Israel telah membunuh lebih dari 800 atlet di Gaza: Pejabat Palestina
Mantan pesepak bola Suleiman al-Obaid tewas saat menunggu bantuan, sementara komunitas olahraga Gaza menanggung beban berat di tahun kedua genosida.
Atlet Taekwondo Palestina berlatih di tepi pantai Mediterania di Khan Younis, Gaza Selatan saat matahari terbenam pada 25 Januari 2023. / Reuterts / Reuters
21 jam yang lalu

Lebih dari 800 atlet telah tewas di Gaza sejak dimulainya serangan Israel pada 7 Oktober 2023, menurut pejabat Palestina. Komunitas olahraga terus menderita akibat pemboman, kelaparan, dan runtuhnya infrastruktur.

Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) melaporkan bahwa 421 pemain sepak bola termasuk di antara 808 atlet yang tewas di Gaza selama 22 bulan terakhir, hampir setengahnya adalah anak-anak.

Korban terbaru adalah mantan pemain tim nasional Palestina, Suleiman al-Obaid, yang tewas pada hari Rabu saat menunggu bantuan kemanusiaan.

PFA dalam pernyataannya mengatakan: “Mantan pemain tim nasional Suleiman al-Obaid gugur dalam serangan oleh pasukan pendudukan saat menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.”

Al-Obaid, 41 tahun, lahir di Gaza dan ayah dari lima anak, dianggap sebagai salah satu bintang paling cemerlang dalam sejarah sepak bola Palestina. Ia bermain dalam 24 pertandingan resmi untuk tim nasional dan mencetak dua gol.

Sejak Oktober 2023, jumlah pemain sepak bola yang tewas atau meninggal akibat kelaparan telah mencapai 421 orang, termasuk 103 anak-anak, menurut PFA.

Setidaknya 61.158 warga Palestina telah tewas dalam perang genosida Israel di Gaza sejak Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Jumlah ini mencakup mereka yang tewas dalam serangan udara, serangan darat, dan setidaknya 193 orang yang meninggal akibat kelaparan karena blokade Israel.

Serangan Israel yang terus berlangsung — kini memasuki tahun kedua genosida di Gaza — telah menghancurkan dunia olahraga Palestina. Atlet, pelatih, dan wasit telah menjadi korban, sementara fasilitas olahraga dihancurkan, dibakar, atau dijadikan kuburan massal.

Sekitar 90 persen infrastruktur olahraga di Gaza dilaporkan telah hancur.

PFA menyebutkan bahwa 288 fasilitas olahraga telah hancur sebagian atau sepenuhnya oleh pasukan Israel di Gaza dan Tepi Barat, termasuk stadion, gym, dan klub sepak bola. Di antaranya adalah markas besar PFA yang terkena serangan udara Israel.

Dari fasilitas yang hancur, 268 berada di Gaza, sementara 20 lainnya di Tepi Barat. Setengah dari fasilitas tersebut secara langsung melayani sepak bola Palestina.

Selain serangan, kelaparan dan malnutrisi semakin parah di Gaza, menyebabkan hampir seluruh aktivitas olahraga terhenti. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan setidaknya 193 orang telah meninggal akibat kelaparan sejak dimulainya blokade.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok kemanusiaan telah memperingatkan kemungkinan kelaparan massal karena blokade Israel terus memutus pasokan bantuan, bahan bakar, dan makanan untuk penduduk Gaza.

Warga Gaza, termasuk para atlet, semakin meninggalkan aktivitas olahraga karena mereka berjuang untuk bertahan hidup di tengah pemboman, pengungsian, dan risiko kelaparan yang meningkat.

SUMBER:TRT World and Agencies
