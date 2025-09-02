Hampir dua tahun sejak perang Israel di Gaza dimulai, Benjamin Netanyahu dan pemerintah sayap kanannya menghadapi banyak tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida terhadap warga Palestina.
Namun, meskipun bukti terus bertambah dan kemarahan global meningkat, Israel hampir tidak pernah menghadapi pertanggungjawaban, sering kali dilindungi oleh dukungan tanpa syarat dari AS dan perlindungan diplomatik di PBB.
Setiap kali kemarahan publik memuncak akibat pembunuhan yang banyak diberitakan, Israel berjanji untuk “menyelidiki dirinya sendiri”. Pejabat sering kali bersikeras bahwa insiden-insiden tersebut diselidiki, ditinjau secara independen, dan diselesaikan secara transparan.
Namun, kenyataannya menunjukkan cerita yang sangat berbeda.
Konsesi yang pernah dibuat akan menjadi preseden
Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah mengumumkan setidaknya 52 penyelidikan atas insiden-insiden terpisah.
Menurut organisasi amal yang berbasis di London, Action on Armed Violence (AOAV), sebanyak 88 persen dari kasus-kasus ini tetap tidak terselesaikan atau ditutup secara diam-diam. Hanya satu kasus yang menghasilkan hukuman penjara.
Ke-52 kasus ini melibatkan serangan militer Israel yang dilaporkan menewaskan setidaknya 1.300 orang, melukai sekitar 1.880 orang, dan mencakup dua kasus penyiksaan.
Dari 52 tuduhan kejahatan perang, hanya enam kasus (12 persen) yang menghasilkan pengakuan kesalahan. Satu kasus menghasilkan sanksi hukum berupa hukuman penjara.
Pola ini bukanlah hal baru.
Israel memiliki sejarah panjang menyelidiki dirinya sendiri, setidaknya sejak pembantaian Kafr Qasim tahun 1956, ketika polisi perbatasan Israel membunuh 49 warga sipil Palestina karena melanggar jam malam yang tidak mereka ketahui.
Beberapa petugas dihukum, tetapi hukuman mereka segera dikurangi dan para pelaku dibebaskan dalam beberapa tahun.
Perang yang lebih baru, termasuk perang Gaza 2008–2009 dan serangan 2014 di wilayah terkepung, mengikuti pola serupa: korban sipil massal, kecaman internasional, penyelidikan internal yang berlarut-larut atau gagal, dan pertanggungjawaban yang minimal.
Contoh terbaru terjadi pada 25 Agustus, ketika serangan udara di Rumah Sakit Nasser menewaskan setidaknya 20 orang, termasuk lima jurnalis yang bekerja untuk Reuters, Associated Press, dan Al Jazeera.
Netanyahu menggambarkan serangan itu sebagai “kesalahan tragis,” menggemakan pola bahasa steril yang sering digunakan dalam menanggapi kematian warga sipil.
Namun, bagaimana sebenarnya Israel menyelidiki dirinya sendiri?
FFA: Mekanisme penyelidikan pemutihan Israel
Badan penyidik utama Israel untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang adalah Mekanisme Penilaian Fakta Staf Umum (FFA Mechanism).
Menurut data dari Yesh Din, FFA secara konsisten berfungsi untuk melindungi daripada mengungkap kesalahan.
Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi awal tentang insiden di mana warga sipil mungkin telah dirugikan dan menentukan apakah penyelidikan kriminal penuh diperlukan. Dalam praktiknya, FFA dijalankan oleh perwira dalam rantai komando militer, bukan oleh warga sipil independen.
Kesaksian jarang diambil dari korban Palestina atau saksi mata; sistem ini hampir sepenuhnya bergantung pada laporan operasional yang diajukan oleh tentara itu sendiri.
Penyelidikan sering kali tertunda selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan banyak kasus ditutup secara diam-diam tanpa tinjauan yang berarti.
Kelompok hak asasi manusia menggambarkan FFA sebagai “mekanisme pemutihan”: cara bagi Israel untuk tampak transparan sambil secara efektif menjamin impunitas.
