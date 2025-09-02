Presiden Donald Trump mengkritik hubungan dagang antara AS dan India, menyebutnya sebagai "bencana yang sepenuhnya sepihak."

"Apa yang tidak banyak orang pahami adalah bahwa kami melakukan sangat sedikit bisnis dengan India, tetapi mereka melakukan bisnis besar-besaran dengan kami," tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social, pada Senin.

"Dengan kata lain, mereka menjual kepada kami sejumlah besar barang, menjadikan kami 'klien' terbesar mereka, tetapi kami menjual sangat sedikit kepada mereka - Hingga saat ini hubungan yang sepenuhnya sepihak, dan ini telah berlangsung selama beberapa dekade," tambahnya.

Tarif 50 persen yang diberlakukan Trump pada impor dari India mulai berlaku akhir bulan lalu, sebagian sebagai hukuman atas impor minyak Rusia. Sebelumnya, presiden AS tersebut memberlakukan tarif dasar sebesar 25 persen pada barang-barang India.

Menuduh India mempertahankan tarif impor yang tinggi sehingga membatasi akses AS ke pasar mereka, Trump mengatakan: "Alasannya adalah bahwa India telah mengenakan tarif yang sangat tinggi kepada kami, yang tertinggi dibandingkan negara lain, sehingga bisnis kami tidak dapat menjual ke India."

Trump juga menyoroti pembelian energi dan pertahanan India dari Rusia, dengan mengatakan, "India membeli sebagian besar minyak dan produk militernya dari Rusia, sangat sedikit dari AS. Mereka sekarang menawarkan untuk memotong tarif mereka hingga nol, tetapi ini sudah terlambat."