Pembicaraan PBB mengenai perjanjian bersejarah untuk mengatasi polusi plastik diperpanjang hingga Jumat setelah rancangan kesepakatan ditolak oleh berbagai pihak di meja perundingan, sehingga proses ini berisiko mengalami kegagalan.

Ketua Luis Vayas Valdivieso mengatakan kepada delegasi dari 185 negara pada Kamis malam bahwa "konsultasi terhadap teks rancangan revisi saya masih berlangsung" dan menunda sidang pleno hingga 15 Agustus.

Negosiasi yang telah berlangsung sejak 5 Agustus ini bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan global pertama dalam menangani polusi plastik.

Setelah tiga tahun dan lima putaran yang gagal sebelumnya, rancangan terbaru mencoba mencerminkan area-area terbatas yang dapat disepakati bersama. Namun, rancangan tersebut justru menuai kritik luas.

Koalisi "High Ambition," yang terdiri dari negara-negara yang menginginkan langkah tegas, menyatakan bahwa teks tersebut kurang memiliki komitmen untuk membatasi produksi, menghapus bahan beracun, dan menetapkan target global yang mengikat — sehingga, menurut mereka, hanya menjadi kesepakatan pengelolaan limbah.

Kelompok "Like-Minded Group," yang dipimpin oleh negara-negara penghasil minyak di Teluk, menyatakan bahwa rancangan tersebut melampaui terlalu banyak batasan dan tidak cukup memperketat cakupan perjanjian.

Panama menyebut dokumen tersebut "sangat mengecewakan" dan "menyerah," sementara Kenya mengatakan bahwa dokumen itu telah "sangat melemah dan kehilangan tujuan utamanya."