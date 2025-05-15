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سوريا الجديدة
الشرع يصف قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا بـ"التاريخي والشجاع" ويشيد بوقفة أردوغان مع الشعب السوري
شكر الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، وجّهها إلى شعبه، نظيرَه التركي رجب طيب أردوغان، "الذي وقف مع الشعب السوري"، ووصف قرار نظيره الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على بلاده بـ"التاريخي والشجاع"
الشرع يصف قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا بـ"التاريخي والشجاع" ويشيد بوقفة أردوغان مع الشعب السوري
"لبحث تنفيذ مخرجات الرياض".. فيدان يعلن عن اجتماع تركي-أمريكي-سوري الخميس في أنطاليا
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أنه سيعقد غداً الخميس، اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو، والسوري أسعد حسن الشيباني، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.
"لبحث تنفيذ مخرجات الرياض".. فيدان يعلن عن اجتماع تركي-أمريكي-سوري الخميس في أنطاليا
في لقاء "تاريخي" بالرياض.. ترمب يؤكد دعمه لسوريا ويدعو الشرع لتحمُّل مسؤولية مراكز داعش
أعلنت الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد لنظيره السوري أحمد الشرع دعم بلاده لدمشق في هذه "المرحلة المفصلية"، داعياً الشرع إلى تحمُّل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق البلاد.
في لقاء "تاريخي" بالرياض.. ترمب يؤكد دعمه لسوريا ويدعو الشرع لتحمُّل مسؤولية مراكز داعش
opinion
سوريا.. احتفالات شعبية وترحيب عربي باعتزام ترمب رفع عقوبات سوريا وإشادة بتركيا والسعودية
شهدت مدن سورية، مساء الثلاثاء، احتفالات شعبية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
الرئيس السوري يصل إلى الرياض قبل لقاء مرتقب مع ترمب
الشيباني: حلّ تنظيم PKK الإرهابي خطوة لاستعادة الأمن وإنهاء العنف
فيدان: سنتابع من كثب حل PKK.. وتنفيذ القرار بصدق سيفيد الجميع
تمدد حرائق جبل التركمان بسوريا لليوم الخامس وجهود الإطفاء تصطدم بالرياح
دول عربية ترحّب بقرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا وتشيد بجهود تركيا والسعودية
رحّبت دول عربية، مساء أمس الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره رفع العقوبات عن سوريا، معربة عن تقديرها لجهود تركيا والسعودية في هذا المسار.
دول عربية ترحّب بقرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا وتشيد بجهود تركيا والسعودية
لأول مرة.. ترمب يلتقي نظيره الشرع في الرياض
اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح اليوم الأربعاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، في لقاء هو الأول بين الزعيمين.
لأول مرة.. ترمب يلتقي نظيره الشرع في الرياض
"خطوة ضرورية للتعافي".. المبعوث الأممي إلى سوريا يثمن إعلان ترمب رفع العقوبات عن دمشق
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ترحيبه بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه الخطوة تتماشى مع دعواته المتكررة لاتخاذ إجراءات فعالة تخفف معاناة الشعب السوري.
"خطوة ضرورية للتعافي".. المبعوث الأممي إلى سوريا يثمن إعلان ترمب رفع العقوبات عن دمشق
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