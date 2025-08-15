Pembicaraan PBB mengenai perjanjian bersejarah untuk mengatasi polusi plastik diperpanjang hingga Jumat setelah rancangan kesepakatan ditolak oleh berbagai pihak di meja perundingan, sehingga proses ini berisiko mengalami kegagalan.
Ketua Luis Vayas Valdivieso mengatakan kepada delegasi dari 185 negara pada Kamis malam bahwa "konsultasi terhadap teks rancangan revisi saya masih berlangsung" dan menunda sidang pleno hingga 15 Agustus.
Negosiasi yang telah berlangsung sejak 5 Agustus ini bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan global pertama dalam menangani polusi plastik.
Setelah tiga tahun dan lima putaran yang gagal sebelumnya, rancangan terbaru mencoba mencerminkan area-area terbatas yang dapat disepakati bersama. Namun, rancangan tersebut justru menuai kritik luas.
Koalisi "High Ambition," yang terdiri dari negara-negara yang menginginkan langkah tegas, menyatakan bahwa teks tersebut kurang memiliki komitmen untuk membatasi produksi, menghapus bahan beracun, dan menetapkan target global yang mengikat — sehingga, menurut mereka, hanya menjadi kesepakatan pengelolaan limbah.
Kelompok "Like-Minded Group," yang dipimpin oleh negara-negara penghasil minyak di Teluk, menyatakan bahwa rancangan tersebut melampaui terlalu banyak batasan dan tidak cukup memperketat cakupan perjanjian.
Panama menyebut dokumen tersebut "sangat mengecewakan" dan "menyerah," sementara Kenya mengatakan bahwa dokumen itu telah "sangat melemah dan kehilangan tujuan utamanya."
Uni Eropa, negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, dan blok regional dari Afrika, Amerika Latin, serta Karibia mengadakan pertemuan terpisah untuk mengoordinasikan posisi mereka.
Para analis memperingatkan bahwa pembicaraan ini menghadapi dua kemungkinan: perjanjian lemah yang menyerupai rancangan saat ini atau tidak ada kesepakatan sama sekali, yang berpotensi membuat proses ini terhenti.
Aleksandar Rankovic dari lembaga pemikir The Common Initiative mengatakan, "Skenario buruknya adalah negara-negara mengadopsi perjanjian yang sangat buruk... Skenario yang lebih buruk adalah mereka tidak menyepakati apa pun."
World Wide Fund for Nature mendesak para menteri dari negara-negara ambisius untuk mengusulkan teks baru dengan larangan global yang mengikat dan penghapusan bahan kimia berbahaya, serta mekanisme untuk memperkuat komitmen dari waktu ke waktu.
"Mereka harus siap untuk memilih teks mereka," kata Zaynab Sadan dari WWF.
Sampah plastik adalah krisis global yang terus berkembang, dengan produksi diproyeksikan hampir tiga kali lipat antara 2019 dan 2060. Mikroplastik telah ditemukan mulai dari puncak tertinggi hingga palung laut terdalam, bahkan di dalam tubuh manusia.