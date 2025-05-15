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مقالات
البقوليات بدلاً من الدقيق.. أزمة المجاعة تتفاقم في غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي
البقوليات بدلاً من الدقيق.. أزمة المجاعة تتفاقم في غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي
مقالات
الهجوم الأخير يُعَدّ الأخطر منذ 20 عاماً.. تعرّف أبرز محطات التصعيد بين الهند وباكستان
الهجوم الأخير يُعَدّ الأخطر منذ 20 عاماً.. تعرّف أبرز محطات التصعيد بين الهند وباكستان
شهدت العلاقة بين باكستان والهند محطات متكررة من التوتر والحروب، أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتصاعد دائم في الخطاب العسكري والسياسي. ويُعَدّ الصراع الحالي أخطر مواجهة يشهدها البلدان خلال العقدين الماضيين، نظراً إلى طبيعته النووية وحجم التصعيد.
رحلات خطرة وتكية وحيدة.. كيف يقاوم سكان غزة الموت جوعاً تحت الحصار؟
رحلات خطرة وتكية وحيدة.. كيف يقاوم سكان غزة الموت جوعاً تحت الحصار؟
تحت نيران الحرب الإسرائيلية المستمرة، يخوض سكان قطاع غزة معركة يومية قاسية هرباً من الجوع الذي بات يهدد حياتهم وسط حصار مشدد منذ مارس/آذار 2024، تسبب في نفاد شبه تام للغذاء.
بعد نفاد الطحين بالكامل.. شبح المجاعة يخيِّم على سكان غزة
بعد نفاد الطحين بالكامل.. شبح المجاعة يخيِّم على سكان غزة
يخيم شبح المجاعة من جديد على قطاع غزة، مع دخول الأزمة الإنسانية مرحلة غير مسبوقة من الخطورة، بعد إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نفاد مخزون الطحين بالكامل، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات.
ثالث أهم قطاع اقتصادي في البلاد.. كيف دمّر الاحتلال الإسرائيلي الزراعة في لبنان؟
ثالث أهم قطاع اقتصادي في البلاد.. كيف دمّر الاحتلال الإسرائيلي الزراعة في لبنان؟
امتدت تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان لتطول القطاع الزراعي، الذي يُعد ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويشكّل مصدر رزق رئيسياً لآلاف العائلات، إذ تُقدّر مساهمة هذا القطاع بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 4.1% من فرص العمل.
نتنياهو أمام القضاء الدولي.. مذكرات اعتقال قائمة وجلسات أممية للتحقيق في الانتهاكات
نتنياهو أمام القضاء الدولي.. مذكرات اعتقال قائمة وجلسات أممية للتحقيق في الانتهاكاتتواصل اليوم محكمة العدل الدولية جلسات استماع على مدى أسبوع حول التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين أقرت "الجنائية الدولية" بأن مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لا تزال قائمة.
ركيزة استراتيجية بقدرات الهجوم.. تركيا تعزّز قدرات الردع الذكي عبر صواريخ كروز ومسيَّرات هجومية
ركيزة استراتيجية بقدرات الهجوم.. تركيا تعزّز قدرات الردع الذكي عبر صواريخ كروز ومسيَّرات هجومية
إسرائيل تحاول إعادة رسم حدود السيطرة في غزة.. حزام أمني يمتد وكمائن المقاومة تتجدد
إسرائيل تحاول إعادة رسم حدود السيطرة في غزة.. حزام أمني يمتد وكمائن المقاومة تتجدد
عيد "الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا.. تَعرَّف تاريخه وأبرز مراسمه
عيد "الطفولة والسيادة الوطنية" في تركيا.. تَعرَّف تاريخه وأبرز مراسمه
إطلاق قمر صناعي بصاروخ محلي.. تركيا تخطو خطوة جديدة في برنامجها الفضائي
إطلاق قمر صناعي بصاروخ محلي.. تركيا تخطو خطوة جديدة في برنامجها الفضائي
تحدّى التقاليد واصطدم بالمحافظين.. البابا فرنسيس يرحل عن الدنيا تاركاً إرثاً فريداً
تحدّى التقاليد واصطدم بالمحافظين.. البابا فرنسيس يرحل عن الدنيا تاركاً إرثاً فريداً
بواسطة إبراهيم هايل
كيف تحولت أرض غزة إلى حقل من ذخائر الاحتلال غير المنفجرة؟
كيف تحولت أرض غزة إلى حقل من ذخائر الاحتلال غير المنفجرة؟
عاصفة العرائض.. تمرد عسكري ومدني يُربك حرب نتنياهو على غزة
عاصفة العرائض.. تمرد عسكري ومدني يُربك حرب نتنياهو على غزة
نظام ADVENT.. تكنولوجيا قتالية تركية تدخل الخدمة في 9 دول
نظام ADVENT.. تكنولوجيا قتالية تركية تدخل الخدمة في 9 دول
مع زيارة سلام الأولى إلى دمشق.. ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا يعود إلى الواجهة
مع زيارة سلام الأولى إلى دمشق.. ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا يعود إلى الواجهة
إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة وجيش الاحتلال يستهدف فلسطينياً ويستدعي تعزيزات شمال الضفة
إصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة وجيش الاحتلال يستهدف فلسطينياً ويستدعي تعزيزات شمال الضفةأصيب إسرائيليان مساء الأربعاء، بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، فيما أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً بالرصاص، واستدعى تعزيزات وأغلق مداخل بلدات شمال ووسط الضفة الغربية، تزامناً مع هجوم مستوطنين على مركبات لفلسطينيين.
وسط ركام المقرات الأمنية.. مأوى نازحين في غزة يتحول إلى حقل ألغام
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نتائج عكسية.. هل تصبح الصين البديل الآمن في ظل ارتفاع الرسوم والتوترات التجارية؟
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"وسيلة ابتزاز سياسي".. كيف يحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على توزيع المساعدات في غزة؟
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تعطيش غزة.. الاحتلال يقطع ويدمر محطات تحلية المياه في القطاع
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ماذا نعرف عن أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب؟ وكيف تؤثر في الاقتصاد المحلي العالمي؟
ماذا نعرف عن أحدث الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب؟ وكيف تؤثر في الاقتصاد المحلي العالمي؟أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأربعاء، نظاماً جديداً للتعريفات الجمركية، يُتوقع أن يُحدث تحوّلاً جذرياً في السياسة التجارية للولايات المتحدة، في خطوة لم يشهدها الاقتصاد الأمريكي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفق خبراء اقتصاديين.
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