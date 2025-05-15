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آراء
العراق وتركيا.. شراكة جديدة تُرسّخها زيارة السوداني واتفاقيات استراتيجية
في خضمِّ التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وسعي الدول لإعادة رسم خرائط التعاون الثنائي، جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتركيا، الخميس، لتشكل محطة مفصلية تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.
طه العانيطه العاني
العراق وتركيا.. شراكة جديدة تُرسّخها زيارة السوداني واتفاقيات استراتيجية
عقيدة التفكيك الإسرائيلية.. الدروز هدف وليسوا حليفاً
عقيدة التفكيك الإسرائيلية.. الدروز هدف وليسوا حليفاً
في عام 1967، وجّهت إسرائيل ضربة موجعة لسوريا باحتلالها هضبة الجولان، لتجد نفسها أمام فسيفساء اجتماعية معقدة تضم العرب السنة، والتركمان، والشركس، والدروز. ومع نهاية الحرب، اضطر معظم سكان الجولان إلى النزوح، باستثناء الطائفة الدرزية التي اختارت البقاء.
بواسطة توبا يلدز
هاكان فيدان في واشنطن.. لحظة مفصلية في العلاقات التركية-الأمريكية
هاكان فيدان في واشنطن.. لحظة مفصلية في العلاقات التركية-الأمريكية
تشكل زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للولايات المتحدة نقطة تحوّل بارزة في مسار العلاقات التركية–الأمريكية، لا سيما أنها جاءت في أعقاب تولي دونالد ترمب منصبه، وبعد سنوات من الفتور والجمود اللذين طبعا العلاقات الثنائية.
بواسطة أحمد أويصال
ترمب يُنعش أوهام اليمين الصهيوني.. هل ينجح مشروع التهجير الجديد؟
ترمب يُنعش أوهام اليمين الصهيوني.. هل ينجح مشروع التهجير الجديد؟
بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 يناير/كانون الثاني 2025، واجه اليمين الصهيوني أزمة سياسية غير مسبوقة.
وسط الاضطرابات الدولية.. ما دلالات تشكيل الشركات الصينية لوحدات مسلحة؟
وسط الاضطرابات الدولية.. ما دلالات تشكيل الشركات الصينية لوحدات مسلحة؟
إنَّ عودة الشركات الصينية لتشكيل وحدات خاصة تحت اسم القوات المسلحة الشعبية تسلط الضوء على المخاوف المتنامية لبكين، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لا سيما في ظل استمرار تواضع النمو الاقتصادي واتجاه الاقتصاد الصيني لتباطؤ طويل الأمد.
بواسطة محمد أبو عليان
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتداعياته على البلدان النامية
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتداعياته على البلدان الناميةمن الواضح أن التطورات الاقتصادية العالمية تركت أثرها بشكل جلي ومتفاوت في الاقتصادات النامية، وبالتالي فإن تباطؤ معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة والصين تزيد احتمالية فقد الاقتصادات النامية زخم النمو، وبشكل أكبر لو استُثنيَت الهند.
By محمد أبو عليان
الموقف الأمريكي بين جولات بلينكن وصفقات الأسلحة
الموقف الأمريكي بين جولات بلينكن وصفقات الأسلحة
محمود الرنتيسيمحمود الرنتيسي
"معاداة الصهيونية ليست عنصرية".. هكذا ربحتُ القضية في بريطانيا
"معاداة الصهيونية ليست عنصرية".. هكذا ربحتُ القضية في بريطانيا
ديفيد ميلرديفيد ميلر
ما بين الماضي والحاضر.. الممر البحري في غزة من منظور إسرائيلي
ما بين الماضي والحاضر.. الممر البحري في غزة من منظور إسرائيلي
عصمت منصورعصمت منصور
ماذا يعني انسحاب تركيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا؟
ماذا يعني انسحاب تركيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا؟
بواسطة مراد أصلان
حطَّ العيد رحاله في أقطار العالم وتأخَّر عن غزة
حطَّ العيد رحاله في أقطار العالم وتأخَّر عن غزة
بواسطة نور عاشور
وصاية الغرب الأخلاقية على العالم سقطت في امتحان غزة
وصاية الغرب الأخلاقية على العالم سقطت في امتحان غزة
بواسطة حسام شاكر
معركة رفح.. الخلافات الأمريكية-الإسرائيلية حول حرب غزة
معركة رفح.. الخلافات الأمريكية-الإسرائيلية حول حرب غزة
بواسطة أحمد مولانا
كيف خرجت "الحرب" الخفية بين إيران وإسرائيل إلى العلن؟
كيف خرجت "الحرب" الخفية بين إيران وإسرائيل إلى العلن؟
بواسطة عطا شهيت
الاتفاق البحري بين تركيا والصومال وأهميته للقرن الإفريقي
الاتفاق البحري بين تركيا والصومال وأهميته للقرن الإفريقي
بواسطة إبراهيم ألاجوز
إدارة ترمب والمستوطنون.. شرعنة الضم وترحيل الفلسطينيين تحت غطاء سياسي جديد
إدارة ترمب والمستوطنون.. شرعنة الضم وترحيل الفلسطينيين تحت غطاء سياسي جديدغداة تنصيبه، أقدم الرئيس الأمريكي على توقيع مرسوم يلغي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة السابقة بحقّ مستوطنين ومجموعات استيطانية متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، كما دعا فريقه رئيس مجلس المستوطنات يسرائيل غانتس إلى حفل التنصيب.
By عصمت منصور
عقوبات أوروبية جديدة على روسيا.. وموسكو تقول إنها تضرّ بصادرات الحبوب
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محمود الرنتيسي
ما أهمية منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
5 دقيقة قراءة
ما أهمية منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
هل أنهى يوم 7 أكتوبر ذكرى النكبة؟
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ما "المفهوم" الاستخباراتي الذي أطاح بصورة جيش الاحتلال الإسرائيلي؟
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كيف أطلق حراك غزة طوراً جديداً من التضامن العالمي؟
كيف أطلق حراك غزة طوراً جديداً من التضامن العالمي؟بدأ المشهد بخيام معدودة في حرم جامعة كولومبيا، امتدّت سريعاً إلى جامعات النخبة وغيرها في الولايات المتحدة.
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