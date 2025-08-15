IKLIM
Puluhan orang tewas atau hilang akibat banjir bandang di Kashmir yang dikelola India
Hujan deras memicu "banjir bandang" mematikan di distrik Kishtwar, menghancurkan jalan-jalan dan memutus akses tim penyelamat, menjadi bencana banjir besar kedua di wilayah ini bulan ini.
Ini adalah bencana banjir besar kedua yang mematikan di India bulan ini. / AP
15 Agustus 2025

Setidaknya 56 orang tewas dan puluhan lainnya masih hilang setelah banjir bandang dan lumpur yang dipicu oleh hujan deras menerjang sebuah desa di wilayah Himalaya, Kashmir yang dikelola India, pada hari Kamis, menurut pejabat setempat.

Ini adalah bencana banjir besar kedua yang mematikan di India bulan ini.

Mohammad Irshad, seorang pejabat tinggi manajemen bencana, mengatakan kepada AFP bahwa "56 jenazah telah ditemukan" di lokasi sebelum upaya penyelamatan dihentikan untuk malam hari.

Irshad menyebutkan bahwa 80 orang dilaporkan hilang dan 300 orang berhasil diselamatkan, "50 di antaranya mengalami luka parah" dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat.

"Situasi ini sangat mengkhawatirkan," kata Kepala Menteri Kashmir, Omar Abdullah, dalam sebuah pernyataan, melaporkan bahwa "hujan deras" telah melanda distrik Kishtwar.

Kerumunan orang berkumpul di sebuah rumah sakit di Kishtwar sementara beberapa orang membawa korban luka dengan tandu.

"Kami telah menemukan 34 jenazah dan menyelamatkan 35 orang yang terluka," kata Pankaj Kumar Sharma, komisaris distrik Kishtwar.

"Kemungkinan masih ada jenazah lain yang akan ditemukan," tambahnya.

Sushil Kumar, seorang warga desa Atholi yang berdekatan, mengatakan: "Saya melihat setidaknya 15 jenazah dibawa ke rumah sakit setempat."

Tim penyelamat kemungkinan akan menghadapi kesulitan mencapai daerah tersebut.

Jalan-jalan sudah rusak akibat badai yang berlangsung selama beberapa hari. Daerah ini terletak lebih dari 200 kilometer melalui jalan darat dari kota utama wilayah tersebut, Srinagar.

"Setiap bantuan yang diperlukan akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan," kata Perdana Menteri Narendra Modi.

Pada 5 Agustus, banjir menyapu kota Himalaya Dharali di negara bagian Uttarakhand, India, dan menguburnya dalam lumpur. Perkiraan jumlah korban tewas dari bencana tersebut lebih dari 70 orang, meskipun belum dikonfirmasi.

Banjir dan tanah longsor sering terjadi selama musim hujan dari Juni hingga September, tetapi para ahli mengatakan perubahan iklim, ditambah dengan pembangunan yang kurang terencana, meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahannya.

Organisasi Meteorologi Dunia PBB mengatakan tahun lalu bahwa banjir dan kekeringan yang semakin intens adalah "sinyal darurat" dari apa yang akan datang karena krisis iklim membuat siklus air di planet ini semakin tidak dapat diprediksi.

SUMBER:AFP
