DUNIA
2 menit membaca
Ketegangan mereda di Jakarta setelah sepekan aksi protes disertai kekerasan
Sedikitnya 10 orang tewas dalam kerusuhan menolak kenaikan tunjangan anggota parlemen, usai seorang pengemudi ojek online tewas ditabrak kendaraan polisi.
Ketegangan mereda di Jakarta setelah sepekan aksi protes disertai kekerasan
Jakarta mulai kondusif, pengamanan diperketat usai sepekan aksi protes. / AP
3 September 2025

Situasi di Jakarta perlahan kembali kondusif di tengah penjagaan ketat aparat keamanan setelah sepekan dilanda gelombang demonstrasi menentang kenaikan tunjangan anggota parlemen. Aksi yang semula berlangsung damai itu berubah menjadi kerusuhan besar usai tewasnya seorang pengemudi ojek online yang ditabrak kendaraan lapis baja milik polisi.

Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Selasa, sedikitnya 10 orang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut. Para korban berasal dari beragam latar belakang, termasuk mahasiswa dan aparatur pemerintah daerah, yang tewas dalam peristiwa kekerasan massa, kebakaran, serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan perlunya investigasi menyeluruh atas jatuhnya korban jiwa.

Kerusuhan yang meluas di Jakarta dan kota-kota besar lainnya ditandai dengan pembakaran gedung-gedung pemerintah, penjarahan, hingga perusakan fasilitas publik. Pemerintah kota Jakarta melaporkan kerugian infrastruktur mencapai lebih dari Rp50,4 miliar atau setara US$3,4 juta.

Menanggapi situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemangkasan tunjangan anggota parlemen. Namun ia juga mengingatkan bahwa aparat keamanan akan bertindak tegas demi memulihkan ketertiban. Peringatan itu, ditambah dengan pengerahan besar-besaran aparat gabungan militer dan kepolisian di berbagai titik, mendorong sejumlah kelompok untuk membatalkan rencana aksi lanjutan.

Direkomendasikan

Sementara itu, upaya pemulihan kota mulai digalakkan melalui gerakan Gotong Royong, melibatkan pejabat daerah hingga warga setempat untuk membersihkan puing-puing dan tumpukan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta melaporkan telah mengangkut lebih dari 28 ton sampah anorganik dalam dua hari terakhir.

Kerusuhan ini mengingatkan pada protes besar Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, ketika massa juga merusak pos polisi, halte bus, dan lampu lalu lintas di sejumlah kawasan ibu kota.

TerkaitTRT Global - Komnas HAM desak kepolisian terapkan keadilan restoratif dalam kasus demonstrasi
SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us