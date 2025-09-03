Pemerintah Indonesia telah secara resmi menyatakan kesediaannya untuk terlibat secara konstruktif dengan Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyusul meningkatnya protes di seluruh negeri.

Dalam pernyataan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri, pemerintah menegaskan kembali komitmen mereka untuk melindungi hak-hak semua warga negara, termasuk kebebasan berunjuk rasa dan berekspresi. Namun, pemerintah menyatakan penyesalannya atas gelombang demonstrasi baru-baru ini yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas umum.

Pernyataan ini muncul setelah OHCHR merilis pernyataan yang mendesak pihak berwenang Indonesia untuk menahan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap para pengunjuk rasa.

Kementerian juga menekankan bahwa Pemerintah Indonesia telah berjanji untuk menegakkan hukum yang adil dan transparan, dan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan saat ini sedang diselidiki sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban internasional.