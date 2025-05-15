شكر الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، وجّهها إلى شعبه، نظيرَه التركي رجب طيب أردوغان، "الذي وقف مع الشعب السوري"، ووصف قرار نظيره الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على بلاده بـ"التاريخي والشجاع"

شكر الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، وجّهها إلى شعبه، نظيرَه التركي رجب طيب أردوغان، "الذي وقف مع الشعب السوري"، ووصف قرار نظيره الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على بلاده بـ"التاريخي والشجاع"