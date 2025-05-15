أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء، أن تركيا أصبحت مركزاً للدبلوماسية العالمية بفضل دورها النشط في الوساطة.

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء، أن تركيا أصبحت مركزاً للدبلوماسية العالمية بفضل دورها النشط في الوساطة.