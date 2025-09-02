Hampir dua tahun sejak perang Israel di Gaza dimulai, Benjamin Netanyahu dan pemerintah sayap kanannya menghadapi banyak tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida terhadap warga Palestina.

Namun, meskipun bukti terus bertambah dan kemarahan global meningkat, Israel hampir tidak pernah menghadapi pertanggungjawaban, sering kali dilindungi oleh dukungan tanpa syarat dari AS dan perlindungan diplomatik di PBB.

Setiap kali kemarahan publik memuncak akibat pembunuhan yang banyak diberitakan, Israel berjanji untuk “menyelidiki dirinya sendiri”. Pejabat sering kali bersikeras bahwa insiden-insiden tersebut diselidiki, ditinjau secara independen, dan diselesaikan secara transparan.

Namun, kenyataannya menunjukkan cerita yang sangat berbeda.

Konsesi yang pernah dibuat akan menjadi preseden

Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah mengumumkan setidaknya 52 penyelidikan atas insiden-insiden terpisah.

Menurut organisasi amal yang berbasis di London, Action on Armed Violence (AOAV), sebanyak 88 persen dari kasus-kasus ini tetap tidak terselesaikan atau ditutup secara diam-diam. Hanya satu kasus yang menghasilkan hukuman penjara.

Ke-52 kasus ini melibatkan serangan militer Israel yang dilaporkan menewaskan setidaknya 1.300 orang, melukai sekitar 1.880 orang, dan mencakup dua kasus penyiksaan.

Dari 52 tuduhan kejahatan perang, hanya enam kasus (12 persen) yang menghasilkan pengakuan kesalahan. Satu kasus menghasilkan sanksi hukum berupa hukuman penjara.

Pola ini bukanlah hal baru.

Israel memiliki sejarah panjang menyelidiki dirinya sendiri, setidaknya sejak pembantaian Kafr Qasim tahun 1956, ketika polisi perbatasan Israel membunuh 49 warga sipil Palestina karena melanggar jam malam yang tidak mereka ketahui.

Beberapa petugas dihukum, tetapi hukuman mereka segera dikurangi dan para pelaku dibebaskan dalam beberapa tahun.

Perang yang lebih baru, termasuk perang Gaza 2008–2009 dan serangan 2014 di wilayah terkepung, mengikuti pola serupa: korban sipil massal, kecaman internasional, penyelidikan internal yang berlarut-larut atau gagal, dan pertanggungjawaban yang minimal.

Contoh terbaru terjadi pada 25 Agustus, ketika serangan udara di Rumah Sakit Nasser menewaskan setidaknya 20 orang, termasuk lima jurnalis yang bekerja untuk Reuters, Associated Press, dan Al Jazeera.

Netanyahu menggambarkan serangan itu sebagai “kesalahan tragis,” menggemakan pola bahasa steril yang sering digunakan dalam menanggapi kematian warga sipil.

Namun, bagaimana sebenarnya Israel menyelidiki dirinya sendiri?

FFA: Mekanisme penyelidikan pemutihan Israel

Badan penyidik utama Israel untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang adalah Mekanisme Penilaian Fakta Staf Umum (FFA Mechanism).

Menurut data dari Yesh Din, FFA secara konsisten berfungsi untuk melindungi daripada mengungkap kesalahan.

Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi awal tentang insiden di mana warga sipil mungkin telah dirugikan dan menentukan apakah penyelidikan kriminal penuh diperlukan. Dalam praktiknya, FFA dijalankan oleh perwira dalam rantai komando militer, bukan oleh warga sipil independen.