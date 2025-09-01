Presiden Xi menyampaikan bahwa China akan mempercepat pembangunan bank pembangunan SCO dalam KTT tahunan organisasi tersebut di Tianjin, sebagai bagian dari upayanya memperluas pengaruh dan cakupan SCO.

“Saat ini, ketika situasi global menjadi semakin kompleks dan bergejolak, negara-negara anggota menghadapi tanggung jawab keamanan dan pembangunan yang lebih berat,” kata Xi dalam pidato pembukaan forum pada Senin.

Xi menjanjikan pinjaman senilai 1,4 miliar dolar AS dalam tiga tahun ke depan untuk negara anggota SCO, meskipun tidak diarahkan secara khusus untuk bank baru ini.

Xi, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan para pemimpin dari puluhan negara lainnya menghadiri pertemuan sebagai bagian dari SCO.

Kelompok ini, yang awalnya dipandang sebagai penyeimbang pengaruh AS di Asia Tengah, telah berkembang dalam ukuran dan pengaruh selama bertahun-tahun, meski sebagian besar tetap berfokus pada isu keamanan.

Menuju tatanan dunia alternatif