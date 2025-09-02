Sebuah armada yang terdiri dari lebih dari 20 kapal yang membawa makanan dan bantuan kemanusiaan untuk Gaza telah berangkat dari Barcelona pada malam hari setelah cuaca buruk memaksa mereka kembali ke pelabuhan sebelumnya pada hari itu.

Beberapa kapal dari Misi Armada Global Sumud membunyikan klakson mereka saat berangkat, sementara para aktivis meneriakkan "Bebaskan, bebaskan Palestina."

Misi ini melibatkan hampir 200 aktivis, politisi, dan seniman dari 44 negara. Di antara mereka terdapat aktor Irlandia Liam Cunningham, aktor Spanyol Eduardo Fernandez, dan mantan wali kota Barcelona Ada Colau.

Penyelenggara mengatakan bahwa armada ini bertujuan untuk mematahkan blokade laut Israel terhadap Gaza dan mengirimkan pasokan yang sangat dibutuhkan ke wilayah yang hancur akibat hampir dua tahun kekerasan.

Upaya armada sebelumnya telah dicegat oleh pasukan Israel di perairan internasional.

Peringatan terhadap pemblokiran