PERANG GAZA
2 menit membaca
Gaza mencatat 185 kematian akibat krisis kelaparan pada Agustus saja
Pejabat kesehatan di wilayah pesisir Palestina yang dikepung tersebut memperingatkan tentang memburuknya wabah kelaparan dan krisis bantuan yang masuk.
Gaza mencatat 185 kematian akibat krisis kelaparan pada Agustus saja
File foto: Pejabat kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 43.000 anak di bawah usia lima tahun menderita kekurangan gizi. / Reuters
2 September 2025

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza pada hari Selasa menyatakan bahwa 185 orang, termasuk 12 anak-anak, meninggal karena kelaparan pada bulan Agustus. Angka ini merupakan jumlah bulanan tertinggi yang tercatat sejak perang Israel di wilayah tersebut dimulai hampir dua tahun lalu.

Kementerian tersebut melaporkan bahwa 70 dari kematian tersebut terjadi setelah sistem pemantauan kelaparan yang didukung PBB, Integrated Food Security Phase Classification (IPC), secara resmi menyatakan Gaza sebagai zona kelaparan bulan lalu.

Pejabat kesehatan melaporkan bahwa lebih dari 43.000 anak di bawah usia lima tahun menderita malnutrisi, bersama dengan 55.000 wanita hamil dan menyusui.

Mereka juga menambahkan bahwa 67 persen wanita hamil kini mengalami anemia, tingkat yang paling mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir.

Kementerian tersebut memperingatkan konsekuensi yang sangat buruk jika pasokan makanan dan obat-obatan darurat tidak segera dikirimkan, mengingat meningkatnya jumlah kematian terkait kelaparan secara cepat.

Direkomendasikan

Israel telah membunuh lebih dari 63.500 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023. Perang ini telah menghancurkan wilayah tersebut, yang kini menghadapi kelaparan akibat blokade Israel.

Pada November tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

TerkaitTRT Global - Siklus impunitas: Bagaimana 'penyelidikan' Israel hanya membantu memutihkan kejahatan perangnya sendiri
SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us