارد”.
أمير قطر يستقبل الرئيس الأمريكي في الدوحة ضمن المحطة الثانية من جولته الخليجيةأمير قطر يستقبل الرئيس الأمريكي في الدوحة ضمن المحطة الثانية من جولته الخليجية
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، بالديوان الأميري بالدوحة، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، في ثاني زيارة لرئيس أمريكي منذ 2003.استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، بالديوان الأميري بالدوحة، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، في ثاني زيارة لرئيس أمريكي منذ 2003.
أمين عام الناتو: قمة لاهاي ستكون نقطة تحول بدعم تركيا والرئيس أردوغانأمين عام الناتو: قمة لاهاي ستكون نقطة تحول بدعم تركيا والرئيس أردوغان
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء، إن القمة المقبلة للناتو التي ستُعقد في مدينة لاهاي الهولندية بين 24 و26 يونيو/حزيران "ستكون نقطة انطلاقة ونجاحاً كبيراً".قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، اليوم الأربعاء، إن القمة المقبلة للناتو التي ستُعقد في مدينة لاهاي الهولندية بين 24 و26 يونيو/حزيران "ستكون نقطة انطلاقة ونجاحاً كبيراً".
وزير الخارجية الإيراني: سنُجري محادثات مع دول أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي في إسطنبولوزير الخارجية الإيراني: سنُجري محادثات مع دول أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي في إسطنبول
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده ستُجري محادثات مع أطراف أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي في إسطنبول يوم الجمعة المقبل بعد تأجيل اجتماع سابق كان مقرراً في الثاني من مايو/أيار.قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده ستُجري محادثات مع أطراف أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي في إسطنبول يوم الجمعة المقبل بعد تأجيل اجتماع سابق كان مقرراً في الثاني من مايو/أيار.