عقيدة التفكيك الإسرائيلية.. الدروز هدف وليسوا حليفاًعقيدة التفكيك الإسرائيلية.. الدروز هدف وليسوا حليفاً
في عام 1967، وجّهت إسرائيل ضربة موجعة لسوريا باحتلالها هضبة الجولان، لتجد نفسها أمام فسيفساء اجتماعية معقدة تضم العرب السنة، والتركمان، والشركس، والدروز. ومع نهاية الحرب، اضطر معظم سكان الجولان إلى النزوح، باستثناء الطائفة الدرزية التي اختارت البقاء.في عام 1967، وجّهت إسرائيل ضربة موجعة لسوريا باحتلالها هضبة الجولان، لتجد نفسها أمام فسيفساء اجتماعية معقدة تضم العرب السنة، والتركمان، والشركس، والدروز. ومع نهاية الحرب، اضطر معظم سكان الجولان إلى النزوح، باستثناء الطائفة الدرزية التي اختارت البقاء.
هاكان فيدان في واشنطن.. لحظة مفصلية في العلاقات التركية-الأمريكيةهاكان فيدان في واشنطن.. لحظة مفصلية في العلاقات التركية-الأمريكية
تشكل زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للولايات المتحدة نقطة تحوّل بارزة في مسار العلاقات التركية–الأمريكية، لا سيما أنها جاءت في أعقاب تولي دونالد ترمب منصبه، وبعد سنوات من الفتور والجمود اللذين طبعا العلاقات الثنائية.تشكل زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للولايات المتحدة نقطة تحوّل بارزة في مسار العلاقات التركية–الأمريكية، لا سيما أنها جاءت في أعقاب تولي دونالد ترمب منصبه، وبعد سنوات من الفتور والجمود اللذين طبعا العلاقات الثنائية.
بواسطة أحمد أويصال
بواسطة أحمد أويصال
ترمب يُنعش أوهام اليمين الصهيوني.. هل ينجح مشروع التهجير الجديد؟ترمب يُنعش أوهام اليمين الصهيوني.. هل ينجح مشروع التهجير الجديد؟
بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 يناير/كانون الثاني 2025، واجه اليمين الصهيوني أزمة سياسية غير مسبوقة.بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 يناير/كانون الثاني 2025، واجه اليمين الصهيوني أزمة سياسية غير مسبوقة.
وسط الاضطرابات الدولية.. ما دلالات تشكيل الشركات الصينية لوحدات مسلحة؟وسط الاضطرابات الدولية.. ما دلالات تشكيل الشركات الصينية لوحدات مسلحة؟
إنَّ عودة الشركات الصينية لتشكيل وحدات خاصة تحت اسم القوات المسلحة الشعبية تسلط الضوء على المخاوف المتنامية لبكين، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لا سيما في ظل استمرار تواضع النمو الاقتصادي واتجاه الاقتصاد الصيني لتباطؤ طويل الأمد.إنَّ عودة الشركات الصينية لتشكيل وحدات خاصة تحت اسم القوات المسلحة الشعبية تسلط الضوء على المخاوف المتنامية لبكين، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لا سيما في ظل استمرار تواضع النمو الاقتصادي واتجاه الاقتصاد الصيني لتباطؤ طويل الأمد.
بواسطة محمد أبو عليان
بواسطة محمد أبو عليان
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتداعياته على البلدان الناميةتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتداعياته على البلدان الناميةمن الواضح أن التطورات الاقتصادية العالمية تركت أثرها بشكل جلي ومتفاوت في الاقتصادات النامية، وبالتالي فإن تباطؤ معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة والصين تزيد احتمالية فقد الاقتصادات النامية زخم النمو، وبشكل أكبر لو استُثنيَت الهند.من الواضح أن التطورات الاقتصادية العالمية تركت أثرها بشكل جلي ومتفاوت في الاقتصادات النامية، وبالتالي فإن تباطؤ معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة والصين تزيد احتمالية فقد الاقتصادات النامية زخم النمو، وبشكل أكبر لو استُثنيَت الهند.
إدارة ترمب والمستوطنون.. شرعنة الضم وترحيل الفلسطينيين تحت غطاء سياسي جديدإدارة ترمب والمستوطنون.. شرعنة الضم وترحيل الفلسطينيين تحت غطاء سياسي جديدغداة تنصيبه، أقدم الرئيس الأمريكي على توقيع مرسوم يلغي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة السابقة بحقّ مستوطنين ومجموعات استيطانية متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، كما دعا فريقه رئيس مجلس المستوطنات يسرائيل غانتس إلى حفل التنصيب.غداة تنصيبه، أقدم الرئيس الأمريكي على توقيع مرسوم يلغي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة السابقة بحقّ مستوطنين ومجموعات استيطانية متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، كما دعا فريقه رئيس مجلس المستوطنات يسرائيل غانتس إلى حفل التنصيب.
By عصمت منصور
By عصمت منصور
كيف أطلق حراك غزة طوراً جديداً من التضامن العالمي؟كيف أطلق حراك غزة طوراً جديداً من التضامن العالمي؟بدأ المشهد بخيام معدودة في حرم جامعة كولومبيا، امتدّت سريعاً إلى جامعات النخبة وغيرها في الولايات المتحدة.بدأ المشهد بخيام معدودة في حرم جامعة كولومبيا، امتدّت سريعاً إلى جامعات النخبة وغيرها في الولايات المتحدة.