Washington, DC — Pada pukul 12:01 pagi [EST], era impor murah yang membanjiri Amerika Serikat akan menghadapi hambatan besar.
Perintah Eksekutif 14324 yang ditandatangani Presiden Donald Trump, yang menutup celah hukum yang telah ada hampir satu abad, kini mulai berlaku.
Paket dengan nilai di bawah $800, yang sebelumnya lolos dengan pengawasan minimal, kini harus melalui pemeriksaan penuh bea cukai AS dan dikenakan tarif.
Dunia e-commerce terguncang. Temu, Shein, dan miliaran pengiriman harian kini terjebak dalam sistem baru ini.
Selama beberapa dekade, pengecualian de minimis menjadi mesin perdagangan global yang tenang. Diadopsi pada tahun 1930 dan diperluas pada tahun 2016, aturan ini memungkinkan miliaran paket berbiaya rendah masuk ke AS dengan pemeriksaan minimal.
Pada tahun 2024 saja, 1,36 miliar pengiriman memanfaatkan perlindungan ini, sebagian besar berasal dari China.
Temu dan Shein berkembang pesat berkat aturan ini, menjual gaun seharga $3, gadget $15, dan mengalahkan harga pengecer Amerika. Forever 21 menutup toko-tokonya di AS pada tahun 2025, menyalahkan impor ini atas hilangnya pelanggan mereka.
Trump menggambarkan langkah ini sebagai solusi untuk pekerjaan dan keselamatan.
"Hari ini, Presiden Donald J. Trump menandatangani Perintah Eksekutif yang menangguhkan perlakuan bebas bea untuk pengiriman bernilai rendah, menutup celah hukum yang digunakan untuk, antara lain, menghindari tarif dan menyelundupkan opioid sintetis mematikan serta produk tidak aman atau di bawah harga pasar yang merugikan pekerja dan bisnis Amerika ke Amerika Serikat," kata Gedung Putih pada bulan Juli.
Statistik menyoroti urgensinya: 90 persen penyitaan Bea Cukai tahun lalu berasal dari paket de minimis. Narkotika, barang palsu, produk tiruan murah — sebagian besar berasal dari China, menghasilkan $66 miliar dalam penjualan bebas bea hanya pada tahun 2023.
Perubahan dimulai hari ini
Setiap paket komersial di bawah $800 kini dikenakan tarif: 54 persen atau $100 untuk pengiriman dari China, 10-50 persen untuk negara lain.
Untuk barang yang dikirim melalui sistem pos internasional, tarif berkisar antara $80 hingga $200 per item, tergantung pada tarif yang berlaku untuk negara asal produk.
Tarif timbal balik memengaruhi barang seperti daging sapi Brasil hingga 76 persen. Hadiah kecil di bawah $100 dan tunjangan perjalanan di bawah $200 tetap bebas bea.
Setiap pengiriman kini memerlukan dokumentasi lengkap, termasuk kode produk, dan kesalahan dapat dikenakan denda hingga $10.000.
Pelabuhan dan bandara dapat mengalami kemacetan dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Layanan pos di Jepang, Inggris, dan Australia telah mengisyaratkan kemungkinan menghentikan pengiriman ke AS, dengan alasan ketidaksiapan.
Siapa yang merasakan dampaknya?
Barang murah mungkin akan hilang. Temu dan Shein dapat menaikkan harga — 10-30 persen lebih tinggi. Jam tangan seharga $15 bisa menjadi $16,50–$19,50. Waktu pengiriman juga mungkin lebih lama.
Menurut data pemerintah AS, sekitar 73 persen paket de minimis yang masuk ke Amerika berasal dari China.
Kanada, Meksiko, dan Inggris adalah pengirim terbesar berikutnya, menurut angka CBP. Sumber signifikan lainnya termasuk India, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam.
Keluarga berpenghasilan rendah di AS mulai berhitung ulang.
"Saya biasa membeli pakaian anak-anak dengan harga sangat murah," kata Sarah J, seorang ibu tunggal di Maryland kepada TRT World. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya."
Perusahaan juga kemungkinan akan beradaptasi. Shein, misalnya, mengandalkan gudang di Illinois dan California.
Temu memindahkan 20-50 persen stoknya ke pemenuhan domestik. Penjual kecil di Etsy dan Depop mungkin menghentikan penjualan sementara.
Sementara itu, Amazon dan Walmart melihat peluang, menargetkan pembeli dengan anggaran terbatas.
Menurut kantor berita Reuters, harga barang di rantai ritel seperti Walmart dan Target sudah mencerminkan tarif yang dibayar oleh peritel saat mereka mengimpor barang, membuatnya relatif lebih mahal.
Rantai pasokan mulai terguncang. Kargo udara dari Asia sudah turun 10,7 persen, sementara pengiriman laut diperkirakan akan meningkat tajam.
Startup teknologi seperti milik Maria Lopez di Texas menghadapi lonjakan biaya.
"Prototipe dulu bisa dikirim dengan murah dan cepat, sekarang biayanya ribuan untuk bea masuk," katanya kepada TRT World.
Mengapa sekarang, dan apa selanjutnya?
Trump mempercepat kebijakan yang pertama kali diisyaratkan pada Februari 2025, dengan alasan defisit perdagangan dan fentanyl. Pemotongan khusus China dimulai pada Mei.
Penangguhan, yang awalnya dijadwalkan untuk 2027 di bawah "One Big Beautiful Bill Act," dipercepat.
Kritikus memperingatkan adanya "pajak" sebesar $10-13 miliar pada konsumen, tetapi pendukung memuji penegakan yang lebih kuat dan bantuan untuk produsen AS.
Bea Cukai kini menghadapi 4 juta pengiriman harian dengan infrastruktur yang terbatas. Tantangan hukum dapat menunda implementasi penuh hingga 2027.
Pembeli di AS akan diarahkan ke barang-barang domestik sementara bisnis bersiap menghadapi era baru kepatuhan.
"Ini langkah berani, tapi berantakan," kata analis perdagangan Laura Chen di New York City. "AS sedang merebut kembali kendali, yang merupakan hal baik, tetapi dengan biaya pada dompet dan waktu tunggu."