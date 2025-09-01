Washington, DC — Pada pukul 12:01 pagi [EST], era impor murah yang membanjiri Amerika Serikat akan menghadapi hambatan besar.

Perintah Eksekutif 14324 yang ditandatangani Presiden Donald Trump, yang menutup celah hukum yang telah ada hampir satu abad, kini mulai berlaku.

Paket dengan nilai di bawah $800, yang sebelumnya lolos dengan pengawasan minimal, kini harus melalui pemeriksaan penuh bea cukai AS dan dikenakan tarif.

Dunia e-commerce terguncang. Temu, Shein, dan miliaran pengiriman harian kini terjebak dalam sistem baru ini.

Selama beberapa dekade, pengecualian de minimis menjadi mesin perdagangan global yang tenang. Diadopsi pada tahun 1930 dan diperluas pada tahun 2016, aturan ini memungkinkan miliaran paket berbiaya rendah masuk ke AS dengan pemeriksaan minimal.

Pada tahun 2024 saja, 1,36 miliar pengiriman memanfaatkan perlindungan ini, sebagian besar berasal dari China.

Temu dan Shein berkembang pesat berkat aturan ini, menjual gaun seharga $3, gadget $15, dan mengalahkan harga pengecer Amerika. Forever 21 menutup toko-tokonya di AS pada tahun 2025 , menyalahkan impor ini atas hilangnya pelanggan mereka.

Trump menggambarkan langkah ini sebagai solusi untuk pekerjaan dan keselamatan.

"Hari ini, Presiden Donald J. Trump menandatangani Perintah Eksekutif yang menangguhkan perlakuan bebas bea untuk pengiriman bernilai rendah, menutup celah hukum yang digunakan untuk, antara lain, menghindari tarif dan menyelundupkan opioid sintetis mematikan serta produk tidak aman atau di bawah harga pasar yang merugikan pekerja dan bisnis Amerika ke Amerika Serikat," kata Gedung Putih pada bulan Juli.

Statistik menyoroti urgensinya: 90 persen penyitaan Bea Cukai tahun lalu berasal dari paket de minimis. Narkotika, barang palsu, produk tiruan murah — sebagian besar berasal dari China, menghasilkan $66 miliar dalam penjualan bebas bea hanya pada tahun 2023.

Perubahan dimulai hari ini

Setiap paket komersial di bawah $800 kini dikenakan tarif: 54 persen atau $100 untuk pengiriman dari China, 10-50 persen untuk negara lain.

Untuk barang yang dikirim melalui sistem pos internasional, tarif berkisar antara $80 hingga $200 per item, tergantung pada tarif yang berlaku untuk negara asal produk.

Tarif timbal balik memengaruhi barang seperti daging sapi Brasil hingga 76 persen. Hadiah kecil di bawah $100 dan tunjangan perjalanan di bawah $200 tetap bebas bea.

Setiap pengiriman kini memerlukan dokumentasi lengkap, termasuk kode produk, dan kesalahan dapat dikenakan denda hingga $10.000.

Pelabuhan dan bandara dapat mengalami kemacetan dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Layanan pos di Jepang, Inggris, dan Australia telah mengisyaratkan kemungkinan menghentikan pengiriman ke AS, dengan alasan ketidaksiapan.

Siapa yang merasakan dampaknya?

Barang murah mungkin akan hilang. Temu dan Shein dapat menaikkan harga — 10-30 persen lebih tinggi. Jam tangan seharga $15 bisa menjadi $16,50–$19,50. Waktu pengiriman juga mungkin lebih lama.