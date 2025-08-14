Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk memberantas sampah plastik pada tahun 2029 selama negosiasi internasional tentang polusi plastik yang diadakan di Jenewa, menurut pernyataan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup pada hari Rabu.

Dalam pertemuan tingkat menteri Komite Negosiasi Antar Pemerintah (INC), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan komunitas global dalam mengatasi polusi plastik.

Diskusi ini berfokus pada kemungkinan strategi untuk mengurangi sampah plastik dan hambatan teknis, sosial, dan ekonomi yang dihadapi negara-negara dalam upaya tersebut.

"Indonesia prihatin karena belum ada kemajuan signifikan menuju perjanjian plastik global. Polusi plastik menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia, sehingga membutuhkan tindakan segera, kolektif, dan komprehensif," ujar Hanif, sebagaimana dikutip dari Jakarta Globe.

Ia menekankan bahwa negosiasi harus inklusif dan adil, dengan mengakui tantangan spesifik yang dihadapi negara-negara berkembang, yang menurutnya membutuhkan dukungan finansial, transfer teknologi, dan investasi untuk mengambil tindakan yang lebih kuat.