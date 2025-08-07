Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana pengiriman 10.000 ton beras ke Jalur Gaza, sebagai bagian dari upaya bantuan kemanusiaan di tengah meningkatnya krisis kelaparan dan serangan militer Israel yang terus berlangsung.

Dalam sebuah pidato kemanusiaan pada Aksi Akbar Bela Palestina yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, pada Minggu, 3 Agustus 2025, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan “tindakan nyata” dari Indonesia untuk mendukung rakyat Palestina yang terkepung dan dilanda bencana kemanusiaan.

“Koridor kemanusiaan yang diblokir telah merenggut nyawa anak-anak dan bayi. Gambar-gambar yang keluar dari Gaza pasti akan mengguncang siapa pun yang masih memiliki rasa kemanusiaan,” ujar Sugiono dalam pidatonya, seperti dikutip oleh kantor berita Antara.

Ia juga mengutuk keras penggunaan kelaparan sebagai senjata oleh Israel, dan mendesak agar koridor kemanusiaan dibuka tanpa hambatan.

Pemerintah Indonesia, melalui perusahaan pangan milik negara Perum Bulog, telah menyiapkan 10.000 ton beras kualitas terbaik untuk dikirim ke Gaza.

“Kami telah memastikan bahwa beras tersebut berkualitas terbaik [...] Ini bukan hanya soal makanan, tetapi juga solidaritas,” kata Wakil Kepala Bulog Jakarta, Rizky Puspitasari Umagaf, tambah laporan dari Jakarta Post pada Selasa.

Menurut data Kementerian Luar Negeri, Indonesia telah menyalurkan lebih dari 4.400 ton logistik dan ratusan miliar Rupiah dalam bentuk bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak awal konflik.