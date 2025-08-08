Lebih dari 800 atlet telah tewas di Gaza sejak dimulainya serangan Israel pada 7 Oktober 2023, menurut pejabat Palestina. Komunitas olahraga terus menderita akibat pemboman, kelaparan, dan runtuhnya infrastruktur.

Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) melaporkan bahwa 421 pemain sepak bola termasuk di antara 808 atlet yang tewas di Gaza selama 22 bulan terakhir, hampir setengahnya adalah anak-anak.

Korban terbaru adalah mantan pemain tim nasional Palestina, Suleiman al-Obaid, yang tewas pada hari Rabu saat menunggu bantuan kemanusiaan.

PFA dalam pernyataannya mengatakan: “Mantan pemain tim nasional Suleiman al-Obaid gugur dalam serangan oleh pasukan pendudukan saat menunggu bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.”

Al-Obaid, 41 tahun, lahir di Gaza dan ayah dari lima anak, dianggap sebagai salah satu bintang paling cemerlang dalam sejarah sepak bola Palestina. Ia bermain dalam 24 pertandingan resmi untuk tim nasional dan mencetak dua gol.

Sejak Oktober 2023, jumlah pemain sepak bola yang tewas atau meninggal akibat kelaparan telah mencapai 421 orang, termasuk 103 anak-anak, menurut PFA.

Setidaknya 61.158 warga Palestina telah tewas dalam perang genosida Israel di Gaza sejak Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Jumlah ini mencakup mereka yang tewas dalam serangan udara, serangan darat, dan setidaknya 193 orang yang meninggal akibat kelaparan karena blokade Israel.