AOAV melaporkan bahwa dari setidaknya 664 pengaduan yang diajukan selama konflik Gaza sebelumnya, 542 (lebih dari 80 persen) ditutup tanpa penyelidikan kriminal. Hanya 19 kasus yang berlanjut ke penyelidikan formal, dan hanya satu yang menghasilkan dakwaan — tingkat penuntutan hanya 0,17 persen.
Menurut Yesh Din, FFA lebih berfungsi sebagai alat perlindungan hukum daripada alat pertanggungjawaban: penundaan bersifat sistemik, pejabat tinggi tidak tersentuh, dan kebijakan militer yang lebih luas — termasuk aturan keterlibatan — tidak pernah ditinjau.
AOAV mencatat bahwa pertanggungjawaban begitu jarang terjadi sehingga sistem ini tampaknya dirancang untuk melindungi institusi daripada memberikan keadilan.
“Kami terkejut dengan betapa proses penyelidikan internal — mungkin sengaja — tidak transparan. Dan ada kecurigaan bahwa hasil dari penyelidikan apa pun mungkin dirancang untuk melindungi legitimasi institusi daripada memberikan keadilan,” tulis AOAV dalam laporannya.
“Secara keseluruhan, tampaknya sistem penyelidikan diri Israel untuk kejahatan militer tidak lebih dari teater politik,” tambah laporan itu. “Angka-angka ini menunjukkan sistem yang secara besar-besaran melindungi pasukannya dari pertanggungjawaban, bahkan dalam kasus yang paling serius dan publik,” tulis peneliti AOAV Iain Overton dan Lucas Tsantzouris.
Siklus yang terus berulang
Di antara kasus-kasus yang masih dalam peninjauan adalah beberapa insiden yang paling banyak dikecam dalam konflik saat ini:
Januari 2024: Pembunuhan Hind Rajab, seorang anak berusia 6 tahun di Kota Gaza. Ia dilaporkan terkena serangan udara Israel yang menargetkan posisi militan di dekatnya, menyoroti risiko terhadap anak-anak di daerah padat penduduk.
Februari 2024: Pembunuhan setidaknya 112 warga Palestina yang sedang antre untuk mendapatkan tepung di Kota Gaza. Para korban adalah warga sipil yang sedang menunggu di lokasi distribusi makanan PBB ketika artileri Israel menyerang, memunculkan pertanyaan tentang penargetan dan proporsionalitas.
April 2024: Pembunuhan tujuh pekerja bantuan World Central Kitchen — warga negara Australia, Inggris, Polandia, dan Palestina — yang sedang mengirimkan bantuan makanan dengan kendaraan yang jelas-jelas diberi tanda dan koordinatnya telah dibagikan kepada pasukan Israel sebelumnya.
IDF kemudian menyebut serangan World Central Kitchen sebagai “kesalahan serius,” memecat dua perwira, dan menegur yang lain, tetapi tidak ada tuntutan pidana yang diajukan.
Mei 2024: Serangan di kamp tenda di Rafah yang menewaskan 45 warga sipil. Banyak korban adalah wanita dan anak-anak, dan kamp tersebut tidak terkait dengan aktivitas militan yang diketahui, sehingga memunculkan pengawasan terhadap aturan keterlibatan.
September 2024: Pembunuhan Aysenur Ezgi Eygi, seorang warga negara ganda AS-Turki berusia 26 tahun dan aktivis, selama protes damai melawan pemukiman ilegal Israel di dekat Beita di Tepi Barat yang diduduki. Penyelidikan awal Israel menyimpulkan bahwa Eygi “sangat mungkin” terkena tembakan Israel secara tidak langsung dan tidak disengaja. Meskipun ada tekanan dari AS dan Turki, kasus ini masih belum selesai.
Penyelidikan internal Israel, menurut AOAV dan Yesh Din, “jauh dari standar internasional untuk penyelidikan independen dan transparan atas dugaan kejahatan perang.”
Dengan menciptakan kesan adanya keadilan sambil memastikan impunitas, Israel dapat menolak pengawasan hukum eksternal sementara para korban dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
Dengan ratusan kasus yang belum terselesaikan, tingkat penuntutan mendekati nol, dan pembantaian besar-besaran yang tidak dihukum, siklus impunitas Israel terus berputar.