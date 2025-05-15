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تركيا
الولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولار
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على بيع تركيا صواريخ جو-جو بقيمة إجمالية تزيد على 300 مليون دولار.
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ركيزة استراتيجية بقدرات الهجوم.. تركيا تعزّز قدرات الردع الذكي عبر صواريخ كروز ومسيَّرات هجومية
الولايات المتحدة توافق على بيع تركيا صواريخ بأكثر من 300 مليون دولار
وزير خارجية أوكرانيا: مركز الدبلوماسية العالمية أصبح الآن في تركيا التي تلعب دوراً نشطاً في الوساطة
أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الأربعاء، أن تركيا أصبحت مركزاً للدبلوماسية العالمية بفضل دورها النشط في الوساطة.
وزير خارجية أوكرانيا: مركز الدبلوماسية العالمية أصبح الآن في تركيا التي تلعب دوراً نشطاً في الوساطة
"لبحث تنفيذ مخرجات الرياض".. فيدان يعلن عن اجتماع تركي-أمريكي-سوري الخميس في أنطاليا
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أنه سيعقد غداً الخميس، اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو، والسوري أسعد حسن الشيباني، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.
"لبحث تنفيذ مخرجات الرياض".. فيدان يعلن عن اجتماع تركي-أمريكي-سوري الخميس في أنطاليا
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طه العاني
العراق وتركيا.. شراكة جديدة تُرسّخها زيارة السوداني واتفاقيات استراتيجية
في خضمِّ التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وسعي الدول لإعادة رسم خرائط التعاون الثنائي، جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتركيا، الخميس، لتشكل محطة مفصلية تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.
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بواسطة أحمد أويصال
هاكان فيدان في واشنطن.. لحظة مفصلية في العلاقات التركية-الأمريكية
العراق يؤكد أن إعلان PKK الإرهابي حل نفسه سيعود بالسلام على تركيا والمنطقة
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن إعلان تنظيم PKK الإرهابي حل نفسه وإلقاءه السلاح، سيسهم في إحلال السلام في تركيا والمنطقة برمتها.
العراق يؤكد أن إعلان PKK الإرهابي حل نفسه سيعود بالسلام على تركيا والمنطقة
فيدان يؤكد لنظيره الأوكراني دعم تركيا جهود إرساء السلام بين موسكو وكييف
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وإرساء سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا.
فيدان يؤكد لنظيره الأوكراني دعم تركيا جهود إرساء السلام بين موسكو وكييف
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