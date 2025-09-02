BISNIS DAN TEKNOLOGI
Trump menggambarkan hubungan perdagangan AS-India sebagai 'bencana sepihak'
"Apa yang sedikit orang pahami adalah bahwa kami melakukan sangat sedikit bisnis dengan India, tetapi mereka melakukan jumlah bisnis yang sangat besar dengan kami," kata Presiden AS Donald Trump.
Tarif impor 50 persen Trump dari India mulai berlaku akhir bulan lalu, sebagian sebagai hukuman karena mengimpor minyak Rusia. / AA
2 September 2025

Presiden Donald Trump mengkritik hubungan dagang antara AS dan India, menyebutnya sebagai "bencana yang sepenuhnya sepihak."

"Apa yang tidak banyak orang pahami adalah bahwa kami melakukan sangat sedikit bisnis dengan India, tetapi mereka melakukan bisnis besar-besaran dengan kami," tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social, pada Senin.

"Dengan kata lain, mereka menjual kepada kami sejumlah besar barang, menjadikan kami 'klien' terbesar mereka, tetapi kami menjual sangat sedikit kepada mereka - Hingga saat ini hubungan yang sepenuhnya sepihak, dan ini telah berlangsung selama beberapa dekade," tambahnya.

Tarif 50 persen yang diberlakukan Trump pada impor dari India mulai berlaku akhir bulan lalu, sebagian sebagai hukuman atas impor minyak Rusia. Sebelumnya, presiden AS tersebut memberlakukan tarif dasar sebesar 25 persen pada barang-barang India.

Menuduh India mempertahankan tarif impor yang tinggi sehingga membatasi akses AS ke pasar mereka, Trump mengatakan: "Alasannya adalah bahwa India telah mengenakan tarif yang sangat tinggi kepada kami, yang tertinggi dibandingkan negara lain, sehingga bisnis kami tidak dapat menjual ke India."

Trump juga menyoroti pembelian energi dan pertahanan India dari Rusia, dengan mengatakan, "India membeli sebagian besar minyak dan produk militernya dari Rusia, sangat sedikit dari AS. Mereka sekarang menawarkan untuk memotong tarif mereka hingga nol, tetapi ini sudah terlambat."

"Mereka seharusnya melakukannya bertahun-tahun yang lalu," tambahnya. "Hanya beberapa fakta sederhana untuk dipikirkan orang-orang!!!"

Pernyataan Trump muncul tak lama setelah KTT Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) selesai di Tianjin, China, di mana para pemimpin mengadopsi peta jalan pembangunan 10 tahun dan sepakat untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan keamanan.

Menghadirkan sekitar 20 kepala negara dan pemerintahan, bersama dengan para pemimpin organisasi internasional, KTT SCO ini merupakan salah satu pertemuan terbesar organisasi tersebut, menandai kelima kalinya China menjadi tuan rumah sejak blok ini dibentuk pada tahun 2001.

Di tengah gejolak pasar internasional akibat tarif AS, para pemimpin SCO menyatakan dukungan untuk sistem perdagangan multilateral.

SUMBER:AA
