البقوليات بدلاً من الدقيق.. أزمة المجاعة تتفاقم في غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي البقوليات بدلاً من الدقيق.. أزمة المجاعة تتفاقم في غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي

تفاقمت أزمة المجاعة في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ مارس/آذار الماضي، ما دفع آلاف العائلات إلى طحن البقوليات المتبقية لديهم -مثل العدس والفول والمعكرونة- لاستخدامها بديلاً للدقيق في صناعة الخبز، بعد نفاده الكامل من الأسواق المحلية. تفاقمت أزمة المجاعة في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ مارس/آذار الماضي، ما دفع آلاف العائلات إلى طحن البقوليات المتبقية لديهم -مثل العدس والفول والمعكرونة- لاستخدامها بديلاً للدقيق في صناعة الخبز، بعد نفاده الكامل من الأسواق المحلية.