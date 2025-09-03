ASIA
2 menit membaca
Setidaknya 10 orang tewas dalam demonstrasi di Indonesia: Organisasi-organisasi HAM
Kematian-kematian tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Jabodetabek, Makassar di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua.
Setidaknya 10 orang tewas dalam demonstrasi di Indonesia: Organisasi-organisasi HAM
Kerusuhan di berbagai kota di Indonesia merupakan yang terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto berkuasa tahun lalu. / AP
3 September 2025

Setidaknya 10 orang tewas dalam aksi protes yang berujung kekerasan di Indonesia pekan lalu, menurut laporan sebuah kelompok hak asasi manusia pada hari Rabu. Organisasi ini merupakan salah satu dari beberapa pihak yang melaporkan adanya korban jiwa akibat kerusuhan tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), komisi yang berafiliasi dengan negara, menyampaikan kepada AFP pada hari Rabu bahwa mereka menerima laporan tentang 10 orang yang meninggal dunia.

"Ada indikasi bahwa beberapa dari mereka menjadi korban kekerasan berlebihan oleh aparat," kata Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM.

Korban jiwa dilaporkan terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Makassar di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua, tambahnya.

Komnas HAM juga melaporkan lebih dari 900 orang terluka dan ribuan lainnya ditahan, meskipun sebagian besar dari mereka telah dibebaskan.

TerkaitTRT Global - Komnas HAM desak kepolisian terapkan keadilan restoratif dalam kasus demonstrasi
Direkomendasikan

"Banyak lokasi lain belum melaporkan temuan apa pun; ada kemungkinan angka ini akan meningkat," ujar Anis.

Kerusuhan yang mengguncang ekonomi terbesar di Asia Tenggara pekan lalu dipicu oleh ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan fasilitas mewah untuk anggota legislatif.

Kerusuhan di berbagai kota di Indonesia ini merupakan yang terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat tahun lalu, yang memaksanya untuk membatalkan fasilitas mewah bagi para legislator.

Sebuah LSM Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), juga melaporkan 10 kematian dan ratusan orang terluka.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan bahwa setidaknya 20 orang masih hilang hingga hari Senin.

TerkaitTRT Global - Ketegangan mereda di Jakarta setelah sepekan aksi protes disertai kekerasan
SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us