الولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولارالولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على بيع تركيا صواريخ جو-جو بقيمة إجمالية تزيد على 300 مليون دولار.أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على بيع تركيا صواريخ جو-جو بقيمة إجمالية تزيد على 300 مليون دولار.
أنقرة تدعو الأطراف الليبية إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار وحل الخلافات بالحوارأنقرة تدعو الأطراف الليبية إلى ضمان وقف دائم لإطلاق النار وحل الخلافات بالحوار
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ركيزة استراتيجية بقدرات الهجوم.. تركيا تعزّز قدرات الردع الذكي عبر صواريخ كروز ومسيَّرات هجوميةركيزة استراتيجية بقدرات الهجوم.. تركيا تعزّز قدرات الردع الذكي عبر صواريخ كروز ومسيَّرات هجومية
وزير خارجية أوكرانيا: مركز الدبلوماسية العالمية أصبح الآن في تركيا التي تلعب دوراً نشطاً في الوساطةوزير خارجية أوكرانيا: مركز الدبلوماسية العالمية أصبح الآن في تركيا التي تلعب دوراً نشطاً في الوساطة
أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء، أن تركيا أصبحت مركزاً للدبلوماسية العالمية بفضل دورها النشط في الوساطة.أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء، أن تركيا أصبحت مركزاً للدبلوماسية العالمية بفضل دورها النشط في الوساطة.
"لبحث تنفيذ مخرجات الرياض".. فيدان يعلن عن اجتماع تركي-أمريكي-سوري الخميس في أنطاليا"لبحث تنفيذ مخرجات الرياض".. فيدان يعلن عن اجتماع تركي-أمريكي-سوري الخميس في أنطاليا
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أنه سيعقد غداً الخميس، اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو، والسوري أسعد حسن الشيباني، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أنه سيعقد غداً الخميس، اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو، والسوري أسعد حسن الشيباني، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.
مختارات
العراق وتركيا.. شراكة جديدة تُرسّخها زيارة السوداني واتفاقيات استراتيجية
في خضمِّ التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وسعي الدول لإعادة رسم خرائط التعاون الثنائي، جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتركيا، الخميس، لتشكل محطة مفصلية تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.في خضمِّ التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وسعي الدول لإعادة رسم خرائط التعاون الثنائي، جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتركيا، الخميس، لتشكل محطة مفصلية تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.
العراق وتركيا.. شراكة جديدة تُرسّخها زيارة السوداني واتفاقيات استراتيجيةالعراق وتركيا.. شراكة جديدة تُرسّخها زيارة السوداني واتفاقيات استراتيجية
في خضمِّ التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وسعي الدول لإعادة رسم خرائط التعاون الثنائي، جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتركيا، الخميس، لتشكل محطة مفصلية تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.في خضمِّ التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وسعي الدول لإعادة رسم خرائط التعاون الثنائي، جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتركيا، الخميس، لتشكل محطة مفصلية تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.
العراق يؤكد أن إعلان PKK الإرهابي حل نفسه سيعود بالسلام على تركيا والمنطقةالعراق يؤكد أن إعلان PKK الإرهابي حل نفسه سيعود بالسلام على تركيا والمنطقة
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن إعلان تنظيم PKK الإرهابي حل نفسه وإلقاءه السلاح، سيسهم في إحلال السلام في تركيا والمنطقة برمتها.قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن إعلان تنظيم PKK الإرهابي حل نفسه وإلقاءه السلاح، سيسهم في إحلال السلام في تركيا والمنطقة برمتها.
فيدان يؤكد لنظيره الأوكراني دعم تركيا جهود إرساء السلام بين موسكو وكييففيدان يؤكد لنظيره الأوكراني دعم تركيا جهود إرساء السلام بين موسكو وكييف
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.