Situasi di Jakarta perlahan kembali kondusif di tengah penjagaan ketat aparat keamanan setelah sepekan dilanda gelombang demonstrasi menentang kenaikan tunjangan anggota parlemen. Aksi yang semula berlangsung damai itu berubah menjadi kerusuhan besar usai tewasnya seorang pengemudi ojek online yang ditabrak kendaraan lapis baja milik polisi.

Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa, sedikitnya 10 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Para korban berasal dari beragam latar belakang, termasuk mahasiswa dan aparatur pemerintah daerah, yang tewas dalam peristiwa kekerasan massa, kebakaran, serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan perlunya investigasi menyeluruh atas jatuhnya korban jiwa.

Kerusuhan yang meluas di Jakarta dan kota-kota besar lainnya ditandai dengan pembakaran gedung-gedung pemerintah, penjarahan, hingga perusakan fasilitas publik. Pemerintah kota Jakarta melaporkan kerugian infrastruktur mencapai lebih dari Rp50,4 miliar atau setara US$3,4 juta.

Menanggapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemangkasan tunjangan anggota parlemen. Namun ia juga mengingatkan bahwa aparat keamanan akan bertindak tegas demi memulihkan ketertiban. Peringatan itu, ditambah dengan pengerahan besar-besaran aparat gabungan militer dan kepolisian di berbagai titik, mendorong sejumlah kelompok untuk membatalkan rencana aksi lanjutan.