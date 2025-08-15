Setidaknya 56 orang tewas dan puluhan lainnya masih hilang setelah banjir bandang dan lumpur yang dipicu oleh hujan deras menerjang sebuah desa di wilayah Himalaya, Kashmir yang dikelola India, pada hari Kamis, menurut pejabat setempat.

Ini adalah bencana banjir besar kedua yang mematikan di India bulan ini.

Mohammad Irshad, seorang pejabat tinggi manajemen bencana, mengatakan kepada AFP bahwa "56 jenazah telah ditemukan" di lokasi sebelum upaya penyelamatan dihentikan untuk malam hari.

Irshad menyebutkan bahwa 80 orang dilaporkan hilang dan 300 orang berhasil diselamatkan, "50 di antaranya mengalami luka parah" dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat.

"Situasi ini sangat mengkhawatirkan," kata Kepala Menteri Kashmir, Omar Abdullah, dalam sebuah pernyataan, melaporkan bahwa "hujan deras" telah melanda distrik Kishtwar.

Kerumunan orang berkumpul di sebuah rumah sakit di Kishtwar sementara beberapa orang membawa korban luka dengan tandu.

"Kami telah menemukan 34 jenazah dan menyelamatkan 35 orang yang terluka," kata Pankaj Kumar Sharma, komisaris distrik Kishtwar.

"Kemungkinan masih ada jenazah lain yang akan ditemukan," tambahnya.