الشرع يصف قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا بـ"التاريخي والشجاع" ويشيد بوقفة أردوغان مع الشعب السوريالشرع يصف قرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا بـ"التاريخي والشجاع" ويشيد بوقفة أردوغان مع الشعب السوري
شكر الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، وجّهها إلى شعبه، نظيرَه التركي رجب طيب أردوغان، "الذي وقف مع الشعب السوري"، ووصف قرار نظيره الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على بلاده بـ"التاريخي والشجاع"شكر الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة متلفزة، مساء الأربعاء، وجّهها إلى شعبه، نظيرَه التركي رجب طيب أردوغان، "الذي وقف مع الشعب السوري"، ووصف قرار نظيره الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على بلاده بـ"التاريخي والشجاع"
"لبحث تنفيذ مخرجات الرياض".. فيدان يعلن عن اجتماع تركي-أمريكي-سوري الخميس في أنطاليا"لبحث تنفيذ مخرجات الرياض".. فيدان يعلن عن اجتماع تركي-أمريكي-سوري الخميس في أنطاليا
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أنه سيعقد غداً الخميس، اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو، والسوري أسعد حسن الشيباني، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أنه سيعقد غداً الخميس، اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه الأمريكي ماركو روبيو، والسوري أسعد حسن الشيباني، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.
في لقاء "تاريخي" بالرياض.. ترمب يؤكد دعمه لسوريا ويدعو الشرع لتحمُّل مسؤولية مراكز داعشفي لقاء "تاريخي" بالرياض.. ترمب يؤكد دعمه لسوريا ويدعو الشرع لتحمُّل مسؤولية مراكز داعش
أعلنت الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد لنظيره السوري أحمد الشرع دعم بلاده لدمشق في هذه "المرحلة المفصلية"، داعياً الشرع إلى تحمُّل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق البلاد.أعلنت الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد لنظيره السوري أحمد الشرع دعم بلاده لدمشق في هذه "المرحلة المفصلية"، داعياً الشرع إلى تحمُّل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق البلاد.
سوريا.. احتفالات شعبية وترحيب عربي باعتزام ترمب رفع عقوبات سوريا وإشادة بتركيا والسعودية
شهدت مدن سورية، مساء الثلاثاء، احتفالات شعبية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على البلاد.شهدت مدن سورية، مساء الثلاثاء، احتفالات شعبية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
سوريا.. احتفالات شعبية وترحيب عربي باعتزام ترمب رفع عقوبات سوريا وإشادة بتركيا والسعوديةسوريا.. احتفالات شعبية وترحيب عربي باعتزام ترمب رفع عقوبات سوريا وإشادة بتركيا والسعودية
شهدت مدن سورية، مساء الثلاثاء، احتفالات شعبية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على البلاد.شهدت مدن سورية، مساء الثلاثاء، احتفالات شعبية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
دول عربية ترحّب بقرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا وتشيد بجهود تركيا والسعوديةدول عربية ترحّب بقرار ترمب رفع العقوبات عن سوريا وتشيد بجهود تركيا والسعودية
رحّبت دول عربية، مساء أمس الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره رفع العقوبات عن سوريا، معربة عن تقديرها لجهود تركيا والسعودية في هذا المسار.رحّبت دول عربية، مساء أمس الثلاثاء، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره رفع العقوبات عن سوريا، معربة عن تقديرها لجهود تركيا والسعودية في هذا المسار.
لأول مرة.. ترمب يلتقي نظيره الشرع في الرياضلأول مرة.. ترمب يلتقي نظيره الشرع في الرياض
اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح اليوم الأربعاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، في لقاء هو الأول بين الزعيمين.اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صباح اليوم الأربعاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، في لقاء هو الأول بين الزعيمين.
"خطوة ضرورية للتعافي".. المبعوث الأممي إلى سوريا يثمن إعلان ترمب رفع العقوبات عن دمشق"خطوة ضرورية للتعافي".. المبعوث الأممي إلى سوريا يثمن إعلان ترمب رفع العقوبات عن دمشق
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ترحيبه بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه الخطوة تتماشى مع دعواته المتكررة لاتخاذ إجراءات فعالة تخفف معاناة الشعب السوري.أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، ترحيبه بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن هذه الخطوة تتماشى مع دعواته المتكررة لاتخاذ إجراءات فعالة تخفف معاناة الشعب السوري.